Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса

Наушники Rapoo H100 ориентированы на длительную эксплуатацию и использование в офисе или дома. Вращающийся микрофон с четкой передачей голоса и ровное звучание.

Комплектация

Поставляется в упаковке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид гарнитуры до ее распаковки. Комплект включает переходник на раздельные аудиоканалы, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с легким весом. Тонкое оголовье с регулируемой длиной в пределах 30 мм. Конструкция прочная, устойчива к скручиванию.

Оформление нейтральное, отлично подходит для офиса. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

Чашки круглой формы выполнены из пластика с декоративной сеткой на внешней стороне. На левой поворотная ножка микрофона с гибкой ножкой и капсюлем.

Амбушюры из кожзама с мягким наполнителем внутри с памятью формы. Оснащается Rapoo H100 динамиками диаметром 30 мм.

Выход кабеля из корпуса чашки усилен и защищен от перегиба и излома. На кабеле зафиксирован пульт управления с поворотным регулятором громкости и механическим тумблера микрофона.

Для соединения использует 4-пиновый 3.5 мм аудиоджек. В комплекте есть переходник на раздельные аудиоканалы.

Тесты

Универсальный интерфейс, позволяющий подключаться и использовать с разными типами устройств. Для начала работы достаточно подключить к системе, определяются автоматически. У гарнитуры удобно расположены органы управления, расположенные в пределах быстрого доступа.

За счет легкого веса она не создает дискомфорта при длительном ношении. Диапазон регулировки позволит подобрать индивидуально посадку. Удобство обеспечит и возможность поднять ножку микрофона.

Звучание ровное, без посторонних наводок. Речь передает отчетливо. Хорошо себя показал микрофон, голос передает без постороннего шума.

Итоги

Rapoo H100 – недорогая проводная гарнитура с микрофоном. Хороший вариант при поиске решения для проведения конференций, работы с клиентами по горячей линии или выполнения типовых задач.