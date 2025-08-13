Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса

Поставляется в упаковке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид гарнитуры до ее распаковки. Комплект включает переходник на раздельные аудиоканалы, руководство пользователя.
Оформление нейтральное, отлично подходит для офиса. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.
Чашки круглой формы выполнены из пластика с декоративной сеткой на внешней стороне. На левой поворотная ножка микрофона с гибкой ножкой и капсюлем.
Амбушюры из кожзама с мягким наполнителем внутри с памятью формы. Оснащается Rapoo H100 динамиками диаметром 30 мм.
Выход кабеля из корпуса чашки усилен и защищен от перегиба и излома. На кабеле зафиксирован пульт управления с поворотным регулятором громкости и механическим тумблера микрофона.
Для соединения использует 4-пиновый 3.5 мм аудиоджек. В комплекте есть переходник на раздельные аудиоканалы.
За счет легкого веса она не создает дискомфорта при длительном ношении. Диапазон регулировки позволит подобрать индивидуально посадку. Удобство обеспечит и возможность поднять ножку микрофона.
Звучание ровное, без посторонних наводок. Речь передает отчетливо. Хорошо себя показал микрофон, голос передает без постороннего шума.