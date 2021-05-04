Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой

Не так давно мы тестировали сразу несколько материнских плат типоразмера m-ITX и mATX, позволяющих не только собрать систему для работы с офисными документами, но и проводить разгон, а также получать высокий FPS в современных играх в 4К-разрещении. Тестируемый сегодня корпус AeroCool Playa Slim рассчитан на сборку таких систем.

AeroCool Playa Slim

К моменту публикации продажи уже стартовали. Опционально предлагаются две версии, отличия между которыми заключаются в комплектации блоком питания SFX мощностью 400 Ватт. Стоимость 2 800 и 4 900 рублей соответственно.

AeroCool Playa Slim обзор

Комплектация

AeroCool Playa Slim

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схемой конструкции. Комплект его включает пару пластиковых ножек, четыре прорезиненные ножки, заглушку для задней панели, переходник с USB 2.0 – USB 3.0, спикер, набор винтов, наклейку с логотипом, руководство пользователя.

AeroCool Playa Slim

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Slim Tower. Строгий внешний вид с прямыми углами и ровными панелями.

AeroCool Playa Slim

По габаритам немногим больше консолей Sony PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro. Его вполне можно рассматривать в качестве медиа-станции с размещением под телевизором.

AeroCool Playa Slim

На верхней панели установлен 80 мм вентилятор, работающий на выдув. Отдельная решетка с металлической сеткой в зоне установки блока питания.

AeroCool Playa Slim

Боковые стенки выполнены из металла толщиной 0.5 мм, окрашенного в тот же черный цвет. Крепятся при помощи накатанных винтов.

AeroCool Playa Slim

На них также присутствуют зоны с вентиляционными решетками, обеспечивающими движение воздуха даже в таких ограниченных размерах.

AeroCool Playa Slim

Лицевая панель из пластика. Она разделена на четыре панели углублениями. Центральная подсвечивается многоцветной подсветкой.

AeroCool Playa Slim

Доступно шесть эффектов мерцания и семь статичных цветов. Переключаются они нажатием на клавишу на лицевой панели. Синхронизация ARGB не поддерживается.

AeroCool Playa Slim

В верхней зоне кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором. Одна из нижних панелей с подпружиненным механизмом. Тут можно будет установить привод DVD или Blu-ray.

AeroCool Playa Slim

Панель разъемов у AeroCool Playa Slim на боковой грани включает два скоростных USB, отдельные аудиоразъемы.

AeroCool Playa Slim

На задней панели выносное гнездо питания. Три заглушки под платы расширения формата Low Profile, они штампованные. Одна из них съемная. Стоит учесть, что те, что изначально зафиксированы на корпусе, не предполагают повторного использования.

AeroCool Playa Slim

В комплекте с корпусом идут два типа ножек. Пластиковые ножки для вертикальной ориентации и четыре резиновые ножки для вертикальной ориентации.

Начинка

В отличие от полноразмерных решений, в таком типоразмере от инженеров требуется проведение разумной организации рабочего пространства. В случае с AeroCool Playa Slim применен ряд интересных решений.

AeroCool Playa Slim

Одно из них съемная пластина под жесткий диск типоразмера 2.5 дюйма и один 3.5 дюйма. На нее же проводится опциональная установка привода, вместо 3.5-дюймового диска.

AeroCool Playa Slim

В целом же сборка располагает к выбору твердотельных дисков формата М.2 или 2.5 дюйма.

AeroCool Playa Slim

Блок питания SFX с несъемным типом кабелей ставится в районе лицевой панели. Гнездо питания выносное, организовано отдельным кабелем. Под него конструктивно продумали организацию движения воздуха. Важно правильно выставить блок питания для подключения удлинительного кабеля.

AeroCool Playa Slim

Поддерживаются материнские платы mATX или m-ITX. Установка платы microATX ограничивает возможность добавления нижнего 80 мм вентилятора.

AeroCool Playa Slim

Для отвода тепла можно использовать процессорный кулер высотой до 80 мм. С учетом этого оптимально использовать горизонтальные конструкции.

AeroCool Playa Slim

Видеокарты длиной до 240 мм. Панель вывода у них должна быть в исполнении Low Profile. То же самое касается плат расширения.

AeroCool Playa Slim

На комплектный 80 мм вентилятор питание можно подавать или через 3-пиновый FAN или MOLEX. Подсветка требует подключения к SATA.

Сборка

В корпусе AeroCool Playa Slim мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG STRIX H470-I Gaming с процессором Intel Core i5-10600K. Ограничения по процессору тут будут касаться организации охлаждения.

AeroCool Playa Slim

Оптимально можно рекомендовать AMD Ryzen 3 и Ryzen 5, Intel Core i3 и Core i5.

AeroCool Playa Slim

По краям поддона материнской платы распределены окошки подвода питающих и интерфейсных кабелей.

AeroCool Playa Slim

В нашем случае это близкий по исполнению к боксовому охлаждению ALTA 7.

AeroCool Playa Slim

Видеокарты сейчас доступны с завышенными ценниками, но это не касается GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050/1050 Ti. Для них как раз есть варианты с заглушкой Low Profile.

AeroCool Playa Slim

Это вполне сопоставимо с тем уровнем быстродействия, которое предлагают PlayStation 4 Pro и Xbox One.

AeroCool Playa Slim

Подключив к нему беспроводной геймпад или клавиатуру с мышкой, можно также наслаждаться играми на телевизоре с большой диагональю.

AeroCool Playa Slim
Температуры после игры в World of Tanks

AeroCool Playa Slim

AeroCool Playa Slim

AeroCool Playa Slim

Более высокопроизводительные видеокарты будут также ограничиваться мощностью блока питания в типоразмере SFX.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool Playa Slim позволяет в компактных габаритах собрать рабочий ПК для выполнения типовых задач, центрального элемента мультимедийной системы, HTPC-системы или игрового ПК под Full HD, или игру на диване. Невысокая стоимость с хорошей организацией внутреннего пространства, управляемая многоцветная подсветка, два варианта размещения с ножками под каждый из них. Из минусов отсутствие противопылевых фильтров, невозможность повторного использования штатных заглушек плат расширения.
AeroCool Playa Slim получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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