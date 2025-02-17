Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra…

Сегодня рассмотрим и поделимся опытом эксплуатации продвинутых китайских наушников Nank Ultra с беспроводным соединением Bluetooth 5.4 с низкой задержкой передачей звука. Легкий корпус с уникальной формой, в конструкции которой приоритет отдан удобству длительного ношения, защита от воды IPX5, наушник с мембранной из керамического композита с титаном, звук Super Sound OS 2.0.

Комплектация

Коробка из плотного картона. Подробная информация по характеристикам. Комплект включает зарядный кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены в черном варианте исполнения. Кейс с зеркальным покрытием и закругленными боковинами. Габариты компактны и удобны для ношения в кармане.

Крышка фиксируется магнитом, как и сами наушники в самом кейсе. В основании разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

Они отличны от привычного формата беспроводных TWS-наушников. Это полукольца, когда одна часть находится снаружи ушной раковины, а вторая с динамиком направлена в ушной канал.

Выполнены Nank Ultra из авиационного сплава. Центральная часть из плотной резины. Посадка на ушах комфортна, не требуют индивидуальной подстройки.

При этом ушной канал остается свободным. Нет дискомфорта и остается возможность контролировать окружающую обстановку. Сами они легкие – 5.5 граммов. Одетыми не ощущаются.

Корпус защищен по стандарту IPX5. Не боится брызг воды, пота и пыли. В них можно проводить тренировки, ходить под снегом и дождем.

На внешней стороне нанесен логотип бренда. Отверстие микрофона и пара медных контакта, через которые идет передача заряда при нахождении в кейсе.

Тесты

Nank Ultra для подключения Bluetooth 5.4 с базовыми кодеками с задержкой от 40мс. При этом на момент тестирования они не сопровождаются поддержкой программного обеспечения. Дальность соединения 10 метров. Тестировались со смартфоном и ноутбуком, подключить одновременно можно к двум устройствам. Как пример, работать и смотреть сериал на ноутбуке, а при входящем вызове на телефон приоритет будет переведен на него.

В них установлена титаново-керамическая вибрационная мембрана, а также магнит со сложной конструкцией с оптимизацией качества звука при условиях компактных габаритов. При оценке звучания важно отметить особенность конструкции наушников. Они ближе к портативным колонкам, а не наушникам. Открытая передача звука с высокой амплитудой. Сцена достаточно детализированная и насыщенная.

Используется интеллектуальная настройка звуковой сцены в зависимости от звуков окружающей среды. Подобный формат удобен когда прослушивание музыки совмещается с другими занятиями, тренировки, работа, прогулки. При этом работать могут очень долго, 7 часов на среднем уровне громкости. В комплектном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.

Итоги

Nank Ultra – беспроводные наушники открытого типа с звуком Hi-Fi, выполненные в эргономичном корпусе с защитой воды, длительным временем автономной работы, улучшением голоса с помощью AI, динамическим увеличением громкости.