Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?

Сегодня героем нашего обзора будет ноутбук Acer ASPIRE 3, использующий связку из двухъядерного процессора AMD Ryzen 3 2200U и дискретной видеокарты AMD Radeon R535 с 2 Гбайт графической памяти. На борту 6 Гбайт оперативной памяти и жесткий диск объемом 1000 Гбайт. Все это упаковано в стильный корпус с компактными габаритами. Помимо этого, модель может похвастать невысокой стоимостью.

Acer ASPIRE 3 A315-41G обзор

Он уже находится в доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает ноутбук упакованным в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает внешний блок питания и техническую документацию.

Внешний вид

Внешний вид у Acer ASPIRE 3 аккуратен. В оформлении корпуса преобладает черный цвет. Крышка со стилизованным покрытием под шлифованный металл.

Такое покрытие хорошо скроет возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации. Вес 2.3 килограмма. За время эксплуатации мы использовали его в нескольких поездках.

Шлифованная текстура сохранена и на внутренней части ноутбука. Сборка проведена без огрехов. Корпус устойчив к деформациям.

Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Активная часть дисплея немного утоплена относительно основной плоскости. На верхней рамке расположен объектив веб-камеры.

Шарнирный механизм с тугим ходом. За счет этого выбранное положение при перемещении его с места на место не меняется. Крышку можно откинуть на 180 градусов.

На левой грани доступны замок Kensington, гнездо RJ-45, HDMI, скоростной USB и слот для карты памяти формата SD.

С противоположной стороны два USB, спаренный аудиоразъем и гнездо питания. Есть пара светодиодных индикаторов. Набор хороший.

Решетка динамиков расположена по краям корпуса. Они не перекрываются при размещении на столе. Качество звучания вполне приемлемо.

На борту Acer ASPIRE 3 клавиатура с цифровым блоком. Тут используются мембранные переключатели с коротким ходом. Символы на кнопки нанесены краской.

Тачпад смещен левее. По периметру аккуратный кант. Чувствительность хорошая, точность позиционирования высокая, поддерживаются жесты управления.

Экран

На основании вентиляционная решетка. Возможности проведения апгрейда тут упрощены. Две отдельные крышки, скрывающие отсек с жестким диском и планками оперативной памяти.

В этой модификации используется TFT TN-матрица с разрешением 1366 на 768 пикселей. Диагональ 15.6 дюймов с частотой обновления 60 Гц. Такое разрешение не создает повышенную нагрузку на систему. Экран подойдет под работу с таблицами и текстом, интернет серфинга, просмотра мультимедиа контента и игр. Углы обзора просмотра ограничены.

Начинка

Используется двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 2200U с тактовой частотой до 3.4 ГГц. Выполнен он по 14 нм техпроцессу. Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 3.

Есть дискретная графика AMD Radeon R535. Сам ноутбук не позиционируется как игровой. Но с ним вполне можно будет поиграть в такие сетевые игры, как World of Tanks, OverWatch и CS:GO. Тот самый случай, когда ноутбук приобретается для учебы, но в свободное время можно будет скоротать время в любимом проекте.

Доступны 6 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 2133 МГц. Набраны они парой планок, свободных слотов нет. Апгрейд будет проводиться с заменой уже установленных.

Игра Overwatch в Acer ASPIRE 3 A315-41G

Хранение данных осуществляется на жесткий диск объемом 1 Тбайт. Он используется в качестве основного и единственного.

Установленная система охлаждения со своей задачей справляется на отлично. Корпус заметно не нагревается. Продолжительная нагрузка не приводит к троттлингу.

Тесты

3DMark

PCMARK

Cinebench 15

Superposition

CrystalDiskMark

Аккумулятор

Софт

За автономную работу Acer ASPIRE 3 отвечает батарейка с емкостью 4810 мАч. Её хватает в смешанной нагрузке примерно на 6 часов. В режиме максимальной нагрузки разрядка произойдет уже через полтора часа.Предустановлена операционная система Windows 10 Home. Порадовало отсутствие дополнительного софта, требующего платного продления лицензии и времени от пользователя на чистку этих бонусов.

Итоги по Acer ASPIRE 3

Acer ASPIRE 3 с процессором AMD Ryzen 3 станет отличным вариантом в качестве ноутбука для учебы, а также «рабочей лошадки». Невысокая стоимость не отразилась негативно на общей эргономике, автономности и качестве сборки. Хороший набор разъемов, клавиатура с цифровым блоком, встроенная графика, упрощенный процесс апгрейда памяти и замены накопителя.