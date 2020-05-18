Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц

Сегодня в центре внимания у нас игровой монитор Acer Nitro XV273K, оснащенный 27-дюймовой матрицей IPS. Из особенностей его отметим поддержку частоты 144 Гц и разрешения 4К. Поддерживается технология синхронизации AMD FreeSync. Также стоит отметить пиковую яркость на уровне 400 кд/м² с сертификацией DisplayHDR 400.

Acer Nitro XV273K

Также есть его модификация с маркировкой XB273K, ее отличием является поддержка NVIDIA G-Sync. Она стоит дороже. Тестируемый нами монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает два кабеля питания с разными типами вилок, внешний блок питания, HDMI и DisplayPort, рамку, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Acer Nitro XV273K

Внешний вид

Внешний вид монитора четко позиционирует направленность на геймеров. Подставка в виде направленных в сторону лучей и зона с подсветкой.

Acer Nitro XV273K

Из характерных элементов также отметим наличие откидной ножки под хранение наушников на задней стойке.

Acer Nitro XV273K

Комплектная подставка дает возможность изменять высоту и наклон панели. Выбранное положение в последующем не смещается.

Acer Nitro XV273K

Стойка полигональной формы. Верхняя ее часть скошена. В центре вырез для сбора кабелей подключения в пучок.

Acer Nitro XV273K

Сама подставка выполнена из трех направленных в сторону лучей, окрашенных в серебристый цвет. стоит на ней устойчиво.

Acer Nitro XV273K

Есть зона с подсветкой. Расположена она у Acer Nitro XV273K на нижней грани. При работе подсвечивается рабочее пространство под монитором.

Acer Nitro XV273K

Монитор располагает встроенным USB-хабом. Два разъема слева и два на панели. К ним можно будет подключить периферию или внешние накопители.

Acer Nitro XV273K

Для ввода изображения доступны два HDMI и два DisplayPort. Рядом с ними выходной аудиоразъем для проводных наушников.

Acer Nitro XV273K

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика.

Acer Nitro XV273K

Установлена 27-дюймовая IPS-матрица с полуматовым покрытием. Разрешение 4К с частотой обновления 144 Гц.

Acer Nitro XV273K

10-битная цветопередача (8-бит + FRС). Максимальная яркость 400 кд/м² с сертификацией DisplayHDR 400.

Acer Nitro XV273K

Боковые рамки узкие. На верхней выведен датчик уровня освещения. Он используется для автоматической регулировки яркости экрана.

Acer Nitro XV273K

Монитор укомплектовывается съемными боковыми рамками, будут полезны для удаления бликов от внешних источников освещения. Плюс они же могут быть полезны для ограничения видимости происходящего на экране для рядом сидящих игроков во время соревнований.

Acer Nitro XV273K

На борту пара динамиков. Вполне можно будет обойтись без установки отдельных динамиков, используя в играх наушники.

Acer Nitro XV273K

Задняя крышка монитора со шлифованной текстурой. В целом корпус не подвержен загрязнению пылью и следами пальцев.

Acer Nitro XV273K

Настройка

Компактное меню с локализацией под русскоязычных пользователей. Acer Nitro XV273K поддерживает корректировку цветового баланса и гаммы.

Acer Nitro XV273K

Изменяются яркость, контрастность и усиление черного. Активируются датчик света, HDR и высокая резкость.

Acer Nitro XV273K

Для игр доступны вывод прицела в центре монитора, данные по числу кадров, а также FreeSync.

Acer Nitro XV273K

Отдельные настройки под отображение самого меню.

Acer Nitro XV273K

Общие опции системы.

Acer Nitro XV273K

Три профиля: под экшн, гонки и спортивные симуляторы.

Acer Nitro XV273K

В последующем можно переключать их в быстрых настройках. Тут же активируются в один клик энергосбережение, HDR.

Acer Nitro XV273K

Тесты Acer Nitro XV273K

Яркость максимальная

Acer Nitro XV273K - 473 cd/m

Яркость минимальная

Acer Nitro XV273K - 0.46 cd/m2

Температура цвета

Acer Nitro XV273K – 6515K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонения цвета от эталона

Acer Nitro XV273K – 15K

Задержка Acer Nitro XV273K

Задержка, светлые тона – 9.3ms
Задержка, темные тона – 11.4ms

Итоги по Acer Nitro XV273K

Золото. Выбор редакции MegaObzorAcer Nitro XV273K – добротный игровой монитор, который также можно использовать для обработки видео и фото контента. Набор портов для ввода изображения, широкие углы обзора, высокая яркость, качественная заводская калибровка, держатель под наушники, подсветка, IPS с поддержкой 144 Гц, наличие в комплекте съемной рамки.
Acer Nitro XV273K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Acer Nitro XV273K
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