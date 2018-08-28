Обзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбук

В конце августа компания ASUS сообщила о выходе нового ноутбука ASUS VivoBook S13 с дисплеем NanoEdge, сканером отпечатка пальца, видеокартой GeForce MX150 и процессором Intel Core 8го поколения. Это один из самых компактных 13-дюймовых моделей среди доступных на момент конца лета 2018 года. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться её опытом эксплуатации с вами.

ASUS VivoBook S13 S330 обзор

На момент публикации продажи еще не стартовали.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из неокрашенного картона. Комплект включает зарядное устройство и набор документации.

Внешний вид

Вышел ASUS VivoBook S13 S330 в трех разных расцветках корпуса: серебристой, розовом золоте и холодном золоте. Выверена каждая деталь, выглядит премиально.

В конструкции используется шарнирное крепление ErgoLift. При открытии крышки, нижний торец выступает ножкой, предлагая оптимальный угол наклона рабочей поверхности.

Эта же особенность дает необходимый зазор, обеспечивая эффективный отвод тепла. Выбранное положение фиксируется, крышка при перемещении ноутбука с место на место не смещается.

Верхняя крышка и рабочая зона с фактурой под шлифованный алюминий. Сборка проведена качественно, вес хорошо сбалансирован.

Обращает внимание на себя минимальная ширина рамок вокруг дисплея, экран тут занимает 89% крышки. Это позволило заметно уменьшить общие габариты корпуса ноутбука.

Клавиши окрашены в цвет корпуса. В нашем распоряжении инженерная версия, без локализации под русскоязычных пользователей. На полки наших магазинов эта модель поступит уже с кириллицей.

Набор кнопок классический, верхний блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. Клавиши крупные с оптимальным расстоянием между ними. Под блоком клавиатуры нанесен логотип технологии SonicMaster.

На правом торце у ASUS VivoBook S13 S330: полноразмерный USB, аудиоразъем, слот для карты пмяти microSD и пара светодиодных индикаторов.

Слева гнездо питания, HDMI, еще один полноразмерный USB и USB Type-C. С учетом габаритов набор портов достаточно хорош, в большинстве сценариев эксплуатации можно будет обойтись без переходников.

На нижней стороне четыре резиновых ножки, наклейка с техническими данными. По краям решетка динамика.

Экран

Зона тачпада с матовым покрытием. Скольжение хорошее, поддерживаются жесты. Правее расположена активная зона сканера отпечатка пальца, позволяющая упростить авторизацию при старте операционной системе. Срабатывает сканер быстро.Изображение выводится на 13.3-дюймовую матрицу IPS с разрешением Full HD. Углы обзора широкие, заметных изменений в цветопередаче и контрастности под разными углами не замечены. Цветовой баланс близок к правильному. Есть запас по регулировки яркости. С ASUS VivoBook S13 S330 комфортно работать, как в помещении, так и на улице. Сенсорное управление не поддерживается.

Начинка

Доступен ASUS VivoBook S13 S330 с тремя разными процессорами: Intel Core i7 8550U, Intel Core i5 8250U и Intel Core i3 8130U. В нашей версии установлена DDR3 память объемом 4 Гбайт, есть решения с объемом до 16 Гбайт.

Под хранение выделен твердотельный диск объемом 128 Гбайт. Система загружается быстро.

Графика NVIDIA GeForce MX150 или Intel UHD 620. Оценить быстродействие младшей версии можно в комплексе синтетических тестов.

В процессе эксплуатации мы не замечали проблем с нехваткой производительности. Если же планируется работать с мультимедийным контентом рекомендуем обратить внимание на Intel Core i7.

Связь

Аккумулятор

Итоги по ASUS VivoBook S13 S330

Отлично проработано воспроизведение звука и запись голоса. Доступна утилита по тонкой настройке звука в ноутбуке.Wi-Fi модуль в ASUS VivoBook S13 S330 работает в двух диапазонах. Связь стабильная, скорость передачи данных высокая. Есть Bluetooth 4.2.Установлен трехъячеечный призматический литиевый аккумулятор 42 Вт•ч. В смешанном сценарии этого заряда хватает примерно на 8.5 часов автономной. Сэкономить заряд можно будет уменьшив яркость экрана и активировав технологии энергосбережения. Комплектный адаптер компактный.ASUS VivoBook S13 S330 – компактный, стильный и эффективный ноутбук под широкий круг задач. Экран с узкими рамками позволил уменьшить габариты корпуса без уменьшения полезной площади матрицы. Потенциальным покупателям предлагает выбор по объему памяти и установленному процессору, позволяя подобрать оптимальный уровень производительности. К плюсам отнесем набор портов, удобную клавиатуру, механизм ErgoLift, медиа SonicMaster, хорошую автономность и сканер отпечатка пальца.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".