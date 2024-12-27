Доступные игровые наушники с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120

Чашки фиксируются с помощью стальных захватов, окрашенных в черный цвет. Предусмотрена возможность изменения длины оголовья, позволяя подобрать удобную посадку.
Чашки овальной формы. На внешней стороне металлическая сетка с мелкой ячейкой за которой скрывается подсвечиваемый логотип бренда и кольцевая подсветка вдоль границы.
Амбушюры глубокие, выполнены из экокожи. Уши обхватывают полностью. Сама конструкция у Acer AHW120 удобна, подойдут людям разного возраста.
На левой чашке разъем, используемый для подключения комплектного микрофона, выполненного на гибкой ножке. Такое исполнение позволяет облегчить в тех сценариях когда не планируется голосовое общение.
Органы управления вынесены на пульт ДУ, размещенный на кабеле. Здесь кнопки отключения микрофона, перевода в беззвучный режим, включить или отключить подсветку, а также отрегулировать громкость.
В сетевых шутерах, а проверяли мы в Escape from Tarkov, обеспечивает позиционирование на карте. Определять направление выстрелов, шум создаваемый противниками, а также мелкие изменения в окружающей обстановке. При этом за счет плотного прилегания к ушам обеспечивается хороший уровень звукоизоляции, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране.
Микрофон в свою очередь дает возможность общаться при игре в команде. Голос он передает без искажений.