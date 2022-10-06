Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением

Не так давно в России Amazfit запустили продажи нового поколения умных часов - Amazfit GTS 4. Новинка получила дисплей с диагональю 1.75 дюймов с поддержкой A, аккумулятор с емкостью 3000 мАч, поддержку 150 режимов тренировок. На борту у них группа датчиков, включающих оптический сенсор BioTracker 4.0 PPG, GPS, SpO2 и стресса.

Amazfit GTS 4

Приобрести их можно в ключевых российских магазинах за 13 990 рублей.
Лучшая цена Amazfit GTS 4

Комплектация

Упакованы в коробку с привлекательным оформлением, внутри которой дополнительно зафиксированы и защищены от тряски. Комплект включает различную документацию и зарядный кредл с магнитным замком.

Amazfit GTS 4

Amazfit GTS 4 обзор

Внешний вид

Представлены часы в четырех расцветках: белые, розовые, коричневые и черные. Первые три варианта с окрашенным в золотистый цвет корпусом и четвертые с окрашенной в черный цвет.

Amazfit GTS 4

Коричневые отличает исполнение ремешка, у них он нейлоновый. Остальные идут из гипоаллергенного силикона c регулируемым обхватом запястья.

Amazfit GTS 4

Для крепления ремешков используется распространённый тип замка. Можно будет в дальнейшем подобрать замену, выбрав нужный цвет, материалы и текстуру.

Amazfit GTS 4

Рама выполнена из прочного алюминиевого сплава, толщина 9.9 мм. Защитное стекло на лицевой стороне с закругленными боковыми гранями. Внешний вид у часов премиальный.

Amazfit GTS 4

Справа стилизованная заводная головка (безель), совмещенная с механической кнопкой управления. С помощью нее можно перелистывать выводимую на экран информацию.

Amazfit GTS 4

Основное взаимодействие с интерфейсом ведется через сенсорный экран. Определяет как касания, так и жесты со свайпами.
Управление будет сохранено и при попадании воды на поверхность экрана. А здесь это актуально с учетом водонепроницаемости в 5 АТМ. В них можно не только принимать душ, но и плавать на открытой воде.

Amazfit GTS 4

Внутренняя часть Amazfit GTS 4 из пластика черного цвета с выступающей частью в центре. Тут сгруппированы датчики и здесь же пара медных контактов, соединяемых с комплектным зарядным кредлом.

Оснащение

Для вывода изображения используется 1.75 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 390х440 пикселей. Он контрастный и с высоким уровнем яркости. Отметим высокую детализацию и читаемость даже под прямыми солнечными лучами.

Amazfit GTS 4

Поддерживается режим Always-On-Display. Тут он детально настраивается, начиная от оформления, которое связано с используемым циферблатом и завершая временными отрезками, когда необходим вывод, например, во время сна можно отключить, сохранив заряд аккумулятора.

Amazfit GTS 4

У этих часов продвинутая система мониторинга показателей здоровья, идет постоянный анализ частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови в кислороде, частоты дыхания и стресса. В основе биометрический оптический сенсор BioTRacker 4 с двумя светодиодами Zepp Health.

Amazfit GTS 4

Система умеет распознавать 8 видов спортивной активности в автоматическом режиме, а также более 150 учитывается уже при выборе вручную. Есть алгоритм PeakBeats, оценивающий данные по максимальному потреблению кислорода, времени на восстановления, тренировочного эффекта и нагрузки. Важным отличием от GTS 3 является наличие GPS-модуля

Amazfit GTS 4

Данная модель, может использоваться для мониторинга овуляции и менструального цикла.

Amazfit GTS 4

Оснащены Amazfit GTS 4 аккумулятором, обеспечивающим до 8 дней автономной работы. По этому показателю они заметно превосходят решения на Google Wear и Apple Watch.

Софт

Для начала эксплуатации потребуется провести настройку с помощью приложения ZEPP, доступного для iOS и Android. После авторизации, часы добавляются сканированием QR-кодом.

Amazfit GTS 4

Главное окно содержит сводную информацию по активности за день. Это количество шагов, данные по фазам и времени сна, пульсу, среднему значению пульса за сутки, индексу персональной активности Huami-PAI.

Amazfit GTS 4

Данные по шагам можно просмотреть в виде детального анализа за день. Выполнение целей по пройденному расстоянию. Анализ за неделю, месяц и год.

Amazfit GTS 4

Такой же детальный анализ по оценке сна. Тут есть время, регулярность, фазы, количество пробуждений, сердцебиение и частоты дыхания.

Amazfit GTS 4

Для пульса выводится как текущие данные в реальном времени, так и статистика по среднему, максимальному и минимальному пульсу.

Amazfit GTS 4

В разделе полных настроек Amazfit GTS 4 предлагается выставить активность мониторинга, список приложений для вывода уведомлений, выбрать цифреблат и приложения. Настроить системные параметры.

Amazfit GTS 4

В магазине циферблатов предлагается выбор из более, чем 150 циферблатов. Этот список будет пополняться в дальнейшем.

Amazfit GTS 4

Отличием от ранних поколений часов Amazfit стало появление каталога приложений. Выбор большой, например, есть приложения для напоминания для питья воды, управления камерами GoPro, определения индекса массы тела и др.

Amazfit GTS 4

Интерфейс

Большинство из доступных циферблатов кастомизируемые. Для них доступен выбор типа выводимой информации. Делать это можно прямо с часов.

Amazfit GTS 4

Свайпов вправо выводятся виджеты для быстрого старта тренировок, запуска приложений, активный будильник и общая информация по активности.

Amazfit GTS 4

Свайпом вверх уведомления от выбранных приложений. Полноценного ответа на сообщения нет, только выбор из записанных вариантов. Но можно отвечать на входящие вызовы, у Amazfit GTS 4 есть динамик и микрофон.

Amazfit GTS 4

Свайпом влево выводятся плитки с активностью, мониторингом пульса, погоде, PAI, пульта управления воспроизведением мультимедиа.

Amazfit GTS 4

Сверху кнопки для быстрого доступа к ключевым рабочим функциям системы.

Amazfit GTS 4

Нажатием на механическую кнопку на боковой грани выводится список с приложениями.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit GTS 4 – продвинутые умные часы с изящным внешним видом. Продвинутые инструменты и технологии определения и учета спортивной активности, анализа показателей здоровья, кастомизируемый интерфейс и возможность установки приложений, длительное время автономной работы, простая замена ремешков. Отдельно отметим PeakBeat, новый алгоритм движения собственной разработки Zepp Health, который оценивает специализированные данные, такие как максимальное потребление кислорода (VO2 Max), время полного восстановления, тренировочная нагрузка и тренировочный эффект.
Amazfit GTS 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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