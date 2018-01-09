Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением

В рамках «Лаборатории» не так давно мы проводили тестирование недорогой безрамочной модели Acer SA270bid . Сейчас наметился тренд на подобное исполнение дисплея, это коснулось не только настольных мониторов и телевизоров, но и смартфонов. Сегодня продолжая изучение модельной линейки этого производителя, у нас в центре внимания еще один безрамочный монитор Acer RC271U, который при той же диагонали экрана может похвастать разрешением 2560 на 1440 пикселей. Помимо этого, заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Acer SA270bid обзор

У нас появилась возможность изучить новинку первыми и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Список предложений в российских магазинах представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Acer RC271U в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением монитора и краткими данными по ключевым особенностям.

Комплектация включает подставку, внешний блок питания, аудиокабель, DisplayPort, DVI, набор технической документации.

Внешний вид

Смотрится Acer RC271U аккуратно и стильно. Выверенные линии, металлическое основание и прозрачная ножка.

Еще одной особенностью стала малая толщина основной панели, в самой узкой части его толщина составляет 7 мм, утолщаясь к нижней зоне.

Комплектная ножка позволяет только наклонять экран в пределах от -5 до 45 градусов, без регулировки высоты размещения панели.

Были некоторые опасения, связанные с использованием прозрачного пластика в ножке, но за время длительных тестов каких-либо проблем с ней не было. На ровной поверхности стоит устойчиво.

На тыльную сторону выведены DVI-D, HDMI, DisplayPort, аудиовход и выход, а также разъем питания. Блок питания у монитора внешний.

Acer RC271U располагает двумя динамики по 2 Вт каждый. Качество звучания нельзя назвать идеальным, но как альтернатива установке отдельных внешних недорогих динамиков, вполне сойдет.

Фронтальная панель матовая. Толщина трех рамок по краям примерно 5 мм. Нижняя рамка с текстурной накладкой и логотипом по центру.

Шесть механических кнопок без маркировки скрываются на нижней грани справа. Здесь же находится светодиодный индикатор.

Настройки

При нажатии на любую из кнопок активируется OSD-меню, иконки которого располагаются прямо над кнопками, упрощая поиск нужной кнопки во время настройки. В основном меню можно изменить световую температуру, выставить гамму, активировать режим sRGB, изменить яркость и контраст.

Тесты Acer RC271U

Включается расширенный режим, выбирается вручную источник сигнала, задается уровень громкости.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Acer RC271U - 369 cd/m2Acer RC271U - 0.46 cd/m2

Расхождение яркости

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Acer RC271U

Итоги по Acer RC271U

Изменение яркости под углом 45 градусов Acer RC271U – 50%Acer RC271U – 6551KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Acer RC271U – 51KЗадержка, светлые тона – 11.2msЗадержка, темные тона – 20.2msAcer RC271U может рассматриваться в качестве рабочего монитора для работы с фотографиями, видео, а также в качестве модели под выполнение широкого круга задач. Под игры его рекомендовать можно только условно из-за наличия задержек вывода изображения. К плюсам отнесем наличие встроенных динамиков, набор разъемов для подключения, элегантный дизайн и минимальную ширину рамок вокруг дисплея. Не понравились ограниченные возможности регулировки у комплектной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".