Обзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбук

2018-08-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS VivoBook S13 S330; [176]
В конце августа компания ASUS сообщила о выходе нового ноутбука ASUS VivoBook S13 с дисплеем NanoEdge, сканером отпечатка пальца, видеокартой GeForce MX150 и процессором Intel Core 8го поколения. Это один из самых компактных 13-дюймовых моделей среди доступных на момент конца лета 2018 года. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться её опытом эксплуатации с вами.

ASUS VivoBook S13 S330

На момент публикации продажи еще не стартовали.

ASUS VivoBook S13 S330 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из неокрашенного картона. Комплект включает зарядное устройство и набор документации.

ASUS VivoBook S13 S330

Внешний вид

Вышел ASUS VivoBook S13 S330 в трех разных расцветках корпуса: серебристой, розовом золоте и холодном золоте. Выверена каждая деталь, выглядит премиально.

ASUS VivoBook S13 S330

В конструкции используется шарнирное крепление ErgoLift. При открытии крышки, нижний торец выступает ножкой, предлагая оптимальный угол наклона рабочей поверхности.

ASUS VivoBook S13 S330

Эта же особенность дает необходимый зазор, обеспечивая эффективный отвод тепла. Выбранное положение фиксируется, крышка при перемещении ноутбука с место на место не смещается.

ASUS VivoBook S13 S330

Верхняя крышка и рабочая зона с фактурой под шлифованный алюминий. Сборка проведена качественно, вес хорошо сбалансирован.

ASUS VivoBook S13 S330

Обращает внимание на себя минимальная ширина рамок вокруг дисплея, экран тут занимает 89% крышки. Это позволило заметно уменьшить общие габариты корпуса ноутбука.

ASUS VivoBook S13 S330

Клавиши окрашены в цвет корпуса. В нашем распоряжении инженерная версия, без локализации под русскоязычных пользователей. На полки наших магазинов эта модель поступит уже с кириллицей.

ASUS VivoBook S13 S330

Набор кнопок классический, верхний блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. Клавиши крупные с оптимальным расстоянием между ними. Под блоком клавиатуры нанесен логотип технологии SonicMaster.

ASUS VivoBook S13 S330

На правом торце у ASUS VivoBook S13 S330: полноразмерный USB, аудиоразъем, слот для карты пмяти microSD и пара светодиодных индикаторов.

ASUS VivoBook S13 S330

Слева гнездо питания, HDMI, еще один полноразмерный USB и USB Type-C. С учетом габаритов набор портов достаточно хорош, в большинстве сценариев эксплуатации можно будет обойтись без переходников.

ASUS VivoBook S13 S330

На нижней стороне четыре резиновых ножки, наклейка с техническими данными. По краям решетка динамика.

ASUS VivoBook S13 S330

Зона тачпада с матовым покрытием. Скольжение хорошее, поддерживаются жесты. Правее расположена активная зона сканера отпечатка пальца, позволяющая упростить авторизацию при старте операционной системе. Срабатывает сканер быстро.

Экран

Изображение выводится на 13.3-дюймовую матрицу IPS с разрешением Full HD. Углы обзора широкие, заметных изменений в цветопередаче и контрастности под разными углами не замечены. Цветовой баланс близок к правильному. Есть запас по регулировки яркости. С ASUS VivoBook S13 S330 комфортно работать, как в помещении, так и на улице. Сенсорное управление не поддерживается.

ASUS VivoBook S13 S330

Начинка

Доступен ASUS VivoBook S13 S330 с тремя разными процессорами: Intel Core i7 8550U, Intel Core i5 8250U и Intel Core i3 8130U. В нашей версии установлена DDR3 память объемом 4 Гбайт, есть решения с объемом до 16 Гбайт.

ASUS VivoBook S13 S330

ASUS VivoBook S13 S330

ASUS VivoBook S13 S330

ASUS VivoBook S13 S330

ASUS VivoBook S13 S330

ASUS VivoBook S13 S330

Под хранение выделен твердотельный диск объемом 128 Гбайт. Система загружается быстро.

ASUS VivoBook S13 S330

Графика NVIDIA GeForce MX150 или Intel UHD 620. Оценить быстродействие младшей версии можно в комплексе синтетических тестов.

ASUS VivoBook S13 S330

В процессе эксплуатации мы не замечали проблем с нехваткой производительности. Если же планируется работать с мультимедийным контентом рекомендуем обратить внимание на Intel Core i7.

ASUS VivoBook S13 S330

Отлично проработано воспроизведение звука и запись голоса. Доступна утилита по тонкой настройке звука в ноутбуке.

Связь

Wi-Fi модуль в ASUS VivoBook S13 S330 работает в двух диапазонах. Связь стабильная, скорость передачи данных высокая. Есть Bluetooth 4.2.

Аккумулятор

Установлен трехъячеечный призматический литиевый аккумулятор 42 Вт•ч. В смешанном сценарии этого заряда хватает примерно на 8.5 часов автономной. Сэкономить заряд можно будет уменьшив яркость экрана и активировав технологии энергосбережения. Комплектный адаптер компактный.

Итоги по ASUS VivoBook S13 S330

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS VivoBook S13 S330 – компактный, стильный и эффективный ноутбук под широкий круг задач. Экран с узкими рамками позволил уменьшить габариты корпуса без уменьшения полезной площади матрицы. Потенциальным покупателям предлагает выбор по объему памяти и установленному процессору, позволяя подобрать оптимальный уровень производительности. К плюсам отнесем набор портов, удобную клавиатуру, механизм ErgoLift, медиа SonicMaster, хорошую автономность и сканер отпечатка пальца.
ASUS VivoBook S13 S330 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбукОбзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбук
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