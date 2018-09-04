Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

2018-09-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG Zephyrus M GM501GS; [442]
Сложился ошибочный стереотип о том, что игровые ноутбуки массивны и только условно мобильны. Тестируемый сегодня ASUS ROG Zephyrus M GM501GS при своих компактных габаритах оснащен видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 и шестиядерным процессором Intel Core i7-8750H. Помимо этого, тут установлена матрица IPS с поддержкой частоты 144 Гц и технологии G-SYNC. Как можно понять, уровень быстродействия тут серьезный.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Стоимость при этом сопоставима с покупкой системного блока со схожей начинкой, монитора и периферии, здесь же получаем все в одном корпусе, без привязки к месту эксплуатации и розетке. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в массивной черной коробке с логотипом серии ROG. Комплект включает зарядное устройство и техническую документацию.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Внешний вид

На нашей памяти, ASUS ROG Zephyrus M GM501GS – один из самых компактных игровых ноутбуков, оснащенных старшими графическими картами NVIDIA. Выполнен он в строгой стилистике, преобладают ровные углы и прямые линии.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Доступное пространство корпуса тут используется максимально эффективно, без лишнего «обвеса» по бортам. Но при этом не забыли про организацию эффективного отвода тепла.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

При открытии крышки, открывается тыльная часть основной части корпуса. В итоге получаем щель высотой в 9 мм. Обеспечивается хороший приток воздуха к вентиляторам.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Также за счет этого изменяется угол наклона рабочей плоскости клавиатуры. Запястья располагаются без излишнего напряжения.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Клавиатура с многозонной подсветкой. Выделить пользователь визуально сможет до четырех зон. Управление осуществляется с помощью программного обеспечения, есть эффекты. Боковая часть WASD выделена белым.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Набор клавиш у ASUS ROG Zephyrus M GM501GS классический. F1-F12 выполняют дополнительное действие. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Для каждой из кнопок заявлен ресурс в 20 миллионов кликов.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

В верхней зоне есть четыре кнопки, с помощью них можно изменять громкость, выключать микрофон и запускать приложение Gaming Center.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Тачпад с матовым покрытием, снизу визуально отделена пара кнопок. Поддерживается управление жестами.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

В основе корпуса используется шлифованный алюминий, окрашенный в темный цвет. По центру крышки подсвечиваемый логотип серии ROG.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Слева у ноутбука выведены гнездо питания, HDMI, три USB 3.1 Gen2, аудиоразъем под наушники. Справа два USB 3.1, один из них Type-C.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Он может использоваться для сетевых игр. Есть встроенный микрофон и веб-камера. Управлять ими удобно, качество приемлемое.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Общие габариты составляют 384 × 262 × 19,9 мм при весе в 2,45 кг. Его вполне можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять в поездку.

Экран

Изображение выводится на 15.6-дюймовую IPS-матрицу с Full HD разрешением. Установленная тут NVIDIA GeForce 1070 позволит раскрыть потенциал в 144 Гц на полную, тем более есть еще и адаптивная синхронизация G-SYNC. ASUS ROG Zephyrus M GM501GS отлично передает сцены в динамичных играх. Хорошо настроен цветовой баланс, есть запас по максимальной яркости.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Начинка

Под крышкой скрывается шестиядерный процессор Intel Core i7 8750H с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Плата с чипсетом INTEL HM370. Это поколение Intel Cofee Lake-H. Максимальная тактовая частота ограничена отметкой в 3.9 ГГц. TDP составляет 45 Вт.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Видеокарта GeForce GTX 1070 с ядром NVIDIA GP104. Она только немногим уступает настольному решению. Тут также доступно 8 Гбайт графической памяти, работающей на частоте 8000 МГц.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Располагает ноутбук 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 стандарта, тактовая частота 2666 МГц.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Хранятся данные на SSD накопителе Samsung M.2 объемом 512 Гбайт. Скорость работы с данными высокая.

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Под «мусор» есть еще 2.5-дюймовый гибридный жесткий диск Seagate FireCuda объемом 1 Тбайт.

Связь

Оснащен ASUS ROG Zephyrus M GM501GS модулем Bluetooth 4.2. Есть двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой AC. Отвечает за это плата Intel Dual Band Wireless-AC 9560.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает четырех элементный литий-полимерный аккумулятор с емкостью 3605 мАч. В максимальной нагрузке с максимальной яркостью в играх его хватает на час работы. Фильмы около 2 часов. Поддерживается быстрая зарядка. В комплекте идет блок питания с мощностью 230 Вт.

Итоги по ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

ASUS ROG Zephyrus M GM501GS – лучшее решение для тех, кто помимо производительности ставит в качестве важного параметра мобильность. Несмотря на высокий FPS в играх и возможность обработки мультимедиа контента, вес этого ноутбука не превышает 2.5 кг, а толщина корпуса только немногим больше, чем у ультрабуков с интегрированной в процессор графикой. Среди дополнительных фишек отметим клавиатуру с подсветкой, экран с поддержками G-SYNC и 144 Гц, скоростной накопитель, быструю зарядку, хорошее качество встроенного звука, набор портов и разъемов. Не устроить может шум системы охлаждения в режимах нагрузки.

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