Представлены беспроводные наушники Skullcandy Hesh 540 ANC

Компания Skullcandy объявила о выпуске полноразмерных беспроводных наушников Hesh 540 ANC, которые оценили в 130 евро. Новинка характеризуется системой активного шумоподавления (ANC) с четырьмя встроенными микрофонами, режимом Stay Aware, поддержкой THX Spatial Audio для трёхмерного звукового эффекта, временем автономной работы до 65 часов без подзарядки с отключенным шумоподавлением и до 50 часов с активированной ANC, поддержкой быстрой зарядки (10 минут восполнения заряда хватит на 4 часа работы), поддержкой функции автопаузы при снятии наушников, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой Google Fast Pair и многоточечного подключения (multipoint) для сопряжения с двумя устройствами одновременно, 3,5-мм гнездом для наушников, а также черной и белой расцветками корпуса.

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