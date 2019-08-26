Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?

2019-08-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer ASPIRE 3 A315-41G; [76]
Сегодня героем нашего обзора будет ноутбук Acer ASPIRE 3, использующий связку из двухъядерного процессора AMD Ryzen 3 2200U и дискретной видеокарты AMD Radeon R535 с 2 Гбайт графической памяти. На борту 6 Гбайт оперативной памяти и жесткий диск объемом 1000 Гбайт. Все это упаковано в стильный корпус с компактными габаритами. Помимо этого, модель может похвастать невысокой стоимостью.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Он уже находится в доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Acer ASPIRE 3 A315-41G обзор

Комплектация

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Покупатель получает ноутбук упакованным в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает внешний блок питания и техническую документацию.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Внешний вид

Внешний вид у Acer ASPIRE 3 аккуратен. В оформлении корпуса преобладает черный цвет. Крышка со стилизованным покрытием под шлифованный металл.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Такое покрытие хорошо скроет возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации. Вес 2.3 килограмма. За время эксплуатации мы использовали его в нескольких поездках.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Шлифованная текстура сохранена и на внутренней части ноутбука. Сборка проведена без огрехов. Корпус устойчив к деформациям.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Активная часть дисплея немного утоплена относительно основной плоскости. На верхней рамке расположен объектив веб-камеры.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Шарнирный механизм с тугим ходом. За счет этого выбранное положение при перемещении его с места на место не меняется. Крышку можно откинуть на 180 градусов.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

На левой грани доступны замок Kensington, гнездо RJ-45, HDMI, скоростной USB и слот для карты памяти формата SD.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

С противоположной стороны два USB, спаренный аудиоразъем и гнездо питания. Есть пара светодиодных индикаторов. Набор хороший.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Решетка динамиков расположена по краям корпуса. Они не перекрываются при размещении на столе. Качество звучания вполне приемлемо.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

На борту Acer ASPIRE 3 клавиатура с цифровым блоком. Тут используются мембранные переключатели с коротким ходом. Символы на кнопки нанесены краской.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Тачпад смещен левее. По периметру аккуратный кант. Чувствительность хорошая, точность позиционирования высокая, поддерживаются жесты управления.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

На основании вентиляционная решетка. Возможности проведения апгрейда тут упрощены. Две отдельные крышки, скрывающие отсек с жестким диском и планками оперативной памяти.

Экран

Acer ASPIRE 3 A315-41G

В этой модификации используется TFT TN-матрица с разрешением 1366 на 768 пикселей. Диагональ 15.6 дюймов с частотой обновления 60 Гц. Такое разрешение не создает повышенную нагрузку на систему. Экран подойдет под работу с таблицами и текстом, интернет серфинга, просмотра мультимедиа контента и игр. Углы обзора просмотра ограничены.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Начинка

Используется двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 2200U с тактовой частотой до 3.4 ГГц. Выполнен он по 14 нм техпроцессу. Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 3.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Есть дискретная графика AMD Radeon R535. Сам ноутбук не позиционируется как игровой. Но с ним вполне можно будет поиграть в такие сетевые игры, как World of Tanks, OverWatch и CS:GO. Тот самый случай, когда ноутбук приобретается для учебы, но в свободное время можно будет скоротать время в любимом проекте.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Доступны 6 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 2133 МГц. Набраны они парой планок, свободных слотов нет. Апгрейд будет проводиться с заменой уже установленных.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Хранение данных осуществляется на жесткий диск объемом 1 Тбайт. Он используется в качестве основного и единственного.

Игра Overwatch в Acer ASPIRE 3 A315-41G

Установленная система охлаждения со своей задачей справляется на отлично. Корпус заметно не нагревается. Продолжительная нагрузка не приводит к троттлингу.

Тесты

3DMark

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Acer ASPIRE 3 A315-41G

PCMARK

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Cinebench 15

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Superposition

Acer ASPIRE 3 A315-41G

CrystalDiskMark

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Аккумулятор

За автономную работу Acer ASPIRE 3 отвечает батарейка с емкостью 4810 мАч. Её хватает в смешанной нагрузке примерно на 6 часов. В режиме максимальной нагрузки разрядка произойдет уже через полтора часа.

Софт

Предустановлена операционная система Windows 10 Home. Порадовало отсутствие дополнительного софта, требующего платного продления лицензии и времени от пользователя на чистку этих бонусов.

Acer ASPIRE 3 A315-41G

Итоги по Acer ASPIRE 3

Acer ASPIRE 3 с процессором AMD Ryzen 3 станет отличным вариантом в качестве ноутбука для учебы, а также «рабочей лошадки». Невысокая стоимость не отразилась негативно на общей эргономике, автономности и качестве сборки. Хороший набор разъемов, клавиатура с цифровым блоком, встроенная графика, упрощенный процесс апгрейда памяти и замены накопителя.

Комментарии и отзывы Acer ASPIRE 3 A315-41G
HPE создала суперкомпьютер для будущих м...
HPE создала суперкомпьютер для будущих мКомпания Hewlett Packard Enterprise (HPE) создала суперкомпьютер, специально разработанный для поддержки ...
Noctua готовит к выпуску линейку кулеров...
Noctua готовит к выпуску линейку кулеровПроцессорные кулеры Noctua являются одними и выполнены в фирменном коричневом, бежевом и серебристом цве...
Lian Li представляет компактный корпус T...
Lian Li представляет компактный корпус TПроизводитель корпусов Lian Li анонсировал новый корпус TU150. Поставляется в черном или сере...
Samsung Galaxy A30s будет стоить 280 евр...
Samsung Galaxy A30s будет стоить 280 еврВ одном из немецких магазинов появилась цена на смартфон Samsung Galaxy A30s, который был представлен нес...
Redmi Note 8 Pro набрал почти 300 000 ба...
Redmi Note 8 Pro набрал почти 300 000 баАвторитетный инсайдер Мукул Шарма опубликовал скриншот из бенчмарка AnTuTu, в котором смартфон Redmi Note...
Беспроводное зарядное устройство с 16 ка...
Беспроводное зарядное устройство с 16 каГолландский бренд ZENS представил беспроводное зарядное устройство с 16 перекрывающимися зарядными катушк...
Обзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ...
Обзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию смарт ТВ медиаплеер от компании HARPER, которая не перес...
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер...
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камерИзвестный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, кот...


Обзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеерОбзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеер
Обзор Verbatim 53231. Портативный твердотельный диск Store 'n' GoОбзор Verbatim 53231. Портативный твердотельный диск Store 'n' Go
Плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 ProПлюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 Pro
Обзор Trust GXT 130 Wireless. Беспроводная игровая мышка с подсветкойОбзор Trust GXT 130 Wireless. Беспроводная игровая мышка с подсветкой
Обзор Defender Overlord GM-890. Недорогая мышка с RGB-подсветкой и софтомОбзор Defender Overlord GM-890. Недорогая мышка с RGB-подсветкой и софтом
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронамиСегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor