Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080

В середине лета мы проводили детальное тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q, построенного на базе процессора AMD Ryzen 5900HX и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. На фоне продолжающегося повышенного спроса на видеокарты со стороны «шахтеров» и геймеров, такие готовые системы стали одним из реальных способов получить машину для игр без заметных переплат.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Но эта модель будет интересна не только геймерам, но и креаторам, стримерам и создателям мультимедийного контента. Из его конструктивных особенностей отмечаются дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus с высоким разрешением и продвинутая система охлаждения, а также основной экран с разрешением 4К 120 Гц.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с фирменной символикой. Есть ручка для переноски. Комплект включает два вида адаптеров питания. Массивный для питания во время игр (280 Вт) и компактный адаптер для поездок (100 Вт). Также в комплект входит различная документация.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q обзор

Внешний вид

В сравнении с игровыми ноутбуками прошлых поколений, этот заметно меньше по габаритам. Вполне возможна его перевозка с учетом веса в 2.5 килограмма.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Внешний вид премиальный. Характерное для ROG Zephyrus оформление. Крышка с текстурным рисунком и логотипом бренда.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

При открытии крышки над зоной клавиатуры приподнимается дисплей. Его угол наклона меняется в зависимости от положения основного экрана.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Механизм выполнен из металла. Под блоком дисплея выведена вентиляционная решетка. Здесь же рядом парный динамик. Суммарно эта модель оснащена четырьмя динамиками.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Разрешение этого экрана составляет 3840х1100 пикселей. Изображение хорошо читается. Есть различные пресеты по выводимой на него информации. Он может выступать как дополнительная панель управления, так и как второй экран с выводом изображений, видео и приложений.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

По практике эксплуатации ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q, польза от него действительно имеется. Во время игр тут можно будет вывести средства голосовой связи, мессенджер или браузер. При стримах удобно читать чат или переключать пресеты экрана. Во время работы над видеороликами дополнительные панели в Adobe Premier.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

В настройках есть несколько специальных панелей: Quick Key, HandWriting, Number Key, AppDeals, MyASUS, Armoury Crate, Aura Creator, Settings, Control Panel.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Экран по настройке параметров его работы на русском языке.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Порты и разъемы распределены по боковым граням. Слева гнездо питания под блок питания с мощностью 280 Вт, выход на микрофон и наушники, слот для карты памяти microSD.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

На тыльной стороне USB, HDMI и RJ-45. Наличие последнего позволяет использовать проводное подключение к сети для уменьшения пинга в сетевых играх. Само же расположение оптимально, кабели не будут мешать в видимой зоне.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Справа два USB и USB-C с поддержкой зарядки и вывода изображения.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

На основании распределены ножки, оставляющие зазор для доступа воздуха при размещении на столе. Ожидаемо, нет отдельных окошек для обслуживания и апгрейда.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Клавиатура с сокращенной площадью. Это низкопрофильное решение с ходом 1.4 мм. Нажимается бесшумно, распознает одновременное нажатие нескольких клавиш. Справа расположена зона тачпада с двумя механическими кнопками мышки.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Есть многоцветная управляемая подсветка. Предустановленные эффекты и синхронизация с компонентами.

Экран

Рамки вокруг дисплея узкие. У ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q нет встроенной веб-камеры. Доступны модификации с разрешением Full HD, частота обновления 300 Гц, и 4К с частотой 120 Гц. Поддерживается FreeSync.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Есть небольшие зоны по краям с засветами, в целом же яркость равномерна. Хорошо настроена цветопередача.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Хорошо себя показал в играх, обеспечивая насыщенную и плавную картинку.

Начинка

Оснащен восьмиядерным процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Частота его варьируется до 4.6 ГГц. Установленная система охлаждения эффективно справлялась с отводом тепла при продолжительной нагрузке.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q – игровой ноутбук топового уровня, демонстрирующий высокий уровень быстродействия в актуальных играх и приложениях. Высокое качество дисплея, дополнительный дисплей с расширенной функциональностью, четыре динамика, алюминиевый каркас, набор портов и разъемов, эффективный отвод тепла, два вида адаптеров питания в комплекте, клавиатура с подсветкой.
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q
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