Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей

Средняя стоимость часов – 6490 рублей.
Корпус прямоугольной формы с закругленными боковыми гранями. Лицевая сторона с защитным стеклом.
На верхней рамке выведен объектив фронтальной камеры. Она используется для видеозвонков и создания снимка по запросу с приложения.
Справа механическая клавиша. Основное же взаимодействие с интерфейсом проходит через сенсорный дисплей с помощью касаний и жестов.
На внутренней стороне контактная группа и здесь же QR-код, который используется для добавления в аккаунт родителей.
Корпус часов защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требованиям класса IP67.
Установлен ремешок из гипоаллергенной резины. Степень обхвата можно регулировать. Как итог, часы подойдут детям от 5 и до 9 лет.
На боковой грани выдвижной лоток для nanoSIM. Для его открытия не нужен ключ. Не лучшая реализация в плане безопасности, при должной сноровке ребенок сможет подцепить лоток ручкой.
Для беспроводной связи есть модуль LTE, работа которого связана с nanoSIM. Также есть Wi-Fi и Bluetooth.
Экран управления после этого представляет собой набор плиток с иконками и аннотациями на русском языке. Рассмотрим каждую из них в отдельности. Начнем с голосовых сообщений, эта вкладка используется для отправки ребенку голосовых сообщений, аналог того, что есть в мессенджерах.
«ГАЛЕРЕЯ» - запрос снимка с камеры часов. Все файлы в последующем хранятся в галерее.
«ГДЕ МОИ» - сам запрос местоположения идет в этой вкладке. Отображается местоположение, время и заряд часов.
Можно похвалить ребенка, поставив оценку от 0 до 10. Эти баллы отображаются на часах.
«ВИДЕОСВЯЗЬ» - видеозвонок на часы. Это двухсторонняя связь, звонить могут как родители через приложение, так и ребенок с часов. Есть сбор статистики по пройденному расстоянию, времени сна, потраченным калориям. Будильник.
Просмотр событий. Поиск часов, после нажатия на кнопку часы выводят звуковое предупреждение.
В разделе настроек задаются номера SOS, на которые будет идти звонок при нажатии кнопки на часах. Есть обратный звонок. Время, в течение которого не будут выводиться уведомления.
Часы хорошо работали для вывода справочной информации и ответа на вопросы ребенка. Помогали в учебе. Также из интересного воспроизведение сказок. Проблем с работой голосового помощника выявлено не было.
Свайпом вправо выводятся кнопки для звонка, просмотра контактов, видеозвонок.
Свайпом влево в виде плиток меню: журнал звонков, сообщения, камера, маски, вывод QR для сопряжения, галерея, камера, активность, счет по оценкам, календарь, уроки, будильник, уроки, секундомер, калькулятор, музыка, видеопроигрыватель, диктофон, настройки.
Работает интерфейс стабильно, без видимых зависаний.