Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5 GPS 44mm

2019-11-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Amazfit GTS; [248]
Не так давно в России стартовали продажи умных часов Amazfit GTS, визуально они напоминают Apple Watch. Могут похвастать сочным AMOLED дисплеем с закругленными углами, оптическим датчиком Bio Tracker, шести осевым акселератором и длительным временем автономной работы.

Amazfit GTS

Мы собирали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Amazfit GTS обзор

Комплектация

Поставляются часы в коробке из плотного картона. Внутри зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску и повреждения при транспортировке. Комплект включает руководство пользователя и зарядный кабель.

Внешний вид

Будущий владелец Amazfit GTS сможет выбрать между несколькими вариантами цветового исполнения корпуса и ремешков.

Amazfit GTS

Внешне очень напоминают Apple Watch, это касается формы экрана, боковых граней и ремешка. А также забегая вперед и ряда элементов интерфейса.

Amazfit GTS

В комплекте покупатель получает силиконовый ремешок шириной 20 мм. Его в последующем можно будет заменить на альтернативные варианты, выбор будет большим.

Amazfit GTS

Комплектный же нам понравился. Регулировка обхвата. Он достаточно мягкий и приятный тактильно.

Amazfit GTS

Корпус часов выполнен из алюминия. Боковая рамка закруглена. По центру расположилась механическая кнопка управления.

Amazfit GTS

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 3. Оно устойчиво к появлению царапин.

Amazfit GTS

Основание пластиковое. По центру расположен датчик и контактная группа с магнитным креплением.

Amazfit GTS

Корпус часов защищен от попадания воды. Он выдерживает до 5 АТМ.

Amazfit GTS

Экран

Изображение в Amazfit GTS выводится на 1.65 дюймовый дисплей с разрешением 348 на 224 пикселя. Это AMOLED матрица. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. С ними можно комфортно работать под прямыми солнечными лучами. Поддерживается сенсорное управление. На нажатие пальцами реагирует точно. На момент выхода обзора режим Always-ON не предлагается.

Amazfit GTS

Аккумулятор

Часы оснащены батарейкой с емкостью 220 мАч. На полную зарядку уходит 2 часа. За один при активной эксплуатации разряжается на 5-8% в зависимости от сценария. В целом по опыту эксплуатации получаем честные два дня автономной работы.

Софт

Для тонкой настройки часов потребуется загрузка утилиты на смартфон. При первом подключении проводится актуализация версии прошивки.

Amazfit GTS

Доступен экран с выбором циферблатов. Выбор хороший и он пополняется.

Amazfit GTS

Детальный список настроек с выбором вывода уведомлений, мониторинга состояния здоровья, событий, поиска и работы дисплея.

Amazfit GTS

Часы умеют определять тип физической активности. Срабатывает не всегда корректно, но в целом для непрофессиональных занятий спортом подходит. Шаги учитывает точно. Есть цели.

Также нет вопросов к точности определения пульса. Поддерживается мониторинг пульса в течение дня. Нет возможности экспорта данных в Google Fit.

Есть функция вывода уведомлений с выбранных приложений. На текущий момент нет возможности ответить на сообщения.

Интерфейс

Свайпом вверх выводится список разделов: состояние, пульс, спорт, деятельность, погода, уведомления, будильник, музыка, напоминания и настройки.

Amazfit GTS

Свайпом вниз включается фонарик, ночной режим, автоматический уровень яркости и блокировка экрана.

Amazfit GTS

Список экранов свайпом в стороны можно управлять. По умолчанию отображаются количество пройденных шагов и экран мониторинга пульса.

Amazfit GTS

Часы оснащены GPS модулем, используемым для отслеживания маршрута во время занятий спортом. В последующем можно просмотреть эти данные в приложении.

Amazfit GTS

Для соединения со смартфоном используется актуальный Bluetooth 5.0 BLE. Проблем со стабильностью подключения замечено не было.

Итоги по Amazfit GTS

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit GTS предлагают хорошее техническое оснащение, яркий дисплей и приятный внешний вид. К плюсам также отнесем защиту от воды, длительное время автономной работы, GPS, барометр, шагомер и пульсометр, продуманный интерфейс. Не устроить может отсутствие синхронизации данных с Google Fit и невозможность смены циферблата без смартфона.
Amazfit GTS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Amazfit GTS
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