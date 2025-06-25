Представлены беспроводные наушники JBL Endurance Zone

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью Endurance Zone, которая ориентирована на спортсменов и любителей активного образа жизни. Новинка характеризуется конструкцией расположения на ушной раковине, чтобы слышать окружающие звуки, двумя микрофонами, поддержкой шумоподавления для лучшего качества телефонных звонков, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, технологией вибрации PulseDry для отвода влаги от драйверов, автономностью до 8 часов или до 24 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа прослушивания музыки). Наушники появятся в продаже в следующем месяце по цене в 120 фунтов стерлингов.