Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)

Говорить о ценах на видеокарты осенью 2021 года сложно. Согласно данным в сети она предлагается за 203 000 рублей.
Комплект включает различную документацию, стяжки-липучки, тематическую линейку в виде брелока.
Состоит конструкция из основной части и радиатора типоразмера 240 мм. Между собой они соединены резиновыми шлангами длиной 58 сантиметров, они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. На нем зафиксированы два 120 мм вентилятора. Для крепления используется традиционный способ с винтами.
Отметим отсутствие антивибрационной рамки или прокладок в местах соединения. Прямой контакт между вентиляторами и радиатором.
Лопасти полупрозрачные. Они подсвечиваются, это ASUS Aura c возможностями синхронизации и детальной настройки.
Также есть зоны на кожухе самой видеокарты это логотип ROG и несколько зон с декоративным рисунком.
В основной части у ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC установлено охлаждение турбинного типа.
Длина ее 293 мм. На материнской плате занимает два слота. Ширина 133 мм. Мы эксплуатировали эту видеокарту в течение нескольких недель в 3 различных корпусах. Проблем с монтажом не возникло, но важно обращать внимание, что должно быть доступно место под 240 мм вентилятор.
Обратная сторона печатной платы защищена алюминиевой пластиной черного цвета. На ней есть вставка с логотипом бренда.
Усиливающая пластина участвует в пассивном отводе тепла, на ней есть несколько зон с нанесенным термоинтерфейсом.
Под кожухом скрывается блок водоблока, совмещенный с помпой. Остальная часть в виде радиатора с ребрами. Радиальный вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема, расположенных общей группы и немного углубленных относительно боковой грани.
Есть переключатель режимов работы: производительный и тихий.
В ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC используется схема питания 18+4. Применены качественные компоненты с высоким ресурсом службы. Сборки Texas Instruments CSD95481 и ON Semiconductor NCP303151.
Построена на базе процессора GA102-225-A1. Доступны 12 Гбайт графической памяти GDDR6X от Micron.
Панель вывода на монитор включает три DisplayPort и два HDMI.