Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD

Долгое время сегмент ноутбуков был представлен преимущественно только решениями на базе процессоров Intel, но выход новых AMD изменил расклад сил, предложив пользователям возможность выбора. Тестируемый сегодня Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD построен на базе процессора AMD Ryzen 5 4500U, выполненному по 7нм. Новый техпроцесс повысил производительность в пересчете на 1 Вт и улучшил энергоэффективность. Оснащен 14-дюймовым экраном и сканером отпечатка пальца.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Он находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из неокрашенного картона. Комплект традиционный, включает блок питания и техническую документацию.Здесь, в отличие от большинства ноутбуков с пластиковыми корпусами, предпочтение отдано магниево-алюминиевому сплаву. Это повысило прочность. Плюс сам ноутбук выглядит с заделом на премиальность.

Внешние поверхности с матовой текстурой. Габариты компактные. С закрытой крышкой толщина не превышает 2 сантиметров.

Отдельно отметим возможность откинуть крышку на 180 градусов. С откинутой крышкой не перевешивает.

На основании по периметру четыре ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Они же обеспечивают приток воздуха для вентиляционной решетки.

Для доступа к материнской плате потребуется полный съем крышки. Отдельных окошек не предусмотрено. Хотя в случае этой модели память распаяна. А сам апгрейд может касаться только замены М.2 накопителя на вариант большего объема.

Рамки вокруг экрана шириной 8 мм. По центру верхней рамки находится объектив веб-камеры и группа микрофонов. Качество передачи голоса хорошее. Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD можно будет использовать для видео конференций.

На левой грани выведены гнездо питания, HDMI и скоростной USB. Последний поддерживает возможность вывода изображения на монитор и технологию PowerDelivery.

На правой грани замок Kensington, USB и спаренный аудиоразъем. Здесь же группа светодиодных индикаторов.

Ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца. Поддерживается Windows Hello. Проблем со скоростью и точностью работы за время тестов выявлено не было.

Клавиатура островного типа. Подсвечиваются периметр вокруг клавиш и символы на кнопках. Подсветка отключаема, также есть режим автоматического выключения при отсутствии активности для сохранения заряда аккумулятора.

Экран

Зона тачпада увеличена. Поддерживаются жесты. Поверхность его матовая.

Изображение в Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD выводится на 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением. Широкий цветовой охват. Подойдет для работы с фото и видеоконтентом. Углы обзора широкие. Высокая контрастность.

Начинка

За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 5 4500U. Его TDP составляет 15 Вт, работает на частоте до 4 ГГц. Это шестиядерное решение, предлагающее высокий уровень быстродействия на фоне низкого энергопотребления. При продолжительной нагрузке крышка не нагревается.

Встроенная графика позволит поиграть в нетребовательные игры. World of Tanks и CS: GO шли без лагов. Но стоит учитывать: это не игровой ноутбук.

На борту 8 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3200 МГц.

Под хранение выделен накопитель объемом 256 Гбайт. Работа с данными быстрая.

Из плюсов отметим поддержку современного стандарта Wi-Fi 6. Есть Bluetooth 5.0, который будет полезен для подключения периферии или наушников, а также передачи данных на смартфон.

Аккумулятор

В смешанном режиме работы Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD проработает до 12 часов. В режиме потокового воспроизведения видео около 10 часов. В комплекте идет адаптер питания 65 Вт.

Софт

Установлена операционная система Windows. На старте пользователь сможет выбрать предлагаемый набор софта, включающий плееры Kodi и VLC, офисный пакет, планировщик и Adobe Photoshop Express. Софт выбирает сам пользователь, лишние приложения не будут занимать память. Добавлен антивирус Norton Security Ultra. При активации даются бонусные 25 Гбайт в облачном сервисе Dropbox.

Итоги по Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD –сбалансированный ноутбук для работы. Легкий и стильный корпус из алюминия, сканер отпечатка пальца, длительное время автономной работы, эргономичная клавиатура с подсветкой, откидывающаяся на 180 градусов крышка, возможность зарядки через USB Type-C. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти. Также перед покупкой рекомендуем определиться с объемом накопителя, есть модификации с 512 Гбайт и 1 Тбайт.