Обзор и тесты материнской платы B650M AORUS ELITE AX ICE…

Изучаемая сегодня плата B650M AORUS ELITE AX ICE была выпущена в конце прошлого года, дополнив уже имеющуюся линейку, ориентированную на сборки с процессорами AMD Ryzen 7000. Вышли они в двух типоразмерах и ключевым отличием стала цветовая схема с сочетанием белого и серебристого. Это представитель начального уровня с поддержкой PCIe 5.0 и усиленной подсистемой питания.

Комплектация

Комплект скромен, включает внешнюю антенну для приема сигнала Wi-Fi, кабели сата и документцию. Коробка также изменила цветовую схему на белую

B650M AORUS ELITE AX ICE обзор

Внешний вид

Выполнена в типоразмере mATX. Если обратить внимание на обратную сторону здесь применена технология SMD, без видимых точек пайки. Это должно улучшить работу на высоких частотах.

Печатная плата белого цвета, как и вся группа радиаторов. Два радиатора на силовой цепи, соединены между собой никелированной медной трубкой. Один общий в районе двух М.2 разъемов и отдельный на чипсете.

Разъемы под накопители М.2 расположены под основным слотом PCIe. Для доступа к ним помимо съема радиатора потребуется и удаление графического ускорителя. Оба слота с упрощенной системой монтажа используется Ez-замок.

Один из них со спецификацией PCIe 5.0, второй PCI 4.0. Под дисковую подсистему также выделено четыре SATA, размещенных общей группой.

B650M AORUS ELITE AX ICE относится к недорогому сегменту, поэтому ждать здесь топовый набор компонентов не стоит. Аудиокодек RealTek ALC897 в экранированной зоне. Несмотря на пометку Hi-Fi Audio, мощности для работы с наушниками среднего и высокого уровня будет явно недостаточно. По сетевым возможностям лучше. Поддерживает проводное подключение на скорости 2.5GbE с чипсетом Realtek, а также Wi-Fi 6E.

В данной плате используется схема питания 6+2 с двумя силовыми каскадами. Это дает возможность производителю называть ее 12+2. Сборки рассчитаны на 60А. С учетом того что это не топовый чипсет и системы чаще всего собираются с ограниченным бюджетом, будет вполне достаточно. Питание подключается через связку из 24-пинового ATX и 8-пинового CPU. Слот для видеокарты с металлическим армированием.

А вот наполнение задней панели приятно порадовало количеством портов ввода и вывода. Тут гнезда для внешней Wi-Fi антенны, четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, USB-C, пять USB 3.0, два USB 3.2, гнездо RJ-45, SPDIF, два аудиоразъема.

BIOS

Мелочь, но цветовая схема BIOS тоже была обновлена на белую. В остальном ее наполнение характерно. В главном окне активируется автоматический разгон памяти или XMP-профиль. Управление скоростью на двух PWM-разъемах. Мониторинг компонентов.

Проведение разгона. В отличие от плат Intel не ограничено управление процессором на младших чипсетах.

Управление общими параметрами работы.

Системная информация.

Изменение опций загрузки.

Софт

Control Center дает возможность управлять B650M AORUS ELITE AX ICE из среды операционной системы.

Управление поведением подсветки. На плате есть встроенные зоны и выводы для подключения периферии.

Схема работы системы охлаждения в зависимости от температуры процессора. Есть несколько готовых схем.

Просмотр общей информации.

Тесты

AIDA64

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 5 7600X и памятью T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz , которую детально изучали ранее.

Cinebench

3DMark11

GeekBench

TimeSpy

PCMark 10

Производительность в играх

FarCry 6 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

CyberPunk 2077 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

Red Dead Redemption 2 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

Итоги

Тесты велись в разрешении WQHD. Также для изучения производительности замеры были проведены с разными режимами работы оперативной памяти.B650M AORUS ELITE AX ICE – материнская плата с надежной подсистемой питания, актуальным набором портов и разъемов, эффективной пассивной системы отвода тепла. Это решение позволит обеспечить стабильную работу памяти на штатных и разогнанных частотах, а также стабильную работу процессора Ryzen 9 7950X. Из минусов слабая аудиоподсистема.