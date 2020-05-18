Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц

Сегодня в центре внимания у нас игровой монитор Acer Nitro XV273K, оснащенный 27-дюймовой матрицей IPS. Из особенностей его отметим поддержку частоты 144 Гц и разрешения 4К. Поддерживается технология синхронизации AMD FreeSync. Также стоит отметить пиковую яркость на уровне 400 кд/м² с сертификацией DisplayHDR 400.

Комплектация

Также есть его модификация с маркировкой XB273K, ее отличием является поддержка NVIDIA G-Sync. Она стоит дороже.Тестируемый нами монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает два кабеля питания с разными типами вилок, внешний блок питания, HDMI и DisplayPort, рамку, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Внешний вид монитора четко позиционирует направленность на геймеров. Подставка в виде направленных в сторону лучей и зона с подсветкой.

Из характерных элементов также отметим наличие откидной ножки под хранение наушников на задней стойке.

Комплектная подставка дает возможность изменять высоту и наклон панели. Выбранное положение в последующем не смещается.

Стойка полигональной формы. Верхняя ее часть скошена. В центре вырез для сбора кабелей подключения в пучок.

Сама подставка выполнена из трех направленных в сторону лучей, окрашенных в серебристый цвет. стоит на ней устойчиво.

Есть зона с подсветкой. Расположена она у Acer Nitro XV273K на нижней грани. При работе подсвечивается рабочее пространство под монитором.

Монитор располагает встроенным USB-хабом. Два разъема слева и два на панели. К ним можно будет подключить периферию или внешние накопители.

Для ввода изображения доступны два HDMI и два DisplayPort. Рядом с ними выходной аудиоразъем для проводных наушников.

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика.

Установлена 27-дюймовая IPS-матрица с полуматовым покрытием. Разрешение 4К с частотой обновления 144 Гц.

10-битная цветопередача (8-бит + FRС). Максимальная яркость 400 кд/м² с сертификацией DisplayHDR 400.

Боковые рамки узкие. На верхней выведен датчик уровня освещения. Он используется для автоматической регулировки яркости экрана.

Монитор укомплектовывается съемными боковыми рамками, будут полезны для удаления бликов от внешних источников освещения. Плюс они же могут быть полезны для ограничения видимости происходящего на экране для рядом сидящих игроков во время соревнований.

На борту пара динамиков. Вполне можно будет обойтись без установки отдельных динамиков, используя в играх наушники.

Задняя крышка монитора со шлифованной текстурой. В целом корпус не подвержен загрязнению пылью и следами пальцев.

Настройка

Компактное меню с локализацией под русскоязычных пользователей. Acer Nitro XV273K поддерживает корректировку цветового баланса и гаммы.

Изменяются яркость, контрастность и усиление черного. Активируются датчик света, HDR и высокая резкость.

Для игр доступны вывод прицела в центре монитора, данные по числу кадров, а также FreeSync.

Отдельные настройки под отображение самого меню.

Общие опции системы.

Три профиля: под экшн, гонки и спортивные симуляторы.

В последующем можно переключать их в быстрых настройках. Тут же активируются в один клик энергосбережение, HDR.

Тесты Acer Nitro XV273K

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка Acer Nitro XV273K

Итоги по Acer Nitro XV273K

Acer Nitro XV273K - 473 cd/mAcer Nitro XV273K - 0.46 cd/m2Acer Nitro XV273K – 6515K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Acer Nitro XV273K – 15KЗадержка, светлые тона – 9.3msЗадержка, темные тона – 11.4msAcer Nitro XV273K – добротный игровой монитор, который также можно использовать для обработки видео и фото контента. Набор портов для ввода изображения, широкие углы обзора, высокая яркость, качественная заводская калибровка, держатель под наушники, подсветка, IPS с поддержкой 144 Гц, наличие в комплекте съемной рамки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".