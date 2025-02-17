Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra

Сегодня рассмотрим и поделимся опытом эксплуатации продвинутых китайских наушников Nank Ultra с беспроводным соединением Bluetooth 5.4 с низкой задержкой передачей звука. Легкий корпус с уникальной формой, в конструкции которой приоритет отдан удобству длительного ношения, защита от воды IPX5, наушник с мембранной из керамического композита с титаном, звук Super Sound OS 2.0.

Nank Ultra

Комплектация

Nank Ultra

Коробка из плотного картона. Подробная информация по характеристикам. Комплект включает зарядный кабель и руководство пользователя.

Nank Ultra

Внешний вид

Представлены в черном варианте исполнения. Кейс с зеркальным покрытием и закругленными боковинами. Габариты компактны и удобны для ношения в кармане.

Nank Ultra

Крышка фиксируется магнитом, как и сами наушники в самом кейсе. В основании разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

Nank Ultra

Они отличны от привычного формата беспроводных TWS-наушников. Это полукольца, когда одна часть находится снаружи ушной раковины, а вторая с динамиком направлена в ушной канал.

Nank Ultra

Выполнены Nank Ultra из авиационного сплава. Центральная часть из плотной резины. Посадка на ушах комфортна, не требуют индивидуальной подстройки.

Nank Ultra

При этом ушной канал остается свободным. Нет дискомфорта и остается возможность контролировать окружающую обстановку. Сами они легкие – 5.5 граммов. Одетыми не ощущаются.

Nank Ultra

Корпус защищен по стандарту IPX5. Не боится брызг воды, пота и пыли. В них можно проводить тренировки, ходить под снегом и дождем.

Nank Ultra

На внешней стороне нанесен логотип бренда. Отверстие микрофона и пара медных контакта, через которые идет передача заряда при нахождении в кейсе.

Nank Ultra

Тесты

Nank Ultra

Nank Ultra для подключения Bluetooth 5.4 с базовыми кодеками с задержкой от 40мс. При этом на момент тестирования они не сопровождаются поддержкой программного обеспечения. Дальность соединения 10 метров. Тестировались со смартфоном и ноутбуком, подключить одновременно можно к двум устройствам. Как пример, работать и смотреть сериал на ноутбуке, а при входящем вызове на телефон приоритет будет переведен на него.

Nank Ultra

В них установлена титаново-керамическая вибрационная мембрана, а также магнит со сложной конструкцией с оптимизацией качества звука при условиях компактных габаритов. При оценке звучания важно отметить особенность конструкции наушников. Они ближе к портативным колонкам, а не наушникам. Открытая передача звука с высокой амплитудой. Сцена достаточно детализированная и насыщенная.

Nank Ultra

Используется интеллектуальная настройка звуковой сцены в зависимости от звуков окружающей среды. Подобный формат удобен когда прослушивание музыки совмещается с другими занятиями, тренировки, работа, прогулки. При этом работать могут очень долго, 7 часов на среднем уровне громкости. В комплектном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.

Nank Ultra

Итоги

Nank Ultra – беспроводные наушники открытого типа с звуком Hi-Fi, выполненные в эргономичном корпусе с защитой воды, длительным временем автономной работы, улучшением голоса с помощью AI, динамическим увеличением громкости.
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