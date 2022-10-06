Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением

Не так давно в России Amazfit запустили продажи нового поколения умных часов - Amazfit GTS 4. Новинка получила дисплей с диагональю 1.75 дюймов с поддержкой A, аккумулятор с емкостью 3000 мАч, поддержку 150 режимов тренировок. На борту у них группа датчиков, включающих оптический сенсор BioTracker 4.0 PPG, GPS, SpO2 и стресса.

Комплектация

Приобрести их можно в ключевых российских магазинах за 13 990 рублей.Упакованы в коробку с привлекательным оформлением, внутри которой дополнительно зафиксированы и защищены от тряски. Комплект включает различную документацию и зарядный кредл с магнитным замком.

Amazfit GTS 4 обзор

Внешний вид

Представлены часы в четырех расцветках: белые, розовые, коричневые и черные. Первые три варианта с окрашенным в золотистый цвет корпусом и четвертые с окрашенной в черный цвет.

Коричневые отличает исполнение ремешка, у них он нейлоновый. Остальные идут из гипоаллергенного силикона c регулируемым обхватом запястья.

Для крепления ремешков используется распространённый тип замка. Можно будет в дальнейшем подобрать замену, выбрав нужный цвет, материалы и текстуру.

Рама выполнена из прочного алюминиевого сплава, толщина 9.9 мм. Защитное стекло на лицевой стороне с закругленными боковыми гранями. Внешний вид у часов премиальный.

Справа стилизованная заводная головка (безель), совмещенная с механической кнопкой управления. С помощью нее можно перелистывать выводимую на экран информацию.

Основное взаимодействие с интерфейсом ведется через сенсорный экран. Определяет как касания, так и жесты со свайпами.Управление будет сохранено и при попадании воды на поверхность экрана. А здесь это актуально с учетом водонепроницаемости в 5 АТМ. В них можно не только принимать душ, но и плавать на открытой воде.

Оснащение

Внутренняя часть Amazfit GTS 4 из пластика черного цвета с выступающей частью в центре. Тут сгруппированы датчики и здесь же пара медных контактов, соединяемых с комплектным зарядным кредлом.Для вывода изображения используется 1.75 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 390х440 пикселей. Он контрастный и с высоким уровнем яркости. Отметим высокую детализацию и читаемость даже под прямыми солнечными лучами.

Поддерживается режим Always-On-Display. Тут он детально настраивается, начиная от оформления, которое связано с используемым циферблатом и завершая временными отрезками, когда необходим вывод, например, во время сна можно отключить, сохранив заряд аккумулятора.

У этих часов продвинутая система мониторинга показателей здоровья, идет постоянный анализ частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови в кислороде, частоты дыхания и стресса. В основе биометрический оптический сенсор BioTRacker 4 с двумя светодиодами Zepp Health.

Система умеет распознавать 8 видов спортивной активности в автоматическом режиме, а также более 150 учитывается уже при выборе вручную. Есть алгоритм PeakBeats, оценивающий данные по максимальному потреблению кислорода, времени на восстановления, тренировочного эффекта и нагрузки. Важным отличием от GTS 3 является наличие GPS-модуля

Данная модель, может использоваться для мониторинга овуляции и менструального цикла.

Софт

Оснащены Amazfit GTS 4 аккумулятором, обеспечивающим до 8 дней автономной работы. По этому показателю они заметно превосходят решения на Google Wear и Apple Watch.Для начала эксплуатации потребуется провести настройку с помощью приложения ZEPP, доступного для iOS и Android. После авторизации, часы добавляются сканированием QR-кодом.

Главное окно содержит сводную информацию по активности за день. Это количество шагов, данные по фазам и времени сна, пульсу, среднему значению пульса за сутки, индексу персональной активности Huami-PAI.

Данные по шагам можно просмотреть в виде детального анализа за день. Выполнение целей по пройденному расстоянию. Анализ за неделю, месяц и год.

Такой же детальный анализ по оценке сна. Тут есть время, регулярность, фазы, количество пробуждений, сердцебиение и частоты дыхания.

Для пульса выводится как текущие данные в реальном времени, так и статистика по среднему, максимальному и минимальному пульсу.

В разделе полных настроек Amazfit GTS 4 предлагается выставить активность мониторинга, список приложений для вывода уведомлений, выбрать цифреблат и приложения. Настроить системные параметры.

В магазине циферблатов предлагается выбор из более, чем 150 циферблатов. Этот список будет пополняться в дальнейшем.

Отличием от ранних поколений часов Amazfit стало появление каталога приложений. Выбор большой, например, есть приложения для напоминания для питья воды, управления камерами GoPro, определения индекса массы тела и др.

Интерфейс

Большинство из доступных циферблатов кастомизируемые. Для них доступен выбор типа выводимой информации. Делать это можно прямо с часов.

Свайпов вправо выводятся виджеты для быстрого старта тренировок, запуска приложений, активный будильник и общая информация по активности.

Свайпом вверх уведомления от выбранных приложений. Полноценного ответа на сообщения нет, только выбор из записанных вариантов. Но можно отвечать на входящие вызовы, у Amazfit GTS 4 есть динамик и микрофон.

Свайпом влево выводятся плитки с активностью, мониторингом пульса, погоде, PAI, пульта управления воспроизведением мультимедиа.

Сверху кнопки для быстрого доступа к ключевым рабочим функциям системы.

Итоги

Нажатием на механическую кнопку на боковой грани выводится список с приложениями.Amazfit GTS 4 – продвинутые умные часы с изящным внешним видом. Продвинутые инструменты и технологии определения и учета спортивной активности, анализа показателей здоровья, кастомизируемый интерфейс и возможность установки приложений, длительное время автономной работы, простая замена ремешков. Отдельно отметим PeakBeat, новый алгоритм движения собственной разработки Zepp Health, который оценивает специализированные данные, такие как максимальное потребление кислорода (VO2 Max), время полного восстановления, тренировочная нагрузка и тренировочный эффект.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".