Корпус с отделкой под дерево. Обзор AZZA FOREST CSAZ-370

Наиболее распространённым материалом для изготовления корпусов является сталь и пластик, с недавних пор начало активнее использоваться стекло. А изучаемый сегодня AZZA FOREST CSAZ-370 добавляет к этому сочетанию отделку из дерева. Акцент, но выделяющий на фоне похожих решений в этом сегменте.

Комплектация

В оформлении коробки к привычному оформлению добавлено изображения листиков, подчеркивая особое оформление серии. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты и карточку с QR-кодом для перехода в инструкцию.

Внешний вид

Левая стенка из закаленного стекла. Оно прозрачное с темной рамкой по периметру. Для крепления используются винты с накатанной головкой.

Верхнюю занимает вентиляционная решетка с отверстиями под установку 120 или 140 мм вентиляторов. В этой зоне противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На панели разъемов два скоростных USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопка переключения подсветки и включения, два светодиодных индикатора активности. Расположены ближе к переднему краю и к ним всегда удобно получить как при размещении на полу, так и на столе рядом с монитором.

Лицевая панель состоит из основной рамки и центрального острова, между которыми есть углубление. Вентиляционная решетка с мелкой сеткой, задерживающей пыль. В ее углу участок с текстурой под дерево. Это пластик на который нанесена отделка с выраженным рисунком и выглядит оно как натуральный материал.

За съемной лицевой панелью шасси на которое предустановлены три вентилятора с подсветкой. Она синхронизируема и при этом предлагается два варианта ее управления. Это подключение к материнской плате и через встроенный контроллер нажатиями на кнопку на лицевой панели.

Четвертый комплектный вентилятор на задней стенке. Все работают с общим цветом и эффектом. С учетом стенки из закаленного стекла и сетки на лицевой панели подсветка будет видна под разными ракурсами.

Компоновка у задней панели под нижнее расположение блока питания. Сверху имеется зазор и штампованный выступ под радиатор жидкостного охлаждения. Шесть из семи заглушек у AZZA FOREST под платы расширения штампованные и для них не предполагается повторная установка, только верхняя крепится с помощью винта. Есть общая прижимная планка сбоку.

На основании четыре пластиковые ножки с нанесенными прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра, фиксируемого в зажимы, ставить ее после очистки обратно будет проблематично. На основании находится два винта, удерживающие стойку под жесткие диски.

Внутренняя часть

Основная камера отделяется от накопителей и блока питания. В скрытой части также будет находиться вся лишняя длина питающих и интерфейсных проводов. Это упрощает проведение аккуратного монтажа, что актуально с учетом исполнения основной стенки из стекла.

Накопители 2.5 дюйма ставятся на две съемные пластины на обратной стороне стойки материнской платы. И еще два на стойку, в этой части уже можно поставить 3.5 дюймовые диски. При установке радиатора на переднюю стенку эту стойку нужно будет снять, также это позволит получить дополнительное пространство под укладку проводов от блока питания.

AZZA FOREST поддерживает установку материнских плат ATX. По периметру зоны установки окошки для подвода кабелей. Расположение у них удобное, подвести можно будет к любому из участков. На верхней части Г-образной стенки вентиляционная решетка с ячейками в виде сот.

Графические ускорители длиной до 330 мм. Установка радиатора на переднюю стенку ограничит ее длину. Башенное охлаждение высотой до 160 мм. Жидкостного охлаждение с радиатором 360 мм на переднюю стенку или 280 мм на верхнюю.

Есть встроенный контроллер для подключения элементов с ARGB-подсветкой. К нему помимо четырех вентиляторов из стартового комплекта можно соединить еще три аксессуара. Вентиляторы можно соединить между собой последовательно.

Сборка

Собран тестовый стенд с башенным охлаждением. Проблем в ходе сборки и сложностей не возникло.

Тесты

Корпус оснащен четырьмя вентиляторами LFO-5212D типоразмера 120 мм. Мы замерили уровень шума на максимальных оборотах.

Итоги

AZZA FOREST – укомплектованный корпус с отделкой под дерево и стенкой из закаленного стекла. Четыре вентилятора с ARGB-подсветкой, защита от пыли, поддержка жидкостного охлаждения, четыре места под SATA-диски, комплектный контроллер управления подсветкой. Не устроить могут штампованные заглушки под платы расширения и сложности с очисткой фильтра под блоком питания.