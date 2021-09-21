Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)

С видеокартами семейства GeForce RTX 3080 Ti мы уже знакомились на примере нескольких решений, но изучаемая сегодня ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC выделяется на фоне их использованием гибридного охлаждения, сочетающего турбину и радиатор 240 мм с водоблоком. Какие преимущества она дает в сравнение с классическими вариантами исполнения предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Говорить о ценах на видеокарты осенью 2021 года сложно. Согласно данным в сети она предлагается за 203 000 рублей.

Комплектация

Упакована в массивную коробку, оформленную в стилистике ROG STRIX. Внутри комплектующие и видеокарты зафиксированы пенным наполнителем

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Комплект включает различную документацию, стяжки-липучки, тематическую линейку в виде брелока.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Внешний вид

В схожем внешнем исполнении мы уже ранее тестировали ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC. Отличия в оформлении только в деталях.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Состоит конструкция из основной части и радиатора типоразмера 240 мм. Между собой они соединены резиновыми шлангами длиной 58 сантиметров, они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. На нем зафиксированы два 120 мм вентилятора. Для крепления используется традиционный способ с винтами.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Отметим отсутствие антивибрационной рамки или прокладок в местах соединения. Прямой контакт между вентиляторами и радиатором.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Лопасти полупрозрачные. Они подсвечиваются, это ASUS Aura c возможностями синхронизации и детальной настройки.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Также есть зоны на кожухе самой видеокарты это логотип ROG и несколько зон с декоративным рисунком.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

В основной части у ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC установлено охлаждение турбинного типа.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Длина ее 293 мм. На материнской плате занимает два слота. Ширина 133 мм. Мы эксплуатировали эту видеокарту в течение нескольких недель в 3 различных корпусах. Проблем с монтажом не возникло, но важно обращать внимание, что должно быть доступно место под 240 мм вентилятор.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Обратная сторона печатной платы защищена алюминиевой пластиной черного цвета. На ней есть вставка с логотипом бренда.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Усиливающая пластина участвует в пассивном отводе тепла, на ней есть несколько зон с нанесенным термоинтерфейсом.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Под кожухом скрывается блок водоблока, совмещенный с помпой. Остальная часть в виде радиатора с ребрами. Радиальный вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема, расположенных общей группы и немного углубленных относительно боковой грани.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Есть переключатель режимов работы: производительный и тихий.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

В ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC используется схема питания 18+4. Применены качественные компоненты с высоким ресурсом службы. Сборки Texas Instruments CSD95481 и ON Semiconductor NCP303151.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Построена на базе процессора GA102-225-A1. Доступны 12 Гбайт графической памяти GDDR6X от Micron.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Панель вывода на монитор включает три DisplayPort и два HDMI.

Тесты

Тестирование в бенчмарках мы проводили на двух вариантах BIOS, это тихий и производительный.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Тесты в играх

Игры изучались с максимально доступными настройками графики без DLSS сразу в трех разрешениях. Система построена с процессором Intel Core i5-10600K и 16 Гбайт оперативной памяти.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC с гибридным охлаждением продемонстрировала низкие рабочие температуры, также за счет того что основной объем тепла рассеивается радиатором, это тепло сразу направляется за пределы корпуса, не нагревая остальные компоненты в системе. Два режима работы, хороший набор портов ввода/вывода, эффектный внешний вид. Из минусов она занимает больше места чем решения с воздушным охлаждением.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC
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