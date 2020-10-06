Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП

Очень часто в наушниках, ориентированных на игровую аудиторию, отмечают поддержку объемного звука. Но фактически из-за размещения только одного динамика в чашках это только программная обработка, выдающая виртуальный 5.1 или 7.1 звук. Наушники с реальным объемом можно пересчитать на пальцах двух рук. Как пример тестируемая сегодня ASUS ROG Theta 7.1 для вывода звука использует по четыре динамика в каждой из чашек, оснащена встроенным ЦАП и микрофоном с интеллектуальным шумоподавлением.

ASUS ROG Theta 7.1 обзор

Такое техническое оснащение ожидаемо отразилось на стоимости. На момент публикации средняя стоимость составляет 20000 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в массивную коробку с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Грани, ее раскрываясь открывают доступ к пьедесталу с наушниками.

дополнительную пару амбушюр,

переходник на полноразмерный USB,

съемный микрофон,

руководство пользователя,

гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Комплект включает:

Обращает на себя массивная конструкция с широким оголовьем и чашками полигональной формы. В оформлении преобладают темные цвета.

Предусмотрена возможность изменять длину оголовья. Направляющие выполнены из металла.

Помимо этого, изменяется угол наклона чашек, обеспечивая оптимальное прилегание к ушам пользователя. Фиксатор чашек также из металла.

Элементы управления скрываются на задней грани левой чашки. Тут переключатель режимов работы PC и PHONE, 7.1 и стерео соответственно. Регулятор громкости, совмещенный с кнопкой активации микрофона.

Сам микрофон в ASUS ROG Theta 7.1 реализован в виде съемный ножки. На капсюле расположена подсвечиваемая зона. При выключении микрофона подсвечивается красной подсветкой.

Внутри каждой из чашек находится группа из четырех динамиков: 30мм центральный, 30мм тыловой, 40 мм фронтальный и 30мм боковой.

В отличие от ряда решений конкурентов тут динамики находятся на удалении друг от друга, не перекрывая во время работы.

Владелец наушников получает выбор между двумя парами амбушюр. Разные внешние материалы и мягкий наполнитель внутрь.

На внутренней стороне расположен подсвечиваемый логотип производителя. Цвет подсветки выбирается вручную, поддерживается синхронизация с остальными компонентами.

Кабель подключения выходит с каждой из чашек. Место выхода усилено и защищено от перегиба. Примерно отступя 15 см от места выхода они объединяются в общий пучок. Основная длина идет в нейлоновой оплетке.

Подключается при помощи USB Type-C, актуального для подключения к разъему на материнских платах или ноутбуках. Его же можно использовать со смартфонами и планшетами. В комплекте предусмотрели переходник на полноразмерный USB.

Софт

Наушниками можно управлять с помощью программного обеспечения ASUS Armoury. В нашем случае она же используется для материнской платы. После обновления модуля предлагается провести перезагрузку системы.

В главном окне выводится пресеты эквалайзера. Регуляторы по усилению басов, четкости голоса и компрессора. Для микрофона активируется интеллектуальное шумоподавление. Здесь же можно задать режим воспроизведения.

Выставляется поведение подсветки с выбором уровня насыщенности и яркости.

Тесты

За звучание двух групп по четыре динамика в каждой отвечает ЦАП SupremeFX S1220A. Его производитель часто используется в своих старших материнских платах. Плюс в ASUS ROG Theta 7.1 задействуется четыре усилителя ESS SABRE9601. Вся эта связка выдает насыщенное звучание на широком диапазоне частот.

Закрыв глаза при просмотре фильмов или во время игр, складывается полное ощущение нахождения в зале кинотеатре. Детализация звука, отработка спецэффектов. Наушники дают возможность наслаждаться музыкой разных жанров.

В шутерах, например, мы играли в Escape from Tarkov, есть четкое понимания направления движения противников в помещениях и на открытой карте. Направление выстрелов и взрывов. Есть эффект погружение в происходящее на экране.

Глубокие амбушюры дают хороший уровень звукоизоляции. Несмотря на массивность и вес на голове сидят удобно. На уши не давят. Подойдут для пользователей разного возраста и разных объемов головы. Из неудобств отметим свисающих с обеих чашек кабель.

Тест микрофона ASUS ROG Theta 7.1

Предлагается несколько вариантов шумоподавления микрофона. Его качество мы записали в отдельный ролик ниже. Запись велась в Adobe Audition без дополнительной последующей обработки.

Итоги по ASUS ROG Theta 7.1

ASUS ROG Theta 7.1 – игровые наушники флагманского уровня. Высокая стоимость этих наушников оправдана ЦАП SupremeFX S1220A, четырьмя усилителями и восемью динамиками. Все это дает шикарный объемный звук с погружением в происходящее на экран. Совместимость с разными платформами, включая консоли и носимые устройства, микрофон с шумоподавлением, дополнительная пара амбушюр, программное обеспечение, надежная конструкция.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".