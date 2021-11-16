Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение

Не так давно мы проводили сводное тестирование смартфонов iPhone 13 Pro Max и OnePlus 9 Pro. Героями сегодняшнего сравнительного обзора вновь станет флагман от Apple и смартфон Google Pixel 6. Традиционно рассмотрим особенности фото и видеосъемки, а также оценим уровень быстродействия и поделимся особенностями эксплуатации.

Комплектация

Внешний вид

Сравниваться будет версия Apple iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 256 Гбайт. Минимальная доступная модификация идет со 128 Гбайт памяти и у нее помимо накопителя есть ограничения по ряду параметров видеосъемки.Google Pixel 6 официально в России, вероятнее всего, не появится. Все представленные предложения идут из «серой розницы».Оба телефона имеют скромный комплект, включающий только зарядный кабель. Пользователи, даже не желая того, участвуют в заботе об экологии, хотя сама необходимость продумать вопрос наличия зарядного устройства все же возникнет.Традиционно мы не будем оценивать внешний вид в целом, основываясь только на дизайне. У каждого дизайнерского эксперимента или изыска найдется свой поклонник.

Сравнивая же по характеристикам, которые можно измерить, Google Pixel 6 легче, также в большей части корпуса он тоньше. Немногим больше только блок с камерой.

И они тоже тут отличаются по исполнению. Apple iPhone 13 Pro Max не дает возможности безопасно и удобно эксплуатировать телефон без установки чехла, выступающий блок и поверхность крышки будут собирать царапины. Да и помимо блока тут выступает еще и каждый объектив в отдельности.

Отличия есть также есть в способе разблокировки. Pixel 6 оснащен дактилоскопическим сенсором, интегрированным в дисплей, а Apple использует группу сенсоров для сканирования лица, те, что занимают «монобровь».

Ну и, конечно, разъемы. Низкие скорости передачи данных у iPhone через Lightning и скоростной USB-C у Google, упрощающий поиск зарядника в дороге и обеспечивающий совместимость с другими аксессуарами, включая ноутбуки.

Экран

В плане общего качества исполнения, ожидаемо сделано все добротно. Нареканий по ним нет.Младшая версия Pixel оснащена экраном с частотой добавления до 90 Гц, частота 120 Гц есть только в старшей PRO. Такой же подход и у Apple, 120 Гц только в старшей модели. Матрицы AMOLED и OLED соответственно. Но стоит учитывать: частота адаптивная, на максимальный уровень экран выходит только в ряде задач.

Разрешение составляет 1080х2400 на 1284х2778 пикселей. Близкое соотношение сторон. Яркость у экрана выше у iPhone, 1000 нит против 800 нит.

Начинка

Google не делает акцент на пиковой производительности. Мобильные платформы уже давно дают заметный запас для доступных приложений и игр. Внимание смещается на машинное обучение и Al-технологии, расширяющие возможности смартфонов. С этим все отлично и у Google Tensor с частотой 2800 МГц, и Apple A15 Bionic с частотой 3200 МГц.

В синтетических тестах Apple iPhone 13 Pro Max заметно обходит Google Pixel 6. В слепых тестах обнаружить эту прибавку в скорости открытия приложений и плавности в сложных играх заметить сложно.

Плюс не будем забывать, смартфоны работают на разных платформах и прямое сравнение по «попугаям» проводить не корректно.

По времени автономной работы. В режиме серфинга с максимальной яркостью экрана, дольше проработает Apple iPhone 13 Pro Max. В скорости и удобстве зарядки выигрывает Google Pixel 6.

Камеры

Основная камера в Google Pixel 6 с разрешением 50 Мп (размер пикселя – 1.2 микрон), у iPhone 13 Pro Max с разрешением 12 Мп (размер пикселя – 1.9 микрон). Есть оптическая стабилизация изображения. На Pixel предлагаются возможности и режимы, в которых обработка снимка идет силами процессора, например, удаление объектов в кадре. На iPhone возможности по работе с цветом послойно и другие особенности.

Телеобъектива на Pixel нет, только в версии PRO. На iPhone 12 Мп телеобъектив с фазовым фокусом.

По сверхширокоугольной камере, разрешение схоже – 12 Мп.

В Pixel 6 фронтальная камера со скромным сенсором - 8 Мп, iPhone 13 Pro Max получил 12 Мп сенсор.

Front camera Google Pixel 6 vs Apple iPhone 13 Pro Max

Day shooting Google Pixel 6 vs Apple iPhone 13 Pro Max

Night shooting Google Pixel 6 vs Apple iPhone 13 Pro Max

Night shooting Google Pixel 6 vs Apple iPhone 13 Pro Max

Front camera Google Pixel 6 vs Apple iPhone 13 Pro Max

Итоги

Видео телефоны снимают в разрешении 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. Поддержки 8К нет.По личным ощущениям, корректнее цвета передает Pixel. Это же касается общей детализации у роликов, особенно по краям изображений.Apple iPhone 13 Pro Max безальтернативный флагман на платформе iOS, предлагающий все возможности платформы, реализованные на конец 2021 года. Google Pixel 6 это заметный шаг вперед в сравнении с 5 поколением этой серии, предлагающий процессор, который не похож на Exynos, Qualcomm и Bionic, это решение задает тренды на дальнейшее развитие мобильных чипов, ведь прямая гонка «попугаев» в синтетике уже давно не дает преимуществ в смене флагманов последовательно поколение за поколением. Ну и не будем забывать, между двумя этими телефонами пропасть в бюджете, iPhone вдвое дороже Pixel.