Обзор игрового ноутбука Alienware 17 R4

На прошлой неделе мы проводили тестирование набора из двух планок оперативной памяти T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4, устанавливались они в игровой ноутбук Alienware 17 R4. Эта модель далеко не новинка, но с учетом установленного в него процессора Intel Core i7 6700HQ и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070, он остается актуальным и на момент конца лета 2018 года. Есть несколько модификаций: с процессорами i7 6700HQ и i7 6820HK, с видеокартами GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 и RX470M, с разными комбинациями накопителей и экранами.

Комплектация

Внешний вид

К моменту публикации, он еще остается доступным в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Alienware 17 R4 в массивной коробке из плотного картона с ручкой для переноски. Комплект включает внешний блок питания, набор технической документации.Как и любой полноценный игровой ноутбук, он только условно портативен. Без блока питания он весит около 4.5 килограммов, плюс к этому весу добавляется внешний блок питания с весом 1.1 килограмма.

Корпус выполнен из магниевого сплава и анодированного алюминия. Эти материалы применяются в авиации. Тестируемому ноутбуку это дает запас по прочности и обеспечивает длительную эксплуатацию.

Поверхности во внутренней рабочей зона с дополнительным покрытием, предотвращающим накопление следов пальцев и загрязнений.

Дизайн агрессивный и эффектный. Зоны с подсветкой, полигональная поверхность крышки и выступающий блок под отвод теплого воздуха.

В верхней зоне крышки Alienware 17 R4 логотип, он же используется в оформлении кнопки включения с внутренней стороны.

Боковые стороны корпуса ноутбука подсвечиваются. Это многозонная подсветка с разными оттенками. Управлять ей может пользователь.

Как во флагманских игровых клавиатурах, тут клавиши также подсвечиваются. Площадь разделена на пять зон, каждая опциально подсвечивается разными цветами. Поддерживаются эффекты.

На верхней рамке расположен блок Tobii, отвечающий за отслеживание движений глаз. Снизу нанесен логотип бренда. Сами рамки характерной ширины.

Клавиатура собрана из клавиш TACTX с ходом в 2.2мм, точка срабатывания хорошо определяется тактильно. Слева есть ряд из дополнительных кнопок под макросы.

Тачпад подсвечивается, снизу две отдельные кнопки, соответствующие переключателями на мышке. Его площадь составляет 100 на 55 мм. Поверхность обеспечивает легкое и контролируемое скольжение. Поддерживаются жесты.

На тыльной стороне Alienware 17 R4 скрывается панель разъемов, включающая: гигабитное сетевое гнездо, HDMI, DisplayPort, USB 3.1 Gen 2 с ThunderBolt 3, порт Graphics Amplifier.

Такое расположение позволит спрятать лишние провода разместив на столе. Есть возможность подключения монитора. Плюс реализована возможность повышения графической производительности.

Начинка

Дополняет этот набор справа еще один USB 3.0, слева USB 3.0 и USB Type-C, а также пара аудио разъёмов под подключение акустики или наушников. Из недостающего можем отметить отсутствие слота под карту памяти.Наша модификация Alienware 17 R4 располагает процессором Intel Core i7 6700HQ. К моменту публикации, есть версии на процессорах свежего поколения, рекомендуем обращать внимание на них. Больше производительность, меньше энергопотребление.

Доступно 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, работающей на частоте 2400 МГц. Этот максимальная частота на этой платформе, еще один повод взять свежие процессоры.

Используется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070, с графической производительностью тут все в порядке. Разница с настольными версиями не превышает 10-15%. Предлагаем оценить её в комплексе тестов.

Поддерживается Wi-Fi подключение, включая AC. Тут стоит контроллер Killer Wireless-n/a/ac 1435. Есть Bluetooth 4.1 с поддержкой Low Energy.

Экран

Установлен 17.3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. В нашем случае это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Уровень максимальной яркости высокий. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Есть модификации с TN-матрицей, а также с разрешением Ultra HD.

Автономная работа

Без подключения блока питания сеанс зарядки для Alienware 17 R4 потребуется уже через 1.5 часа. Несмотря на емкую батарею, установленные тут компоненты требуют значительного питания. Собственно, и габариты блока питания тут обусловлены мощностью в 300 Вт.

Софт

Установлена операционная система Windows 10 Home. Есть дополнительные приложения, позволяющие настраивать макросы и управлять подсветкой. Также доступны опции по коррекции скорости вращения вентиляторов, настраивать аудио и работу камеры Tobii.

Итоги по Alienware 17 R4

Alienware 17 R4 – быстрый и эффектный игровой ноутбук, предлагающий высокий уровень быстродействия, настраиваемую подсветку и кнопки под макросы. Есть возможность выбора между разными модификациями установленной начинки. К плюсам отнесем прочный корпус, технологию отслеживания движений глаз, хорошее качество встроенной акустики, набор портов и возможность апгрейда. Не устроить может шум во время нагрузки и большой вес. Задуматься о покупке может только стоимость, настольные решения с сопоставимой начинкой будут дешевле, но стоит понимать, что это плата за отсутствие привязки к определенному месту. С этим ноутбуком поиграть в PUBG, World of Tanks или новые синглы, можно будет как дома, так и на работе или даже в дороге.