Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5 GPS 44mm

Не так давно в России стартовали продажи умных часов Amazfit GTS, визуально они напоминают Apple Watch. Могут похвастать сочным AMOLED дисплеем с закругленными углами, оптическим датчиком Bio Tracker, шести осевым акселератором и длительным временем автономной работы.

Amazfit GTS обзор

Мы собирали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются часы в коробке из плотного картона. Внутри зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску и повреждения при транспортировке. Комплект включает руководство пользователя и зарядный кабель.

Внешний вид

Будущий владелец Amazfit GTS сможет выбрать между несколькими вариантами цветового исполнения корпуса и ремешков.

Внешне очень напоминают Apple Watch, это касается формы экрана, боковых граней и ремешка. А также забегая вперед и ряда элементов интерфейса.

В комплекте покупатель получает силиконовый ремешок шириной 20 мм. Его в последующем можно будет заменить на альтернативные варианты, выбор будет большим.

Комплектный же нам понравился. Регулировка обхвата. Он достаточно мягкий и приятный тактильно.

Корпус часов выполнен из алюминия. Боковая рамка закруглена. По центру расположилась механическая кнопка управления.

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 3. Оно устойчиво к появлению царапин.

Основание пластиковое. По центру расположен датчик и контактная группа с магнитным креплением.

Корпус часов защищен от попадания воды. Он выдерживает до 5 АТМ.

Экран

Изображение в Amazfit GTS выводится на 1.65 дюймовый дисплей с разрешением 348 на 224 пикселя. Это AMOLED матрица. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. С ними можно комфортно работать под прямыми солнечными лучами. Поддерживается сенсорное управление. На нажатие пальцами реагирует точно. На момент выхода обзора режим Always-ON не предлагается.

Аккумулятор

Софт

Часы оснащены батарейкой с емкостью 220 мАч. На полную зарядку уходит 2 часа. За один при активной эксплуатации разряжается на 5-8% в зависимости от сценария. В целом по опыту эксплуатации получаем честные два дня автономной работы.Для тонкой настройки часов потребуется загрузка утилиты на смартфон. При первом подключении проводится актуализация версии прошивки.

Доступен экран с выбором циферблатов. Выбор хороший и он пополняется.

Детальный список настроек с выбором вывода уведомлений, мониторинга состояния здоровья, событий, поиска и работы дисплея.

Часы умеют определять тип физической активности. Срабатывает не всегда корректно, но в целом для непрофессиональных занятий спортом подходит. Шаги учитывает точно. Есть цели.

Также нет вопросов к точности определения пульса. Поддерживается мониторинг пульса в течение дня. Нет возможности экспорта данных в Google Fit.

Интерфейс

Есть функция вывода уведомлений с выбранных приложений. На текущий момент нет возможности ответить на сообщения.Свайпом вверх выводится список разделов: состояние, пульс, спорт, деятельность, погода, уведомления, будильник, музыка, напоминания и настройки.

Свайпом вниз включается фонарик, ночной режим, автоматический уровень яркости и блокировка экрана.

Список экранов свайпом в стороны можно управлять. По умолчанию отображаются количество пройденных шагов и экран мониторинга пульса.

Часы оснащены GPS модулем, используемым для отслеживания маршрута во время занятий спортом. В последующем можно просмотреть эти данные в приложении.

Итоги по Amazfit GTS

Для соединения со смартфоном используется актуальный Bluetooth 5.0 BLE. Проблем со стабильностью подключения замечено не было.Amazfit GTS предлагают хорошее техническое оснащение, яркий дисплей и приятный внешний вид. К плюсам также отнесем защиту от воды, длительное время автономной работы, GPS, барометр, шагомер и пульсометр, продуманный интерфейс. Не устроить может отсутствие синхронизации данных с Google Fit и невозможность смены циферблата без смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".