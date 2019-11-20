Обзор ASUS ZenBook 14 UX434. Ноутбук с обновленным тачпадом

2019-11-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ZenBook 14 UX434; [84]
В конце весны компания ASUS представила обновленные ZenBook 13, ZenBook 14 и ZenBook 15, получивший тачпад ScreenPad 2.0 с интегрированным в него 5.65-дюймовым дисплеем. На этом экране можно запускать приложения, инструменты, пульт управления и использовать собственные наработки с использованием API. Мы изучаем на примере ASUS ZenBook 14 UX434 с процессором Core i7 восьмого поколения и графикой GeForce MX 250.

ASUS ZenBook 14 UX434

К моменту публикации эта модель находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ASUS ZenBook 14 UX434 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона с ручкой для переноски.

ASUS ZenBook 14 UX434

Внешний вид

ASUS ZenBook 14 UX434 при сопоставимой диагонали экрана является одним из самых компактных среди решений, доступных на момент осени 2019 года.

ASUS ZenBook 14 UX434

Корпус выполнен из металла, окрашенного в темно-синий цвет, переливающийся при попадании лучей света. Внешние поверхности немаркие.

ASUS ZenBook 14 UX434

По центру крышки золотистый логотип производителя. Общие габариты составляют 319х199х16.9 мм.

ASUS ZenBook 14 UX434

Крышка откидывается в пределах 145 градусов. Здесь используется уже встречаемое ранее конструкционное решение ErgoLift, когда нижняя часть крышки приподнимает основание, обеспечивая свободное движение воздуха.

ASUS ZenBook 14 UX434

Также, помимо этого, изменяется угол наклона рабочей плоскости клавиатуры, упрощая набор текста. Для дополнительной устойчивости снизу расположены резиновые ножки.

ASUS ZenBook 14 UX434

Клавиатура с низкопрофильными переключателями. Подсветка. Кириллические и латинские символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

ASUS ZenBook 14 UX434

По центру расположен тачпад ScreenPad 2.0 с диагональю 5.65 дюймов с интегрированным в него Super IPS-дисплеем c разрешением 2160 на 1080 пикселей.

ASUS ZenBook 14 UX434

Тачпад распознает два одновременных нажатия. Нажатием на кнопку пользователь сможет переключаться между функцией тач-пада и активным экраном.

ASUS ZenBook 14 UX434

Есть несколько вариантов вывода информации на тачпад в ASUS ZenBook 14 UX434. Среди них цифровой блок, иконки для часто используемых действий в приложениях, инструменты для работы с текстом и таблицами, а также управление воспроизведением мультимедиа контента.

ASUS ZenBook 14 UX434

Этот экран также определяется как второй монитор в системе. На него можно дублировать изображение или расширять, используя как отдельный монитор. Из нестандартных задач, во время работы на нем можно будет посмотреть новую серию любимого сериала.

ASUS ZenBook 14 UX434

На правой грани слот для карты памяти формата microSD, USB 2.0, спаренный аудиоразъем и пара светодиодных индикаторов.

ASUS ZenBook 14 UX434

С противоположной стороны гнездо питания, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C.

ASUS ZenBook 14 UX434

Рамки вокруг экрана узкие, отчасти это и дало возможность уменьшить общие габариты корпуса. Сверху сохранена веб-камера.

ASUS ZenBook 14 UX434

Экран

На борту 14-дюймовый экран с разрешением Full HD. В ASUS ZenBook 14 UX434 используется IPS-матрица с широкими углами обзора. Яркость высокая, хорошо настроен цветовой баланс. Подсветка равномерна по всей площади. Основной экран без сенсорного управления.

ASUS ZenBook 14 UX434

Начинка

Работает ноутбук на базе процессора Intel Core i7-8565U с тактовой частотой от 1.8 до 4.6 ГГц. Для его охлаждения используется активное охлаждение. Максимальная температура нагрева при продолжительной нагрузке достигала 93 градусов.

ASUS ZenBook 14 UX434

TDP составляет 15W. Выполнен он по 14нм техпроцессу. Интегрированная графика Intel UHD 620 дополнена GeForce MX250.

ASUS ZenBook 14 UX434

ASUS ZenBook 14 UX434

ASUS ZenBook 14 UX434

ASUS ZenBook 14 UX434

На борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, работающей в двухканальном режиме.

ASUS ZenBook 14 UX434

Под хранение данных выделен M.2 NVMe накопитель объемом 512 Гбайт. Он быстрый.

ASUS ZenBook 14 UX434

Уровня быстродействия достаточно для таких игр, как Overwatch, Dota 2 и World of Tanks. В последнюю можно будет поиграть с высоким битрейтом на средних настройках графики.

ASUS ZenBook 14 UX434

Аккумулятор

Встроенной батарейки хватает примерно на 5 часов беспрерывной работы с максимальным уровнем яркости экрана. В не ресурсоемких приложениях время работы достигает 8.5 часов. Снизив яркость экрана, можно будет получить около 11 часов.

Итоги по ASUS ZenBook 14 UX434

ASUS ZenBook 14 UX434 – интересный вариант высокопроизводительного ноутбука с процессором Intel Core i7, выполненный в компактном корпусе и предлагающий функциональный тачпад с интегрированным в него IPS-дисплеем. Он на уровень удобнее и информативнее панели в MacBook Pro, предлагает дополнительное удобство при работе с офисными приложениями, монтажом в Adobe Premier, а также запуска приложений и целого ряда других задач. Его же можно использовать в качестве второго экрана для просмотра роликов или фильмов.

Комментарии и отзывы ASUS ZenBook 14 UX434
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