Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей

Современные реалии не позволяют оставлять ребенка без внимания. Это стало особенно актуально с началом учебного года, который, несмотря на все опасения по поводу перевода на удаленный формат, пройдет в очном формате. Тестируемые сегодня умные часы Aimoto IQ 4G, помимо технологий и опций для звонков родителям и дистанционного контроля местоположения, будут полезны ребенку в качестве справочника с голосовым помощником Марусей.

Комплектация

Средняя стоимость часов – 6490 рублей.Упакованы в коробку в форме компактного кубика, на гранях которого описаны преимущества их работы и доступные технологии. Комплект включает инструкцию на русском языке и зарядный кредл.

Aimoto IQ 4G обзор

Внешний вид

Вышли часы в черном и розовом вариантах исполнения. Можно будет подобрать в зависимости от вкуса и пола ребенка.

Корпус прямоугольной формы с закругленными боковыми гранями. Лицевая сторона с защитным стеклом.

На верхней рамке выведен объектив фронтальной камеры. Она используется для видеозвонков и создания снимка по запросу с приложения.

Справа механическая клавиша. Основное же взаимодействие с интерфейсом проходит через сенсорный дисплей с помощью касаний и жестов.

На внутренней стороне контактная группа и здесь же QR-код, который используется для добавления в аккаунт родителей.

Корпус часов защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требованиям класса IP67.

Установлен ремешок из гипоаллергенной резины. Степень обхвата можно регулировать. Как итог, часы подойдут детям от 5 и до 9 лет.

Оснащение

На боковой грани выдвижной лоток для nanoSIM. Для его открытия не нужен ключ. Не лучшая реализация в плане безопасности, при должной сноровке ребенок сможет подцепить лоток ручкой.Информация выводится на 1.4-дюймовый дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Это IPS-дисплей, углы обзора широкие. Установлен 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1500 МГц. Располагает устройство 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти.

Софт

Для беспроводной связи есть модуль LTE, работа которого связана с nanoSIM. Также есть Wi-Fi и Bluetooth.Важной составляющих этих часов является программное обеспечение. Бесплатное приложение Aimoto Smart потребует предварительно провести регистрацию и привязку часов.

Экран управления после этого представляет собой набор плиток с иконками и аннотациями на русском языке. Рассмотрим каждую из них в отдельности. Начнем с голосовых сообщений, эта вкладка используется для отправки ребенку голосовых сообщений, аналог того, что есть в мессенджерах.

«ГАЛЕРЕЯ» - запрос снимка с камеры часов. Все файлы в последующем хранятся в галерее.«ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ» - вывод местоположения часов с ребенком в выбранный интервал времени.

«ГДЕ МОИ» - сам запрос местоположения идет в этой вкладке. Отображается местоположение, время и заряд часов.«УСТАНОКА ГЕОЗОН» - задаются разрешенные участки на карте с выбором радиуса и в последующем при выходе за его пределы будет приходить уведомление на смартфон родителя.«РАСПИСАНИЕ УРОКОВ» - для ребенка можно забить расписание на день. В нашем случае чаще всего выдавало ошибку связи с устройством.

Можно похвалить ребенка, поставив оценку от 0 до 10. Эти баллы отображаются на часах.

«ВИДЕОСВЯЗЬ» - видеозвонок на часы. Это двухсторонняя связь, звонить могут как родители через приложение, так и ребенок с часов. Есть сбор статистики по пройденному расстоянию, времени сна, потраченным калориям. Будильник.

Просмотр событий. Поиск часов, после нажатия на кнопку часы выводят звуковое предупреждение.

Интерфейс

В разделе настроек задаются номера SOS, на которые будет идти звонок при нажатии кнопки на часах. Есть обратный звонок. Время, в течение которого не будут выводиться уведомления.Режим для получения данных по геолокации. Чем меньше интервал запроса, тем меньше время автономной работы.Вносится список членов семьи, доверенные лица. Удаленное выключение часов.На экран Aimoto IQ 4G выводятся данные по дате и времени, общая оценка (та которая отправлялась через приложения родителя) и кнопка «МАРУСЯ». Нажатием на нее ребенок может произнести голосовую команду.

Часы хорошо работали для вывода справочной информации и ответа на вопросы ребенка. Помогали в учебе. Также из интересного воспроизведение сказок. Проблем с работой голосового помощника выявлено не было.

Свайпом вправо выводятся кнопки для звонка, просмотра контактов, видеозвонок.

Свайпом влево в виде плиток меню: журнал звонков, сообщения, камера, маски, вывод QR для сопряжения, галерея, камера, активность, счет по оценкам, календарь, уроки, будильник, уроки, секундомер, калькулятор, музыка, видеопроигрыватель, диктофон, настройки.

Работает интерфейс стабильно, без видимых зависаний.

Итоги

Aimoto IQ 4G можно рассматривать для реализации сразу нескольких сценариев, основной среди которых обеспечение дистанционного контроля за местоположением ребенка и двухсторонняя голосовая и видеосвязь. Помимо этого, будут хороши для школьников младшего школьного возраста как замена смартфону, при своих компактных габаритах они поддерживают ключевые системные приложения и поддерживают голосовой помощник Маруся. Не устроить может отсутствие контроля снятия часов с руки и простой доступ к лотку с SIM.