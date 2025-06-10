Apple выпустила крупный апдейт для AirPods

Вчера в рамках презентации Worldwide Developers Conference компания Apple официально представила ряд новых возможностей для AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2. Например, появилась новая функция студийного качества записи звука, которая позволит интервьюерам, ведущим подкастов, певцам и другим создателям контента записывать материал с улучшенным качеством звука даже в движении или в шумной обстановке благодаря технологии изоляции голоса. Apple также обещает более естественную текстуру и чёткость голоса при звонках через iPhone, FaceTime и приложения, поддерживающие CallKit.

Студийное качество записи и улучшенное качество звонков работают при подключении к iPhone, iPad или Mac. Эта функция также поддерживается в приложении Камера, Диктофон, диктовке в iMessages, приложениях для видеоконференций вроде Webex и совместимых сторонних камерных приложениях. Кроме того, появилась функция дистанционного управления камерой — при использовании приложения Камера или совместимого стороннего приложения на iPhone или iPad можно нажать и удерживать на AirPods для создания фото или начала видеозаписи, а затем снова нажать и удержать для остановки записи. Эти функции станут доступны через программу Apple Beta Software Program в следующем месяце и войдут в состав iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26. К сожалению, пока что никаких реальных тестов в сети нет, так что оценить точность работы новых технологий нельзя.