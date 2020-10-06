Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП

Очень часто в наушниках, ориентированных на игровую аудиторию, отмечают поддержку объемного звука. Но фактически из-за размещения только одного динамика в чашках это только программная обработка, выдающая виртуальный 5.1 или 7.1 звук. Наушники с реальным объемом можно пересчитать на пальцах двух рук. Как пример тестируемая сегодня ASUS ROG Theta 7.1 для вывода звука использует по четыре динамика в каждой из чашек, оснащена встроенным ЦАП и микрофоном с интеллектуальным шумоподавлением.

ASUS ROG Theta 7.1

Такое техническое оснащение ожидаемо отразилось на стоимости. На момент публикации средняя стоимость составляет 20000 рублей.

ASUS ROG Theta 7.1 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в массивную коробку с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Грани, ее раскрываясь открывают доступ к пьедесталу с наушниками.

ASUS ROG Theta 7.1

Комплект включает:
  • дополнительную пару амбушюр,
  • переходник на полноразмерный USB,
  • съемный микрофон,
  • руководство пользователя,
  • гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

ASUS ROG Theta 7.1

Обращает на себя массивная конструкция с широким оголовьем и чашками полигональной формы. В оформлении преобладают темные цвета.

ASUS ROG Theta 7.1

Предусмотрена возможность изменять длину оголовья. Направляющие выполнены из металла.

ASUS ROG Theta 7.1

Помимо этого, изменяется угол наклона чашек, обеспечивая оптимальное прилегание к ушам пользователя. Фиксатор чашек также из металла.

ASUS ROG Theta 7.1

Элементы управления скрываются на задней грани левой чашки. Тут переключатель режимов работы PC и PHONE, 7.1 и стерео соответственно. Регулятор громкости, совмещенный с кнопкой активации микрофона.

ASUS ROG Theta 7.1

Сам микрофон в ASUS ROG Theta 7.1 реализован в виде съемный ножки. На капсюле расположена подсвечиваемая зона. При выключении микрофона подсвечивается красной подсветкой.

ASUS ROG Theta 7.1

Внутри каждой из чашек находится группа из четырех динамиков: 30мм центральный, 30мм тыловой, 40 мм фронтальный и 30мм боковой.

ASUS ROG Theta 7.1

В отличие от ряда решений конкурентов тут динамики находятся на удалении друг от друга, не перекрывая во время работы.

ASUS ROG Theta 7.1

Владелец наушников получает выбор между двумя парами амбушюр. Разные внешние материалы и мягкий наполнитель внутрь.

ASUS ROG Theta 7.1

На внутренней стороне расположен подсвечиваемый логотип производителя. Цвет подсветки выбирается вручную, поддерживается синхронизация с остальными компонентами.

ASUS ROG Theta 7.1

Кабель подключения выходит с каждой из чашек. Место выхода усилено и защищено от перегиба. Примерно отступя 15 см от места выхода они объединяются в общий пучок. Основная длина идет в нейлоновой оплетке.

ASUS ROG Theta 7.1

Подключается при помощи USB Type-C, актуального для подключения к разъему на материнских платах или ноутбуках. Его же можно использовать со смартфонами и планшетами. В комплекте предусмотрели переходник на полноразмерный USB.

ASUS ROG Theta 7.1

Софт

Наушниками можно управлять с помощью программного обеспечения ASUS Armoury. В нашем случае она же используется для материнской платы. После обновления модуля предлагается провести перезагрузку системы.

ASUS ROG Theta 7.1

В главном окне выводится пресеты эквалайзера. Регуляторы по усилению басов, четкости голоса и компрессора. Для микрофона активируется интеллектуальное шумоподавление. Здесь же можно задать режим воспроизведения.

ASUS ROG Theta 7.1

Выставляется поведение подсветки с выбором уровня насыщенности и яркости.

ASUS ROG Theta 7.1

Тесты

ASUS ROG Theta 7.1

За звучание двух групп по четыре динамика в каждой отвечает ЦАП SupremeFX S1220A. Его производитель часто используется в своих старших материнских платах. Плюс в ASUS ROG Theta 7.1 задействуется четыре усилителя ESS SABRE9601. Вся эта связка выдает насыщенное звучание на широком диапазоне частот.

ASUS ROG Theta 7.1

Закрыв глаза при просмотре фильмов или во время игр, складывается полное ощущение нахождения в зале кинотеатре. Детализация звука, отработка спецэффектов. Наушники дают возможность наслаждаться музыкой разных жанров.

ASUS ROG Theta 7.1

В шутерах, например, мы играли в Escape from Tarkov, есть четкое понимания направления движения противников в помещениях и на открытой карте. Направление выстрелов и взрывов. Есть эффект погружение в происходящее на экране.

ASUS ROG Theta 7.1

Глубокие амбушюры дают хороший уровень звукоизоляции. Несмотря на массивность и вес на голове сидят удобно. На уши не давят. Подойдут для пользователей разного возраста и разных объемов головы. Из неудобств отметим свисающих с обеих чашек кабель.

ASUS ROG Theta 7.1

Предлагается несколько вариантов шумоподавления микрофона. Его качество мы записали в отдельный ролик ниже. Запись велась в Adobe Audition без дополнительной последующей обработки.

Тест микрофона ASUS ROG Theta 7.1

Итоги по ASUS ROG Theta 7.1

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Theta 7.1 – игровые наушники флагманского уровня. Высокая стоимость этих наушников оправдана ЦАП SupremeFX S1220A, четырьмя усилителями и восемью динамиками. Все это дает шикарный объемный звук с погружением в происходящее на экран. Совместимость с разными платформами, включая консоли и носимые устройства, микрофон с шумоподавлением, дополнительная пара амбушюр, программное обеспечение, надежная конструкция.
ASUS ROG Theta 7.1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Theta 7.1
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