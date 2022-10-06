Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением

Приобрести их можно в ключевых российских магазинах за 13 990 рублей.
Коричневые отличает исполнение ремешка, у них он нейлоновый. Остальные идут из гипоаллергенного силикона c регулируемым обхватом запястья.
Для крепления ремешков используется распространённый тип замка. Можно будет в дальнейшем подобрать замену, выбрав нужный цвет, материалы и текстуру.
Рама выполнена из прочного алюминиевого сплава, толщина 9.9 мм. Защитное стекло на лицевой стороне с закругленными боковыми гранями. Внешний вид у часов премиальный.
Справа стилизованная заводная головка (безель), совмещенная с механической кнопкой управления. С помощью нее можно перелистывать выводимую на экран информацию.
Основное взаимодействие с интерфейсом ведется через сенсорный экран. Определяет как касания, так и жесты со свайпами.
Внутренняя часть Amazfit GTS 4 из пластика черного цвета с выступающей частью в центре. Тут сгруппированы датчики и здесь же пара медных контактов, соединяемых с комплектным зарядным кредлом.
Поддерживается режим Always-On-Display. Тут он детально настраивается, начиная от оформления, которое связано с используемым циферблатом и завершая временными отрезками, когда необходим вывод, например, во время сна можно отключить, сохранив заряд аккумулятора.
У этих часов продвинутая система мониторинга показателей здоровья, идет постоянный анализ частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови в кислороде, частоты дыхания и стресса. В основе биометрический оптический сенсор BioTRacker 4 с двумя светодиодами Zepp Health.
Система умеет распознавать 8 видов спортивной активности в автоматическом режиме, а также более 150 учитывается уже при выборе вручную. Есть алгоритм PeakBeats, оценивающий данные по максимальному потреблению кислорода, времени на восстановления, тренировочного эффекта и нагрузки. Важным отличием от GTS 3 является наличие GPS-модуля
Данная модель, может использоваться для мониторинга овуляции и менструального цикла.
Оснащены Amazfit GTS 4 аккумулятором, обеспечивающим до 8 дней автономной работы. По этому показателю они заметно превосходят решения на Google Wear и Apple Watch.
Главное окно содержит сводную информацию по активности за день. Это количество шагов, данные по фазам и времени сна, пульсу, среднему значению пульса за сутки, индексу персональной активности Huami-PAI.
Данные по шагам можно просмотреть в виде детального анализа за день. Выполнение целей по пройденному расстоянию. Анализ за неделю, месяц и год.
Такой же детальный анализ по оценке сна. Тут есть время, регулярность, фазы, количество пробуждений, сердцебиение и частоты дыхания.
Для пульса выводится как текущие данные в реальном времени, так и статистика по среднему, максимальному и минимальному пульсу.
В разделе полных настроек Amazfit GTS 4 предлагается выставить активность мониторинга, список приложений для вывода уведомлений, выбрать цифреблат и приложения. Настроить системные параметры.
В магазине циферблатов предлагается выбор из более, чем 150 циферблатов. Этот список будет пополняться в дальнейшем.
Отличием от ранних поколений часов Amazfit стало появление каталога приложений. Выбор большой, например, есть приложения для напоминания для питья воды, управления камерами GoPro, определения индекса массы тела и др.
Свайпов вправо выводятся виджеты для быстрого старта тренировок, запуска приложений, активный будильник и общая информация по активности.
Свайпом вверх уведомления от выбранных приложений. Полноценного ответа на сообщения нет, только выбор из записанных вариантов. Но можно отвечать на входящие вызовы, у Amazfit GTS 4 есть динамик и микрофон.
Свайпом влево выводятся плитки с активностью, мониторингом пульса, погоде, PAI, пульта управления воспроизведением мультимедиа.
Сверху кнопки для быстрого доступа к ключевым рабочим функциям системы.
Нажатием на механическую кнопку на боковой грани выводится список с приложениями.