Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR...

Актуальным инструментом для вывода этого интерфейса на мониторы или телевизор выступает медиаплеер Apple TV 4K (2021). Доступна она в двух версиях в зависимости от объема внутреннего накопителя: 32 Гбайт – 16 990 и 64 Гбайт – 18 990 рублей. Старшая модификация оптимальна для тех, кто рассматривает плеер еще и для установки игр, под потребление мультимедийного контента без ущерба удобству эксплуатации можно ту, что с меньшим объемом.
Вместе с внешним исполнением сохранилась и проблема с подверженности загрязнения внешних поверхностей пылью и царапинами.
На основании выступ с вентиляционными отверстиями по периметру. Используется активное охлаждение.
Панель разъемов у Apple TV 4K включает гигабитный RJ-45, HDMI 2.1 и гнездо питания.
Качественные изменения коснулись пульта ДУ. Теперь он выполнен из алюминиевого сплава, так решились вопросы с повреждениями при случайных падениях и в целом пульт будет лучше выглядеть по прошествии длительного времени эксплуатации.
Крестовина с центральной кнопкой совмещены с сенсорной панелью. Ее чувствительность можно будет настроить.
На носимом устройстве остается доступным пульт управления, дублирующий кнопки с комплектного пульта ДУ.
Плеер поддерживает вывод изображения в разрешении 2160p с HDR. В настройках можно выбрать между 50 и 60 Гц.
Доступна опция по проведению калибровки изображения. Для этого потребуется iPhone с поддержкой технологии Face Unlock. Система предлагает разместить его лицевой стороной в указанной зоне дисплея, далее серией выводимых изображений проходит анализ цветопередачи телевизора или монитора. На основе этих данных предлагается скорректированный вариант вывода картинки, изменение идет на стороне плеера.
Главный экран представляет собой набор плиток и рекомендации по воспроизведению контента. Положение иконок редактируется.
Есть App Store с набором приложений. Он включает распространённые приложения стриминговых сервисов, включая IVI и Кинопоиск.
Владельцу предлагается оценить стриминговый сервис Apple+ в течение трех месяцев. Наполнение для тех, кто не знаком с английским языком желает лучшего, да и в целом пока база уступает конкурентам.
Помимо видео можно поиграть в казуальные игры. Пульт теперь идет без гироскопа, но система поддерживает подключение геймпадов от Sony и Xbox. Как серьезная замена консоли не пойдет, но вполне можно поиграть детям.