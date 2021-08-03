Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080

Но эта модель будет интересна не только геймерам, но и креаторам, стримерам и создателям мультимедийного контента. Из его конструктивных особенностей отмечаются дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus с высоким разрешением и продвинутая система охлаждения, а также основной экран с разрешением 4К 120 Гц.
Внешний вид премиальный. Характерное для ROG Zephyrus оформление. Крышка с текстурным рисунком и логотипом бренда.
При открытии крышки над зоной клавиатуры приподнимается дисплей. Его угол наклона меняется в зависимости от положения основного экрана.
Механизм выполнен из металла. Под блоком дисплея выведена вентиляционная решетка. Здесь же рядом парный динамик. Суммарно эта модель оснащена четырьмя динамиками.
Разрешение этого экрана составляет 3840х1100 пикселей. Изображение хорошо читается. Есть различные пресеты по выводимой на него информации. Он может выступать как дополнительная панель управления, так и как второй экран с выводом изображений, видео и приложений.
По практике эксплуатации ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q, польза от него действительно имеется. Во время игр тут можно будет вывести средства голосовой связи, мессенджер или браузер. При стримах удобно читать чат или переключать пресеты экрана. Во время работы над видеороликами дополнительные панели в Adobe Premier.
В настройках есть несколько специальных панелей: Quick Key, HandWriting, Number Key, AppDeals, MyASUS, Armoury Crate, Aura Creator, Settings, Control Panel.
Экран по настройке параметров его работы на русском языке.
Порты и разъемы распределены по боковым граням. Слева гнездо питания под блок питания с мощностью 280 Вт, выход на микрофон и наушники, слот для карты памяти microSD.
На тыльной стороне USB, HDMI и RJ-45. Наличие последнего позволяет использовать проводное подключение к сети для уменьшения пинга в сетевых играх. Само же расположение оптимально, кабели не будут мешать в видимой зоне.
Справа два USB и USB-C с поддержкой зарядки и вывода изображения.
На основании распределены ножки, оставляющие зазор для доступа воздуха при размещении на столе. Ожидаемо, нет отдельных окошек для обслуживания и апгрейда.
Клавиатура с сокращенной площадью. Это низкопрофильное решение с ходом 1.4 мм. Нажимается бесшумно, распознает одновременное нажатие нескольких клавиш. Справа расположена зона тачпада с двумя механическими кнопками мышки.
Есть многоцветная управляемая подсветка. Предустановленные эффекты и синхронизация с компонентами.
Есть небольшие зоны по краям с засветами, в целом же яркость равномерна. Хорошо настроена цветопередача.
Хорошо себя показал в играх, обеспечивая насыщенную и плавную картинку.