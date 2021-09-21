Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)

С видеокартами семейства GeForce RTX 3080 Ti мы уже знакомились на примере нескольких решений, но изучаемая сегодня ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC выделяется на фоне их использованием гибридного охлаждения, сочетающего турбину и радиатор 240 мм с водоблоком. Какие преимущества она дает в сравнение с классическими вариантами исполнения предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Комплектация

Говорить о ценах на видеокарты осенью 2021 года сложно. Согласно данным в сети она предлагается за 203 000 рублей.Упакована в массивную коробку, оформленную в стилистике ROG STRIX. Внутри комплектующие и видеокарты зафиксированы пенным наполнителем

Комплект включает различную документацию, стяжки-липучки, тематическую линейку в виде брелока.

Внешний вид

В схожем внешнем исполнении мы уже ранее тестировали ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC. Отличия в оформлении только в деталях.

Состоит конструкция из основной части и радиатора типоразмера 240 мм. Между собой они соединены резиновыми шлангами длиной 58 сантиметров, они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. На нем зафиксированы два 120 мм вентилятора. Для крепления используется традиционный способ с винтами.

Отметим отсутствие антивибрационной рамки или прокладок в местах соединения. Прямой контакт между вентиляторами и радиатором.

Лопасти полупрозрачные. Они подсвечиваются, это ASUS Aura c возможностями синхронизации и детальной настройки.

Также есть зоны на кожухе самой видеокарты это логотип ROG и несколько зон с декоративным рисунком.

В основной части у ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC установлено охлаждение турбинного типа.

Длина ее 293 мм. На материнской плате занимает два слота. Ширина 133 мм. Мы эксплуатировали эту видеокарту в течение нескольких недель в 3 различных корпусах. Проблем с монтажом не возникло, но важно обращать внимание, что должно быть доступно место под 240 мм вентилятор.

Обратная сторона печатной платы защищена алюминиевой пластиной черного цвета. На ней есть вставка с логотипом бренда.

Усиливающая пластина участвует в пассивном отводе тепла, на ней есть несколько зон с нанесенным термоинтерфейсом.

Под кожухом скрывается блок водоблока, совмещенный с помпой. Остальная часть в виде радиатора с ребрами. Радиальный вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема, расположенных общей группы и немного углубленных относительно боковой грани.

Есть переключатель режимов работы: производительный и тихий.

В ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC используется схема питания 18+4. Применены качественные компоненты с высоким ресурсом службы. Сборки Texas Instruments CSD95481 и ON Semiconductor NCP303151.

Построена на базе процессора GA102-225-A1. Доступны 12 Гбайт графической памяти GDDR6X от Micron.

Тесты

Панель вывода на монитор включает три DisplayPort и два HDMI.Тестирование в бенчмарках мы проводили на двух вариантах BIOS, это тихий и производительный.

Тесты в играх

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Итоги

Игры изучались с максимально доступными настройками графики без DLSS сразу в трех разрешениях. Система построена с процессором Intel Core i5-10600K и 16 Гбайт оперативной памяти.ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC с гибридным охлаждением продемонстрировала низкие рабочие температуры, также за счет того что основной объем тепла рассеивается радиатором, это тепло сразу направляется за пределы корпуса, не нагревая остальные компоненты в системе. Два режима работы, хороший набор портов ввода/вывода, эффектный внешний вид. Из минусов она занимает больше места чем решения с воздушным охлаждением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".