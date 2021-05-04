Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой

Не так давно мы тестировали сразу несколько материнских плат типоразмера m-ITX и mATX, позволяющих не только собрать систему для работы с офисными документами, но и проводить разгон, а также получать высокий FPS в современных играх в 4К-разрещении. Тестируемый сегодня корпус AeroCool Playa Slim рассчитан на сборку таких систем.

AeroCool Playa Slim обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Опционально предлагаются две версии, отличия между которыми заключаются в комплектации блоком питания SFX мощностью 400 Ватт. Стоимость 2 800 и 4 900 рублей соответственно.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схемой конструкции. Комплект его включает пару пластиковых ножек, четыре прорезиненные ножки, заглушку для задней панели, переходник с USB 2.0 – USB 3.0, спикер, набор винтов, наклейку с логотипом, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Slim Tower. Строгий внешний вид с прямыми углами и ровными панелями.

По габаритам немногим больше консолей Sony PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro. Его вполне можно рассматривать в качестве медиа-станции с размещением под телевизором.

На верхней панели установлен 80 мм вентилятор, работающий на выдув. Отдельная решетка с металлической сеткой в зоне установки блока питания.

Боковые стенки выполнены из металла толщиной 0.5 мм, окрашенного в тот же черный цвет. Крепятся при помощи накатанных винтов.

На них также присутствуют зоны с вентиляционными решетками, обеспечивающими движение воздуха даже в таких ограниченных размерах.

Лицевая панель из пластика. Она разделена на четыре панели углублениями. Центральная подсвечивается многоцветной подсветкой.

Доступно шесть эффектов мерцания и семь статичных цветов. Переключаются они нажатием на клавишу на лицевой панели. Синхронизация ARGB не поддерживается.

В верхней зоне кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором. Одна из нижних панелей с подпружиненным механизмом. Тут можно будет установить привод DVD или Blu-ray.

Панель разъемов у AeroCool Playa Slim на боковой грани включает два скоростных USB, отдельные аудиоразъемы.

На задней панели выносное гнездо питания. Три заглушки под платы расширения формата Low Profile, они штампованные. Одна из них съемная. Стоит учесть, что те, что изначально зафиксированы на корпусе, не предполагают повторного использования.

Начинка

В комплекте с корпусом идут два типа ножек. Пластиковые ножки для вертикальной ориентации и четыре резиновые ножки для вертикальной ориентации.В отличие от полноразмерных решений, в таком типоразмере от инженеров требуется проведение разумной организации рабочего пространства. В случае с AeroCool Playa Slim применен ряд интересных решений.

Одно из них съемная пластина под жесткий диск типоразмера 2.5 дюйма и один 3.5 дюйма. На нее же проводится опциональная установка привода, вместо 3.5-дюймового диска.

В целом же сборка располагает к выбору твердотельных дисков формата М.2 или 2.5 дюйма.

Блок питания SFX с несъемным типом кабелей ставится в районе лицевой панели. Гнездо питания выносное, организовано отдельным кабелем. Под него конструктивно продумали организацию движения воздуха. Важно правильно выставить блок питания для подключения удлинительного кабеля.

Поддерживаются материнские платы mATX или m-ITX. Установка платы microATX ограничивает возможность добавления нижнего 80 мм вентилятора.

Для отвода тепла можно использовать процессорный кулер высотой до 80 мм. С учетом этого оптимально использовать горизонтальные конструкции.

Видеокарты длиной до 240 мм. Панель вывода у них должна быть в исполнении Low Profile. То же самое касается плат расширения.

Сборка

На комплектный 80 мм вентилятор питание можно подавать или через 3-пиновый FAN или MOLEX. Подсветка требует подключения к SATA.В корпусе AeroCool Playa Slim мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG STRIX H470-I Gaming с процессором Intel Core i5-10600K. Ограничения по процессору тут будут касаться организации охлаждения.

Оптимально можно рекомендовать AMD Ryzen 3 и Ryzen 5, Intel Core i3 и Core i5.

По краям поддона материнской платы распределены окошки подвода питающих и интерфейсных кабелей.

В нашем случае это близкий по исполнению к боксовому охлаждению ALTA 7.

Видеокарты сейчас доступны с завышенными ценниками, но это не касается GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050/1050 Ti. Для них как раз есть варианты с заглушкой Low Profile.

Это вполне сопоставимо с тем уровнем быстродействия, которое предлагают PlayStation 4 Pro и Xbox One.

Подключив к нему беспроводной геймпад или клавиатуру с мышкой, можно также наслаждаться играми на телевизоре с большой диагональю.



Температуры после игры в World of Tanks

Итоги

Более высокопроизводительные видеокарты будут также ограничиваться мощностью блока питания в типоразмере SFX.AeroCool Playa Slim позволяет в компактных габаритах собрать рабочий ПК для выполнения типовых задач, центрального элемента мультимедийной системы, HTPC-системы или игрового ПК под Full HD, или игру на диване. Невысокая стоимость с хорошей организацией внутреннего пространства, управляемая многоцветная подсветка, два варианта размещения с ножками под каждый из них. Из минусов отсутствие противопылевых фильтров, невозможность повторного использования штатных заглушек плат расширения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".