Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением

2018-01-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer RC271U; [1323]
В рамках «Лаборатории» не так давно мы проводили тестирование недорогой безрамочной модели Acer SA270bid. Сейчас наметился тренд на подобное исполнение дисплея, это коснулось не только настольных мониторов и телевизоров, но и смартфонов. Сегодня продолжая изучение модельной линейки этого производителя, у нас в центре внимания еще один безрамочный монитор Acer RC271U, который при той же диагонали экрана может похвастать разрешением 2560 на 1440 пикселей. Помимо этого, заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Acer RC271U

У нас появилась возможность изучить новинку первыми и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Список предложений в российских магазинах представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Acer SA270bid обзор

Комплектация

Поставляется Acer RC271U в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением монитора и краткими данными по ключевым особенностям.

Acer RC271U

Комплектация включает подставку, внешний блок питания, аудиокабель, DisplayPort, DVI, набор технической документации.

Acer RC271U

Внешний вид

Смотрится Acer RC271U аккуратно и стильно. Выверенные линии, металлическое основание и прозрачная ножка.

Acer RC271U

Еще одной особенностью стала малая толщина основной панели, в самой узкой части его толщина составляет 7 мм, утолщаясь к нижней зоне.

Acer RC271U

Acer RC271U

Комплектная ножка позволяет только наклонять экран в пределах от -5 до 45 градусов, без регулировки высоты размещения панели.

Acer RC271U

Были некоторые опасения, связанные с использованием прозрачного пластика в ножке, но за время длительных тестов каких-либо проблем с ней не было. На ровной поверхности стоит устойчиво.

Acer RC271U

На тыльную сторону выведены DVI-D, HDMI, DisplayPort, аудиовход и выход, а также разъем питания. Блок питания у монитора внешний.

Acer RC271U

Acer RC271U располагает двумя динамики по 2 Вт каждый. Качество звучания нельзя назвать идеальным, но как альтернатива установке отдельных внешних недорогих динамиков, вполне сойдет.

Acer RC271U

Фронтальная панель матовая. Толщина трех рамок по краям примерно 5 мм. Нижняя рамка с текстурной накладкой и логотипом по центру.

Acer RC271U

Шесть механических кнопок без маркировки скрываются на нижней грани справа. Здесь же находится светодиодный индикатор.

Acer RC271U

Настройки

При нажатии на любую из кнопок активируется OSD-меню, иконки которого располагаются прямо над кнопками, упрощая поиск нужной кнопки во время настройки. В основном меню можно изменить световую температуру, выставить гамму, активировать режим sRGB, изменить яркость и контраст.

Acer RC271U

Включается расширенный режим, выбирается вручную источник сигнала, задается уровень громкости.

Тесты Acer RC271U

Acer RC271U

Яркость максимальная

Acer RC271U - 369 cd/m2

Яркость минимальная

Acer RC271U - 0.46 cd/m2

Acer RC271U

Расхождение яркости

Изменение яркости под углом 45 градусов Acer RC271U – 50%

Температура цвета

Acer RC271U – 6551K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Acer RC271U – 51K

Задержка Acer RC271U

Задержка, светлые тона – 11.2ms
Задержка, темные тона – 20.2ms

Итоги по Acer RC271U

Золото. Выбор редакции MegaObzorAcer RC271U может рассматриваться в качестве рабочего монитора для работы с фотографиями, видео, а также в качестве модели под выполнение широкого круга задач. Под игры его рекомендовать можно только условно из-за наличия задержек вывода изображения. К плюсам отнесем наличие встроенных динамиков, набор разъемов для подключения, элегантный дизайн и минимальную ширину рамок вокруг дисплея. Не понравились ограниченные возможности регулировки у комплектной подставки.
Acer RC271U получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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