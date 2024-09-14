Наушники с двойным динамиком и ANC. Обзор BASEUS Bowie H1 Pro

Беспроводная гарнитура BASEUS Bowie H1 Pro поддерживает активное шумоподавление и оборудованы 40 мм динамиками с дополнительными 20 мм. Технология BISA обеспечивает объемное звучание, а DCLL синхронизирует видео и аудио при беспроводном воспроизведении.

BASEUS Bowie H1 Pro

Комплектация

Коробка из плотного картона, на обратной стороне которой приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор стикеров, руководство пользователя, USB-кабель.

BASEUS Bowie H1 Pro

Внешний вид

Стильное и аккуратное внешнее исполнение с преобладанием плавных линий. Ключевой элемент конструкции ABS-пластик. Конструкция у них прочная и при этом легкая.

BASEUS Bowie H1 Pro

Оголовье с внутренней стороны обтянуто плотной экокожей с пенным наполнителем внутри. Есть возможность изменения длины оголовья, подбирая оптимальную посадку. Сама основа из металла.

BASEUS Bowie H1 Pro

Механизм крепления чашек у BASEUS Bowie H1 Pro дает возможность поворачивать их на 90 градусов и сложить, уменьшая габариты и упрощая хранение. Чашки овальной формы. На внешней стороне решетка дополнительного микрофона, отвечающего за анализ окружающего шума и на основе этих данных его подавления.

BASEUS Bowie H1 Pro

По периметру вентиляционные отверстия. Амбушюры из экокожи, наполнитель с памятью формы. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на ткань, расположенной над решеткой динамиков.

BASEUS Bowie H1 Pro

На боковой грани правой чашки регулятор громкости и кнопка включения. На левой кнопка переключения режимов работы ANC и разъем USB-C, используемый для проведения зарядки встроенного аккумулятора.

BASEUS Bowie H1 Pro

Софт

BASEUS Bowie H1 Pro поддерживают управление с помощью приложения, загружаемого на устройства iOS и Android. В нем можно просматривать точный уровень заряда аккумулятора, изменять режимы шумоподавления, включить низкую задержу. Изменить пресет эквалайзера.

BASEUS Bowie H1 Pro

Провести общие настройки и проверить актуальность версии прошивки.

Тесты

Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.3. После подключения владелец сможет вручную активировать режим с низкой задержкой. С ним уменьшается общая детализация, но сокращается задержка в передаче и это будет актуально для игр и при просмотре роликов. Для музыки этот режим лучше отключить.

BASEUS Bowie H1 Pro

Акустическая группа гарнитуры включает основной 40 мм и дополнительный 20 мм. Вокальные композиции в низ звучит естественно, не теряются инструменты на фоне. Достаточно динамичные при прослушивании танцевальных композиций, басы мягкие и не закрывают основную часть. Хорошо себя показали во время игры в шутеры, позволяя позиционировать врагов на карте. Высокие частоты звонкие, но без лишней резкости.

BASEUS Bowie H1 Pro

BASEUS Bowie H1 Pro использовалась на улице и в общественном транспорте. Они отлично справлялись с подавлением шума, позволяя концертироваться на воспроизводимой музыке. При этом не было раздражающего гула и общая детализация звука не ухудшалась. Если появляется необходимость поговорить с кем то, можно включить режим прозрачности.

В гарнитуре можно проводить много времени, у них легкая конструкция. На уши они не давят и не было проблем с запотеванием при ношении в помещении. Установленный здесь аккумулятор давал в среднем давали более 17 часов беспрерывного воспроизведения на высоком уровне громкости.

BASEUS Bowie H1 Pro

Встроенный микрофон во время голосовых вызовов передавал голос собеседнику без искажений.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorBASEUS Bowie H1 Pro – беспроводные наушники с двойным динамиком и активным шумоподавлением. Складываемая конструкция, управление через приложение, длительное время автономной работы, низкие задержки звука, высокое качество звука.
BASEUS Bowie H1 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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