Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?

2019-07-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Amazfit Verge; [133]
Спорт, фитнес, здоровое питание и активный образ жизни сейчас становятся трендом для многих из нас. Обойтись здесь без помощи технологий мониторинга в лице носимых браслетов и умных часов будет сложно. Тестируемые сегодня Amazfit Verge , помимо этого, еще и предлагают ряд интересных функций, среди которых сменные циферблаты, вывод уведомлений и круглый цветной дисплей.

Amazfit Verge

Приобрести можно как в российских магазинах, так и в официальном магазине на площадке TMALL - http://bit.ly/2ObXn0v

Amazfit Verge обзор

Комплектация

Покупатель получает часы упакованными в коробку из плотного картона. Внутри они зафиксированы в дополнительную подложку, предотвращающую тряску при переноске.

Amazfit Verge

Комплект включает фирменный зарядник, руководство пользователя и гарантийный талон.

Amazfit Verge

Внешний вид

Доступны Amazfit Verge в трех расцветках: белой, серой и синей. Вместе с цветом корпуса меняется и цвет ремешка.

Amazfit Verge

Корпус в этих часах выполнен из пластика, соответствует стандарту IP68. За время тестирования мы не снимали часы в бассейне, душе, а также во время купания на море.

Amazfit Verge

Внешние поверхности с матовым покрытием. Они не подвержены загрязнению следами пальцев.

Amazfit Verge

Ремешки съемные, пользователь сможет заменить их в последующем. Комплектный выполнен из силикона. Силу обхвата можно будет регулировать.

Amazfit Verge

На борту круглый дисплей с диагональю 35мм. По периметру небольшой кант, защищающий поверхность от получения царапин. Сам экран с Gorilla Glass 3.

Amazfit Verge

С внутренней стороны датчик сердечного ритма и контактная группа. В комплекте с часами идет зарядный кредл, часы в нем фиксируются плотно.

Amazfit Verge

На корпусе выведена только одна механическая кнопка, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Её расположение исключает ложное нажатие во время движения руками.

Amazfit Verge

Экран

Изображение выводится на AMOLED-дисплей. Цветной, широкие углы обзора и регулируемый уровень яркости. Контрастность высокая. Поддерживается режим работы Always On Display с выводом монохромных стрелок. Активируется дисплей автоматически при повороте или подъеме руки. На нажатия руками реагируют точно.

Amazfit Verge

Софт для смартфона

Для полноценного взаимодействия с Amazfit Verge потребуется установка приложения Amazfit Watch.Первым шагом потребуется провести регистрацию аккаунта. Добавляются данные владельца. Далее в настройках добавляем сами часы, сканированием кода на экране.

Amazfit Verge

В последующем на стартовую вкладку выводятся данные по активности, уровню заряда аккумулятора, пульсу и продолжительности сна.

Amazfit Verge

Все данные можно просмотреть в виде подробной статистики за день, неделю и месяц. Наглядно и информативно. Для записи трека маршрута можно воспользоваться GPS.

Amazfit Verge

Доступен набор настроек с выбором приложений и тонких параметров работы системы. Проводится обновление прошивки.

Amazfit Verge

Amazfit Verge

Amazfit Verge

Amazfit Verge

В приложении предлагаются дополнительные циферблаты и активные виджеты.

Amazfit Verge

Amazfit Verge

Интерфейс

Интерфейс Amazfit Verge адаптирован под русскоязычных пользователей. Язык выбирается на этапе первичной настройки и в последующем в меню. Циферблаты выбираются самим пользователем, большинство из них содержат подробную информацию по активности.

Amazfit Verge

Свайпом справа выводится список ключевых функций. Так можно просмотреть подробности по погоде, длительности сна, спортивным активностям и пройденному расстоянию.

Amazfit Verge

Amazfit Verge

Задается будильник, совершаются и сбрасываются голосовые вызовы. Активировав уведомления, отображается текст сообщений. Отвечать пока нельзя.

Amazfit Verge

Часы автоматически рассчитывают двенадцать видов активности, среди которых велопоездки, бег, сон, шаги и подъем по лестнице.

Amazfit Verge

При занятии активными видами спорта активируется трекинг GPS. Так увеличивается точность определения расстояния. Мониторится пульс.

Amazfit Verge

Определяются разные фазы сна.

Аккумулятор

Amazfit Verge

За автономную работу Amazfit Verge отвечает батарейка с емкостью 390 мАч. В зависимости от активности и используемых модулей, его хватает до 5 дней автономной работы.

Amazfit Verge

Итоги по Amazfit Verge

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit Verge – удачная альтернатива умным часам, работающим на базе операционной системы Android Wear, предлагают невысокую стоимость, хорошую автономность и отличную функциональность. В отличие от браслетов, тут есть полноценный дисплей и возможности кастомизации, а также классический корпус круглой формы.
Amazfit Verge получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Amazfit Verge
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