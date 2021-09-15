Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR...

Телевизоры для классического сценария вывода эфирной сетки телевизионных каналов сейчас используются все реже, теперь чаще всего это панель для вывода развлекательного контента с различных стриминговых сервисов. И на сегодняшний день активно развивают экосистему и оболочки для вывода на дисплей сразу несколько производителей и один из таких серьезных «игроков» это Apple. На прошедшей в сентябре презентации они отмечали успехи и полученные награды по этому направлению.

Комплектация

Актуальным инструментом для вывода этого интерфейса на мониторы или телевизор выступает медиаплеер Apple TV 4K (2021). Доступна она в двух версиях в зависимости от объема внутреннего накопителя: 32 Гбайт – 16 990 и 64 Гбайт – 18 990 рублей. Старшая модификация оптимальна для тех, кто рассматривает плеер еще и для установки игр, под потребление мультимедийного контента без ущерба удобству эксплуатации можно ту, что с меньшим объемом.Поставляется в компактной коробке с изображением плеера и пульта управления. Комплект включает Lightning кабель для зарядки, пульт ДУ, кабель питания, плеер и документацию.

Внешний вид

Внешне плеер не изменился в сравнение с ранними поколениями. Это блок из черного пластика с закругленными боковыми гранями.

Вместе с внешним исполнением сохранилась и проблема с подверженности загрязнения внешних поверхностей пылью и царапинами.

На основании выступ с вентиляционными отверстиями по периметру. Используется активное охлаждение.

Панель разъемов у Apple TV 4K включает гигабитный RJ-45, HDMI 2.1 и гнездо питания.

Качественные изменения коснулись пульта ДУ. Теперь он выполнен из алюминиевого сплава, так решились вопросы с повреждениями при случайных падениях и в целом пульт будет лучше выглядеть по прошествии длительного времени эксплуатации.

Интерфейс

Крестовина с центральной кнопкой совмещены с сенсорной панелью. Ее чувствительность можно будет настроить.Набор клавиш также включает кнопки «НАЗАД», «воспроизведение/пауза», изменения громкости, беззвучного режима.На боковой грани кнопка активации микрофона. Но на момент осени 2021 года голосовой помощник Siri заблокирован для работы в России, даже на английском языке.Есть кнопка включения. Выключает систему она только в режим сна. Зарядка пульта проходит через разъем Lightning, уместнее было бы видеть USB-C.Устройство поддерживает беспроводное подключение по стандарту Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6). Также есть вариант проводного подключения.Для подключения к ТВ потребуется кабель стандарта 1.4 и выше. Плеер не комплектуется интерфейсным кабелем.Первоначальную настройку владельцы смартфонов и планшетов Apple могут упростить, активировав упрощенный вариант подключения при нахождении устройств в общей сети. Такой способ не требует ввода данных беспроводной сети и данных для доступа к сервисам производителя.

На носимом устройстве остается доступным пульт управления, дублирующий кнопки с комплектного пульта ДУ.

Плеер поддерживает вывод изображения в разрешении 2160p с HDR. В настройках можно выбрать между 50 и 60 Гц.

Доступна опция по проведению калибровки изображения. Для этого потребуется iPhone с поддержкой технологии Face Unlock. Система предлагает разместить его лицевой стороной в указанной зоне дисплея, далее серией выводимых изображений проходит анализ цветопередачи телевизора или монитора. На основе этих данных предлагается скорректированный вариант вывода картинки, изменение идет на стороне плеера.

Главный экран представляет собой набор плиток и рекомендации по воспроизведению контента. Положение иконок редактируется.

Есть App Store с набором приложений. Он включает распространённые приложения стриминговых сервисов, включая IVI и Кинопоиск.

Владельцу предлагается оценить стриминговый сервис Apple+ в течение трех месяцев. Наполнение для тех, кто не знаком с английским языком желает лучшего, да и в целом пока база уступает конкурентам.

Помимо видео можно поиграть в казуальные игры. Пульт теперь идет без гироскопа, но система поддерживает подключение геймпадов от Sony и Xbox. Как серьезная замена консоли не пойдет, но вполне можно поиграть детям.

Итоги

Apple TV 4K – один из самых интересных медиаплееров для тех, кто потребляет контент со стриминговых сервисов, включая те, что ориентированы на российский рынок (Кинопоиск, IVI, 1More и другие), особенно актуальный если уже используется смартфон или планшет на iOS. Чип Apple A12 Bionic уверенно справляется с выводом изображения 4K HDR, дает играть в казуальные игры.