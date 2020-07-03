Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой

На прошлой неделе мы проводили тестирование флагманской мышки Abkoncore A900 с грузиком, макросами и подсветкой. Сегодня на очереди будет Abkoncore A660 с программным обспечением и подсветкой. В ней установлен сенсор Pixart PMW-3325. Рекомендованная стоимость составляет 1 990 рублей.

Продажи уже стартовали в России. Мышка будет отправлена одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по мышке ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте (https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8664. Выбран победитель будет с помощью сервиса random 10 июля.

Abkoncore A660 обзор

Комплектация

Как и старшая модель упакована в коробку из полупрозрачного пластика, которую и в дальнейшем можно будет использовать для хранения манипулятора. Комплект включает инструкцию.

Внешний вид

Выполнен манипулятор в корпусе из черного пластика. Внешние поверхности софт-тач.

Форма симметричная, но боковые кнопки тут только слева. Такая же особенность была во флагманской модели.

Корпус сужается к основанию. Прорезиненные вставки отсутствуют. Ближе к тыльной части зона из глянца.

При работе она подсвечивается в виде рисунка с мелкими точками. Есть как справа, так и слева.

Также в Abkoncore A660 подсвечивается логотип на спинке и «фары». Упрощения коснулись невозможности управления ее цветом, предлагается только два общих эффекта.

Информативную функцию несет подсветка по боковым зонам колесика прокрутки. Каждому уровню соответствует свой цвет.

Кнопки отделены от спинки видимой границей. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

На основании у мышки два переключателя. Положительным отличием от A900 стало четкие отметки по переключаемым уровням. Отдельно выставляются частота опроса сенсора и DPI.

В центре окошко сенсора, оно сопровождается бортиком, предотвращающим попадание внутрь пыли. Три тефлоновые ножки. Все они с вырезом, упрощающим последующую замену.

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Место выхода усиленно. Есть ферритовая защита.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. С главного экрана проводится настройка действий кнопок. В этом же окне меняются параметры сенсора.

Четыре уровня чувствительности. Каждому соответствует свой цвет подсветки колесика. Два эффекта подсветки и его скорость.

Вкладка с редактором макросов.

Раздел с технической поддержкой.

Тесты

Abkoncore A660 оснащена оптическим сенсором Abkoncore A660 с регулируемым уровнем чувствительности. Этот сенсор часто встречается в недорогих манипуляторах. Частота опроса сенсора 1000 Гц. На уровнях до 2500-3000 DPI он демонстрирует высокую точность работы. Тесты проводили на ковриках с мягким и твердым покрытиями.

Форма у мышки легкая. Форма корпуса подойдет для ладонного и когтевого хватов. Движения контролируемы по всем осям. Кнопки нажимаются со слышимым щелчком. Колесико прокручивается с внятными тактильными отсечками.

Итоги по Abkoncore A660

Abkoncore A660 недорогая мышка с макросами, управляемым сенсором, многозонной подсветкой, легкой формой, дополнительными кнопками, переключателями с высоким ресурсом службы. Не устроить могут отсутствие настройки высоты отрыва и кабель без нейлоновой оплетки. Из особенностей выделим симметричный корпус.
Комментарии и отзывы Abkoncore A660
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