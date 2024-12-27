Доступные игровые наушники с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120

В центре внимания игровые наушники Acer AHW120 с 50 мм динамиком, поддерживающие виртуальный объем 7.1. Помимо этого отмечаются RGB-подсветка, кабель длиной 2.1 метра с USB-коннектором. Представлена она в доступном ценовом сегменте.

Acer AHW120

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает руководство пользователя и микрофон на ножке.

Acer AHW120

Внешний вид

У гарнитуры характерное для игровых наушников исполнение. Широкое оголовье, обтянутое экокожей с мягким наполнителем внутри.

Acer AHW120

Чашки фиксируются с помощью стальных захватов, окрашенных в черный цвет. Предусмотрена возможность изменения длины оголовья, позволяя подобрать удобную посадку.

Acer AHW120

Чашки овальной формы. На внешней стороне металлическая сетка с мелкой ячейкой за которой скрывается подсвечиваемый логотип бренда и кольцевая подсветка вдоль границы.

Acer AHW120

Амбушюры глубокие, выполнены из экокожи. Уши обхватывают полностью. Сама конструкция у Acer AHW120 удобна, подойдут людям разного возраста.

Acer AHW120

На левой чашке разъем, используемый для подключения комплектного микрофона, выполненного на гибкой ножке. Такое исполнение позволяет облегчить в тех сценариях когда не планируется голосовое общение.

Кабель длиной 2.2 метра с защитной нейлоновой оплеткой. Место выхода усиленно. Используется USB-интерфейс.

Acer AHW120

Органы управления вынесены на пульт ДУ, размещенный на кабеле. Здесь кнопки отключения микрофона, перевода в беззвучный режим, включить или отключить подсветку, а также отрегулировать громкость.

Тесты

За звук в Acer AHW120 отвечают 50 мм динамики с диапазоном от 20 до 20000 Гц. Выводимую звуковую сцену можем оценить как сбалансированную. Басы умеренные, детализированная середина и немного сжатые высокие частоты. Это универсальная гарнитура в которой можно слушать музыку, смотреть фильмы и играть.

Acer AHW120

В сетевых шутерах, а проверяли мы в Escape from Tarkov, обеспечивает позиционирование на карте. Определять направление выстрелов, шум создаваемый противниками, а также мелкие изменения в окружающей обстановке. При этом за счет плотного прилегания к ушам обеспечивается хороший уровень звукоизоляции, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране.

Acer AHW120

Микрофон в свою очередь дает возможность общаться при игре в команде. Голос он передает без искажений.

Acer AHW120

Итоги

Acer AHW120 – игровые наушники с 7.1 сценой, выполненные в эргономичной конструкции и выдающие хорошее качество звука.
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