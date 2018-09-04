Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Сложился ошибочный стереотип о том, что игровые ноутбуки массивны и только условно мобильны. Тестируемый сегодня ASUS ROG Zephyrus M GM501GS при своих компактных габаритах оснащен видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 и шестиядерным процессором Intel Core i7-8750H. Помимо этого, тут установлена матрица IPS с поддержкой частоты 144 Гц и технологии G-SYNC. Как можно понять, уровень быстродействия тут серьезный.

Комплектация

Стоимость при этом сопоставима с покупкой системного блока со схожей начинкой, монитора и периферии, здесь же получаем все в одном корпусе, без привязки к месту эксплуатации и розетке. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в массивной черной коробке с логотипом серии ROG. Комплект включает зарядное устройство и техническую документацию.

Внешний вид

На нашей памяти, ASUS ROG Zephyrus M GM501GS – один из самых компактных игровых ноутбуков, оснащенных старшими графическими картами NVIDIA. Выполнен он в строгой стилистике, преобладают ровные углы и прямые линии.

Доступное пространство корпуса тут используется максимально эффективно, без лишнего «обвеса» по бортам. Но при этом не забыли про организацию эффективного отвода тепла.

При открытии крышки, открывается тыльная часть основной части корпуса. В итоге получаем щель высотой в 9 мм. Обеспечивается хороший приток воздуха к вентиляторам.

Также за счет этого изменяется угол наклона рабочей плоскости клавиатуры. Запястья располагаются без излишнего напряжения.

Клавиатура с многозонной подсветкой. Выделить пользователь визуально сможет до четырех зон. Управление осуществляется с помощью программного обеспечения, есть эффекты. Боковая часть WASD выделена белым.

Набор клавиш у ASUS ROG Zephyrus M GM501GS классический. F1-F12 выполняют дополнительное действие. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Для каждой из кнопок заявлен ресурс в 20 миллионов кликов.

В верхней зоне есть четыре кнопки, с помощью них можно изменять громкость, выключать микрофон и запускать приложение Gaming Center.

Тачпад с матовым покрытием, снизу визуально отделена пара кнопок. Поддерживается управление жестами.

В основе корпуса используется шлифованный алюминий, окрашенный в темный цвет. По центру крышки подсвечиваемый логотип серии ROG.

Слева у ноутбука выведены гнездо питания, HDMI, три USB 3.1 Gen2, аудиоразъем под наушники. Справа два USB 3.1, один из них Type-C.

Он может использоваться для сетевых игр. Есть встроенный микрофон и веб-камера. Управлять ими удобно, качество приемлемое.

Экран

Общие габариты составляют 384 × 262 × 19,9 мм при весе в 2,45 кг. Его вполне можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять в поездку.Изображение выводится на 15.6-дюймовую IPS-матрицу с Full HD разрешением. Установленная тут NVIDIA GeForce 1070 позволит раскрыть потенциал в 144 Гц на полную, тем более есть еще и адаптивная синхронизация G-SYNC. ASUS ROG Zephyrus M GM501GS отлично передает сцены в динамичных играх. Хорошо настроен цветовой баланс, есть запас по максимальной яркости.

Начинка

Под крышкой скрывается шестиядерный процессор Intel Core i7 8750H с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Плата с чипсетом INTEL HM370. Это поколение Intel Cofee Lake-H. Максимальная тактовая частота ограничена отметкой в 3.9 ГГц. TDP составляет 45 Вт.

Видеокарта GeForce GTX 1070 с ядром NVIDIA GP104. Она только немногим уступает настольному решению. Тут также доступно 8 Гбайт графической памяти, работающей на частоте 8000 МГц.

Располагает ноутбук 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 стандарта, тактовая частота 2666 МГц.

Хранятся данные на SSD накопителе Samsung M.2 объемом 512 Гбайт. Скорость работы с данными высокая.

Связь

Аккумулятор

Итоги по ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Под «мусор» есть еще 2.5-дюймовый гибридный жесткий диск Seagate FireCuda объемом 1 Тбайт.Оснащен ASUS ROG Zephyrus M GM501GS модулем Bluetooth 4.2. Есть двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой AC. Отвечает за это плата Intel Dual Band Wireless-AC 9560.За автономную работу отвечает четырех элементный литий-полимерный аккумулятор с емкостью 3605 мАч. В максимальной нагрузке с максимальной яркостью в играх его хватает на час работы. Фильмы около 2 часов. Поддерживается быстрая зарядка. В комплекте идет блок питания с мощностью 230 Вт.ASUS ROG Zephyrus M GM501GS – лучшее решение для тех, кто помимо производительности ставит в качестве важного параметра мобильность. Несмотря на высокий FPS в играх и возможность обработки мультимедиа контента, вес этого ноутбука не превышает 2.5 кг, а толщина корпуса только немногим больше, чем у ультрабуков с интегрированной в процессор графикой. Среди дополнительных фишек отметим клавиатуру с подсветкой, экран с поддержками G-SYNC и 144 Гц, скоростной накопитель, быструю зарядку, хорошее качество встроенного звука, набор портов и разъемов. Не устроить может шум системы охлаждения в режимах нагрузки.