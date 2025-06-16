Anker представила наушники Soundcore Sleep A30

Вчера компания Anker официально представила новые беспроводные наушники для сна Soundcore Sleep A30, которые теперь оснащены активным шумоподавлением и призваны ещё эффективнее обеспечивать спокойный сон. Ранее выпущенные модели вроде Sleep A20 блокировали внешние шумы исключительно за счёт плотной посадки в ухе, но новая модель Sleep A30 впервые получила активное шумоподавление, при этом сохранив автономность, достаточную для использования в течение всей ночи. Как и в предыдущие годы, Anker запускает предзаказ на новинку через краудфандинг-кампанию на Kickstarter, которая стартует уже сегодня. В розничную продажу Sleep A30 поступят в августе 2025 года через Amazon и официальный магазин Soundcore при стоимости в 230 долларов.

Стоит отметить, что Sleep A30 стали на 7% тоньше и получили более компактный корпус, который меньше выступает из уха — это снижает давление при лежании на боку. В комплект входят четыре размера силиконовых насадок, три размера пенополиуретановых амбушюр, а также три размера фиксирующих крылышек, чтобы каждый мог подобрать идеальную посадку. Anker утверждает, что наушники могут блокировать до 30 дБ внешнего шума. Тем не менее, внедрение ANC сказалось на автономности — если A20 работали до 14 часов, то A30 — до 9 часов, или до 45 часов с зарядным кейсом. Если же вы используете их для потоковой трансляции музыки или подкастов со своего смартфона, то автономность снижается примерно до 6,5 часов, или до 35 часов с кейсом.