Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?

Спорт, фитнес, здоровое питание и активный образ жизни сейчас становятся трендом для многих из нас. Обойтись здесь без помощи технологий мониторинга в лице носимых браслетов и умных часов будет сложно. Тестируемые сегодня Amazfit Verge , помимо этого, еще и предлагают ряд интересных функций, среди которых сменные циферблаты, вывод уведомлений и круглый цветной дисплей.

Amazfit Verge обзор

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Комплектация

Покупатель получает часы упакованными в коробку из плотного картона. Внутри они зафиксированы в дополнительную подложку, предотвращающую тряску при переноске.

Комплект включает фирменный зарядник, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступны Amazfit Verge в трех расцветках: белой, серой и синей. Вместе с цветом корпуса меняется и цвет ремешка.

Корпус в этих часах выполнен из пластика, соответствует стандарту IP68. За время тестирования мы не снимали часы в бассейне, душе, а также во время купания на море.

Внешние поверхности с матовым покрытием. Они не подвержены загрязнению следами пальцев.

Ремешки съемные, пользователь сможет заменить их в последующем. Комплектный выполнен из силикона. Силу обхвата можно будет регулировать.

На борту круглый дисплей с диагональю 35мм. По периметру небольшой кант, защищающий поверхность от получения царапин. Сам экран с Gorilla Glass 3.

С внутренней стороны датчик сердечного ритма и контактная группа. В комплекте с часами идет зарядный кредл, часы в нем фиксируются плотно.

На корпусе выведена только одна механическая кнопка, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Её расположение исключает ложное нажатие во время движения руками.

Экран

Изображение выводится на AMOLED-дисплей. Цветной, широкие углы обзора и регулируемый уровень яркости. Контрастность высокая. Поддерживается режим работы Always On Display с выводом монохромных стрелок. Активируется дисплей автоматически при повороте или подъеме руки. На нажатия руками реагируют точно.

Софт для смартфона

Для полноценного взаимодействия с Amazfit Verge потребуется установка приложения Amazfit Watch.Первым шагом потребуется провести регистрацию аккаунта. Добавляются данные владельца. Далее в настройках добавляем сами часы, сканированием кода на экране.

В последующем на стартовую вкладку выводятся данные по активности, уровню заряда аккумулятора, пульсу и продолжительности сна.

Все данные можно просмотреть в виде подробной статистики за день, неделю и месяц. Наглядно и информативно. Для записи трека маршрута можно воспользоваться GPS.

Доступен набор настроек с выбором приложений и тонких параметров работы системы. Проводится обновление прошивки.

В приложении предлагаются дополнительные циферблаты и активные виджеты.

Интерфейс

Интерфейс Amazfit Verge адаптирован под русскоязычных пользователей. Язык выбирается на этапе первичной настройки и в последующем в меню. Циферблаты выбираются самим пользователем, большинство из них содержат подробную информацию по активности.

Свайпом справа выводится список ключевых функций. Так можно просмотреть подробности по погоде, длительности сна, спортивным активностям и пройденному расстоянию.

Задается будильник, совершаются и сбрасываются голосовые вызовы. Активировав уведомления, отображается текст сообщений. Отвечать пока нельзя.

Часы автоматически рассчитывают двенадцать видов активности, среди которых велопоездки, бег, сон, шаги и подъем по лестнице.

При занятии активными видами спорта активируется трекинг GPS. Так увеличивается точность определения расстояния. Мониторится пульс.

Аккумулятор

Определяются разные фазы сна.

За автономную работу Amazfit Verge отвечает батарейка с емкостью 390 мАч. В зависимости от активности и используемых модулей, его хватает до 5 дней автономной работы.

Итоги по Amazfit Verge

Amazfit Verge – удачная альтернатива умным часам, работающим на базе операционной системы Android Wear, предлагают невысокую стоимость, хорошую автономность и отличную функциональность. В отличие от браслетов, тут есть полноценный дисплей и возможности кастомизации, а также классический корпус круглой формы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".