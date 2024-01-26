Обзор и тесты материнской платы B650M AORUS ELITE AX ICE

Изучаемая сегодня плата B650M AORUS ELITE AX ICE была выпущена в конце прошлого года, дополнив уже имеющуюся линейку, ориентированную на сборки с процессорами AMD Ryzen 7000. Вышли они в двух типоразмерах и ключевым отличием стала цветовая схема с сочетанием белого и серебристого. Это представитель начального уровня с поддержкой PCIe 5.0 и усиленной подсистемой питания.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Комплектация

Комплект скромен, включает внешнюю антенну для приема сигнала Wi-Fi, кабели сата и документцию. Коробка также изменила цветовую схему на белую

B650M AORUS ELITE AX ICE

B650M AORUS ELITE AX ICE обзор

Внешний вид

B650M AORUS ELITE AX ICE

Выполнена в типоразмере mATX. Если обратить внимание на обратную сторону здесь применена технология SMD, без видимых точек пайки. Это должно улучшить работу на высоких частотах.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Печатная плата белого цвета, как и вся группа радиаторов. Два радиатора на силовой цепи, соединены между собой никелированной медной трубкой. Один общий в районе двух М.2 разъемов и отдельный на чипсете.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Разъемы под накопители М.2 расположены под основным слотом PCIe. Для доступа к ним помимо съема радиатора потребуется и удаление графического ускорителя. Оба слота с упрощенной системой монтажа используется Ez-замок.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Один из них со спецификацией PCIe 5.0, второй PCI 4.0. Под дисковую подсистему также выделено четыре SATA, размещенных общей группой.

B650M AORUS ELITE AX ICE

B650M AORUS ELITE AX ICE относится к недорогому сегменту, поэтому ждать здесь топовый набор компонентов не стоит. Аудиокодек RealTek ALC897 в экранированной зоне. Несмотря на пометку Hi-Fi Audio, мощности для работы с наушниками среднего и высокого уровня будет явно недостаточно. По сетевым возможностям лучше. Поддерживает проводное подключение на скорости 2.5GbE с чипсетом Realtek, а также Wi-Fi 6E.

B650M AORUS ELITE AX ICE

В данной плате используется схема питания 6+2 с двумя силовыми каскадами. Это дает возможность производителю называть ее 12+2. Сборки рассчитаны на 60А. С учетом того что это не топовый чипсет и системы чаще всего собираются с ограниченным бюджетом, будет вполне достаточно. Питание подключается через связку из 24-пинового ATX и 8-пинового CPU. Слот для видеокарты с металлическим армированием.

B650M AORUS ELITE AX ICE

А вот наполнение задней панели приятно порадовало количеством портов ввода и вывода. Тут гнезда для внешней Wi-Fi антенны, четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, USB-C, пять USB 3.0, два USB 3.2, гнездо RJ-45, SPDIF, два аудиоразъема.

B650M AORUS ELITE AX ICE

BIOS

Мелочь, но цветовая схема BIOS тоже была обновлена на белую. В остальном ее наполнение характерно. В главном окне активируется автоматический разгон памяти или XMP-профиль. Управление скоростью на двух PWM-разъемах. Мониторинг компонентов.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Проведение разгона. В отличие от плат Intel не ограничено управление процессором на младших чипсетах.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Управление общими параметрами работы.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Системная информация.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Изменение опций загрузки.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Софт

Control Center дает возможность управлять B650M AORUS ELITE AX ICE из среды операционной системы.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Управление поведением подсветки. На плате есть встроенные зоны и выводы для подключения периферии.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Схема работы системы охлаждения в зависимости от температуры процессора. Есть несколько готовых схем.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Просмотр общей информации.

B650M AORUS ELITE AX ICE

Тесты

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 5 7600X и памятью T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz, которую детально изучали ранее.

AIDA64

T-FORCE XTREEM DDR5

Cinebench

T-FORCE XTREEM DDR5

3DMark11

T-FORCE XTREEM DDR5

GeekBench

T-FORCE XTREEM DDR5

TimeSpy

T-FORCE XTREEM DDR5

PCMark 10

T-FORCE XTREEM DDR5

Производительность в играх

Тесты велись в разрешении WQHD. Также для изучения производительности замеры были проведены с разными режимами работы оперативной памяти.

FarCry 6 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

CyberPunk 2077 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

Red Dead Redemption 2 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

Итоги

B650M AORUS ELITE AX ICE – материнская плата с надежной подсистемой питания, актуальным набором портов и разъемов, эффективной пассивной системы отвода тепла. Это решение позволит обеспечить стабильную работу памяти на штатных и разогнанных частотах, а также стабильную работу процессора Ryzen 9 7950X. Из минусов слабая аудиоподсистема.
Представлен одноплатный ПК Orange Pi Alpro…
Профильные издания сообщают о выходе одноплатного ПК Orange Pi Alpro, который основан на неназванном четы…
ASUS заменит материнские платы ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 …
Произошла достаточно казусная ситуация — компания ASUS официально продлевает гарантийный срок и предлагае…
Обзор и тесты материнской платы B650M AORUS ELITE AX ICE…
Изучаемая сегодня плата B650M AORUS ELITE AX ICE была выпущена в конце прошлого года, дополнив уже имеющу…
Представлена системная плата Deep Micro-ATX с 64-ядерным CPU…
Компания ASRock дала старт продажам системной платы Asrock Rack Bundle ALTRAD8UD-1L2T, которая может похв…
ASUS представила уникальную материнскую плату ROG Maximus Z7…
Сегодня компания ASUS официально представила новые компоненты для ПК, которые были построены на базе техн…
Представлен одноплатный ПК Banana Pi BPI-M7…
Ассортимент одноплатных ПК пополнился моделью Banana Pi BPI-M7, цена и дата начала которой пока не раскры…
Представлена плата Minisforum AR900i со встроенным CPU…
Компания Minisforum пополнила ассортимент системных плат моделью AR900i, которая выполнена в форм-факторе…
Обзор и тесты материнской платы B650M AORUS ELITE AX ICEОбзор и тесты материнской платы B650M AORUS ELITE AX ICE
Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600XОбзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X
Обзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFIОбзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платыОбзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor