Обзор и тесты материнской платы B650M AORUS ELITE AX ICE…

Выполнена в типоразмере mATX. Если обратить внимание на обратную сторону здесь применена технология SMD, без видимых точек пайки. Это должно улучшить работу на высоких частотах.
Печатная плата белого цвета, как и вся группа радиаторов. Два радиатора на силовой цепи, соединены между собой никелированной медной трубкой. Один общий в районе двух М.2 разъемов и отдельный на чипсете.
Разъемы под накопители М.2 расположены под основным слотом PCIe. Для доступа к ним помимо съема радиатора потребуется и удаление графического ускорителя. Оба слота с упрощенной системой монтажа используется Ez-замок.
Один из них со спецификацией PCIe 5.0, второй PCI 4.0. Под дисковую подсистему также выделено четыре SATA, размещенных общей группой.
B650M AORUS ELITE AX ICE относится к недорогому сегменту, поэтому ждать здесь топовый набор компонентов не стоит. Аудиокодек RealTek ALC897 в экранированной зоне. Несмотря на пометку Hi-Fi Audio, мощности для работы с наушниками среднего и высокого уровня будет явно недостаточно. По сетевым возможностям лучше. Поддерживает проводное подключение на скорости 2.5GbE с чипсетом Realtek, а также Wi-Fi 6E.
В данной плате используется схема питания 6+2 с двумя силовыми каскадами. Это дает возможность производителю называть ее 12+2. Сборки рассчитаны на 60А. С учетом того что это не топовый чипсет и системы чаще всего собираются с ограниченным бюджетом, будет вполне достаточно. Питание подключается через связку из 24-пинового ATX и 8-пинового CPU. Слот для видеокарты с металлическим армированием.
А вот наполнение задней панели приятно порадовало количеством портов ввода и вывода. Тут гнезда для внешней Wi-Fi антенны, четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, USB-C, пять USB 3.0, два USB 3.2, гнездо RJ-45, SPDIF, два аудиоразъема.
Проведение разгона. В отличие от плат Intel не ограничено управление процессором на младших чипсетах.
Управление общими параметрами работы.
Системная информация.
Изменение опций загрузки.
Управление поведением подсветки. На плате есть встроенные зоны и выводы для подключения периферии.
Схема работы системы охлаждения в зависимости от температуры процессора. Есть несколько готовых схем.
Просмотр общей информации.