Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD

Долгое время сегмент ноутбуков был представлен преимущественно только решениями на базе процессоров Intel, но выход новых AMD изменил расклад сил, предложив пользователям возможность выбора. Тестируемый сегодня Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD построен на базе процессора AMD Ryzen 5 4500U, выполненному по 7нм. Новый техпроцесс повысил производительность в пересчете на 1 Вт и улучшил энергоэффективность. Оснащен 14-дюймовым экраном и сканером отпечатка пальца.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

К моменту публикации продажи уже стартовали. Он находится в широком доступе в российских магазинах.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. Комплект традиционный, включает блок питания и техническую документацию.

Внешний вид

Здесь, в отличие от большинства ноутбуков с пластиковыми корпусами, предпочтение отдано магниево-алюминиевому сплаву. Это повысило прочность. Плюс сам ноутбук выглядит с заделом на премиальность.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Внешние поверхности с матовой текстурой. Габариты компактные. С закрытой крышкой толщина не превышает 2 сантиметров.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Отдельно отметим возможность откинуть крышку на 180 градусов. С откинутой крышкой не перевешивает.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

На основании по периметру четыре ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Они же обеспечивают приток воздуха для вентиляционной решетки.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Для доступа к материнской плате потребуется полный съем крышки. Отдельных окошек не предусмотрено. Хотя в случае этой модели память распаяна. А сам апгрейд может касаться только замены М.2 накопителя на вариант большего объема.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Рамки вокруг экрана шириной 8 мм. По центру верхней рамки находится объектив веб-камеры и группа микрофонов. Качество передачи голоса хорошее. Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD можно будет использовать для видео конференций.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

На левой грани выведены гнездо питания, HDMI и скоростной USB. Последний поддерживает возможность вывода изображения на монитор и технологию PowerDelivery.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

На правой грани замок Kensington, USB и спаренный аудиоразъем. Здесь же группа светодиодных индикаторов.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца. Поддерживается Windows Hello. Проблем со скоростью и точностью работы за время тестов выявлено не было.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Клавиатура островного типа. Подсвечиваются периметр вокруг клавиш и символы на кнопках. Подсветка отключаема, также есть режим автоматического выключения при отсутствии активности для сохранения заряда аккумулятора.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Зона тачпада увеличена. Поддерживаются жесты. Поверхность его матовая.

Экран

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Изображение в Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD выводится на 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением. Широкий цветовой охват. Подойдет для работы с фото и видеоконтентом. Углы обзора широкие. Высокая контрастность.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Начинка

За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 5 4500U. Его TDP составляет 15 Вт, работает на частоте до 4 ГГц. Это шестиядерное решение, предлагающее высокий уровень быстродействия на фоне низкого энергопотребления. При продолжительной нагрузке крышка не нагревается.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Встроенная графика позволит поиграть в нетребовательные игры. World of Tanks и CS: GO шли без лагов. Но стоит учитывать: это не игровой ноутбук.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

На борту 8 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3200 МГц.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Под хранение выделен накопитель объемом 256 Гбайт. Работа с данными быстрая.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Из плюсов отметим поддержку современного стандарта Wi-Fi 6. Есть Bluetooth 5.0, который будет полезен для подключения периферии или наушников, а также передачи данных на смартфон.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Аккумулятор

В смешанном режиме работы Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD проработает до 12 часов. В режиме потокового воспроизведения видео около 10 часов. В комплекте идет адаптер питания 65 Вт.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Софт

Установлена операционная система Windows. На старте пользователь сможет выбрать предлагаемый набор софта, включающий плееры Kodi и VLC, офисный пакет, планировщик и Adobe Photoshop Express. Софт выбирает сам пользователь, лишние приложения не будут занимать память. Добавлен антивирус Norton Security Ultra. При активации даются бонусные 25 Гбайт в облачном сервисе Dropbox.

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Итоги по Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD

Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD –сбалансированный ноутбук для работы. Легкий и стильный корпус из алюминия, сканер отпечатка пальца, длительное время автономной работы, эргономичная клавиатура с подсветкой, откидывающаяся на 180 градусов крышка, возможность зарядки через USB Type-C. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти. Также перед покупкой рекомендуем определиться с объемом накопителя, есть модификации с 512 Гбайт и 1 Тбайт.
Комментарии и отзывы Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD
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