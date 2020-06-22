Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности

Смартфоны все сильнее входят в нашу жизнь: многим для работы требуется уже пара устройств, да и дети часто хотят заиметь собственный гаджет еще до школы. Покупать для подобных целей новые iPhone – занятие весьма затратное, но и пользоваться тормозящим «noname китайцем» бородатого года выпуска тоже не хочется. Именно для таких случаев, каждый год выпускаются бюджетные решения, где нет пятерных камер со стократным приближением, быстрой зарядки и «игровой начинки», зато есть новый Android, достаточное для уверенной работы «железо» и доступная цена.

Комплект поставки

Именно таким и является новый Alcatel 1B (2020), который можно найти сейчас в магазинах по цене 4 500 рублей.Внутри коробки со смартфоном нет никаких излишеств: сам аппарат, съемная батарея на 3000 мАч, провод microUSB, зарядный блок (1А/5В) и набор документации.

Дизайн

В отличие от подавляющего большинства современных смартфонов, у Alcatel 1B (2020) задняя крышка съемная (слева имеется небольшой пазик для удобного открытия), что позволяет заменять батарею. Внутри находятся пара слотов nanoSIM и один microSD, причем доступ к ним можно получить без извлечения аккумулятора.

Задняя крышка пластиковая с текстурой «птичье перо». Есть черная и темно-зеленая расцветки.

Справа расположены пластиковые качель громкости и кнопка блокировки, сверху – mini jack, снизу – microUSB и микрофон.

Интересно, что на левом ребре находится еще одна, на этот раз металлическая клавиша, активирующая Google Assistant.

Еще одной особенностью девайса является то, что разговорный динамик здесь совмещен с основным. В верхнем правом углу разместили фронтальную камеру. Сборка выполнена хорошо: скрипов при скручивании не слышно.

Смартфон, отличающийся компактностью (71.6x146.1x9.9 мм) и небольшим весом (168 г), удобно лежит в руке. Задняя крышка уверенно противостоит появлению отпечатков пальцев.

Экран

Даже в этом бюджетнике чувствуются современные веяния: большой 5.5-дюймовый экран с соотношением сторон 2:1 занимает 81 % фронтальной панели, правда, от выреза здесь все же решили отказаться. Неплохая IPS-матрица имеет современное разрешение 1440x720 пикселей, а экран обладает неплохими углами обзора, сочной картинкой и удобен для просмотра мультимедийного контента.

«Железо»

Максимальной яркости хватает, чтобы дисплей оставался читаемым на улице, но регулировать ее придется вручную, поскольку датчика освещенности тут нет. Сенсорный слой распознает 2 одновременных касания, олеофобное покрытие отсутствует. В настройках можно включить «Темную тему», «Ночной режим» и «Режим чтения». Во время зарядки на экране могут отображаться часы.В смартфоне используется «годовалый» бюджетный процессор Qualcomm 215 с четырьмя ядрами Cortex-A53 1,3 ГГц, за графическую часть отвечает Adreno 308. Гаджет имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, четверть которой занимает ОС. Впрочем, никто не мешает увеличить хранилище за счет microSD. В тесте AnTuTu смартфон набирает 55500 баллов, что совсем неплохо, учитывая цену.

Тест на троттлинг показывает кратковременные падения частоты на 25%, а смартфон, при этом, незначительно нагревается. Не стоит питать иллюзий, что Alcatel 1B (2020) «потянет» все современные игры, но большинство действительно будут работать вполне сносно при минимальных настройках графики.

Камеры

Интерфейс

Из беспроводных интерфейсов стоит отметить наличие Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS, а также работу в сетях 4G. Есть и радио, но вот чип NFC не установили, хотя платформа его поддерживает. Вместо сканера отпечатков – распознавание лица (задержка менее секунды). Динамик здесь тихий и не очень качественный, но в хороших наушниках звук будет неплохим.Основной модуль имеет всего один объектив, который не выступает за пределы корпуса, для подсветки используется светодиодная вспышка. Разрешение матрицы 8 Мп, апертура f/2.0, поддерживается HDR-режим и фильтры, есть автофокус. Качество соответствует цене: при дневном свете снимки получаются еще сносными, но при недостатке освещения смотреть на них без жалости очень трудно. Фронтальная камера на 5 Мп с апертурой f/2.2 не имеет автофокуса, зато может похвастаться режимом бьютификации. Впрочем, рассчитана она скорее на видеозвонки, поскольку сделать хорошее селфи на нее весьма трудно. Обе камеры могут записывать видео в разрешении FullHD.Alcatel 1B (2020) работает на облегченной версии Android 10 Go без каких либо сторонних оболочек. В наличие все сервисы Google, включая голосового помощника, для вызова которого имеется отдельная клавиша. Получается такой Google Pixel «на минималках». ОС имеет ограничения по запуску некоторых современных игр (Asphalt 9 и др.).

Интерфейс работает достаточно плавно, но во время запуска приложений, телефон может сильно задуматься.

Автономность

Устройство работает на батареи емкостью 3000 мАч, и ее вполне хватает на полный рабочий день в режиме частых голосовых вызовов, а с энергосбережением может протянуть даже полтора. Смартфон может воспроизводить видео в течение 7,5 часов, а тест PCMark разрядил аккумулятор до 20% за 9 часов. И все бы ничего, вот только на восстановление заряда от комплектного адаптера, уходит более 3 ч, что, по современным меркам, слишком уж долго.

Вывод

Alcatel 1B (2020) – бюджетное решение, не лишенное, впрочем, индивидуальности. К плюсам можно отнести довольно качественный экран, который неплохо подойдет для просмотра видеоконтента, новую «чистую» операционную систему и интеграцию с Goggle Assistant. Alcatel 1B (2020) станет неплохим выбором в качестве дополнительного смартфона для всех поклонников «чистого» Android, решивших сэкономить.