Наушники с двойным динамиком и ANC. Обзор BASEUS Bowie H1 Pro

Беспроводная гарнитура BASEUS Bowie H1 Pro поддерживает активное шумоподавление и оборудованы 40 мм динамиками с дополнительными 20 мм. Технология BISA обеспечивает объемное звучание, а DCLL синхронизирует видео и аудио при беспроводном воспроизведении.

Комплектация

Коробка из плотного картона, на обратной стороне которой приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор стикеров, руководство пользователя, USB-кабель.

Внешний вид

Стильное и аккуратное внешнее исполнение с преобладанием плавных линий. Ключевой элемент конструкции ABS-пластик. Конструкция у них прочная и при этом легкая.

Оголовье с внутренней стороны обтянуто плотной экокожей с пенным наполнителем внутри. Есть возможность изменения длины оголовья, подбирая оптимальную посадку. Сама основа из металла.

Механизм крепления чашек у BASEUS Bowie H1 Pro дает возможность поворачивать их на 90 градусов и сложить, уменьшая габариты и упрощая хранение. Чашки овальной формы. На внешней стороне решетка дополнительного микрофона, отвечающего за анализ окружающего шума и на основе этих данных его подавления.

По периметру вентиляционные отверстия. Амбушюры из экокожи, наполнитель с памятью формы. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на ткань, расположенной над решеткой динамиков.

На боковой грани правой чашки регулятор громкости и кнопка включения. На левой кнопка переключения режимов работы ANC и разъем USB-C, используемый для проведения зарядки встроенного аккумулятора.

Софт

BASEUS Bowie H1 Pro поддерживают управление с помощью приложения, загружаемого на устройства iOS и Android. В нем можно просматривать точный уровень заряда аккумулятора, изменять режимы шумоподавления, включить низкую задержу. Изменить пресет эквалайзера.

Тесты

Провести общие настройки и проверить актуальность версии прошивки.Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.3. После подключения владелец сможет вручную активировать режим с низкой задержкой. С ним уменьшается общая детализация, но сокращается задержка в передаче и это будет актуально для игр и при просмотре роликов. Для музыки этот режим лучше отключить.

Акустическая группа гарнитуры включает основной 40 мм и дополнительный 20 мм. Вокальные композиции в низ звучит естественно, не теряются инструменты на фоне. Достаточно динамичные при прослушивании танцевальных композиций, басы мягкие и не закрывают основную часть. Хорошо себя показали во время игры в шутеры, позволяя позиционировать врагов на карте. Высокие частоты звонкие, но без лишней резкости.

BASEUS Bowie H1 Pro использовалась на улице и в общественном транспорте. Они отлично справлялись с подавлением шума, позволяя концертироваться на воспроизводимой музыке. При этом не было раздражающего гула и общая детализация звука не ухудшалась. Если появляется необходимость поговорить с кем то, можно включить режим прозрачности.В гарнитуре можно проводить много времени, у них легкая конструкция. На уши они не давят и не было проблем с запотеванием при ношении в помещении. Установленный здесь аккумулятор давал в среднем давали более 17 часов беспрерывного воспроизведения на высоком уровне громкости.

Итоги

Встроенный микрофон во время голосовых вызовов передавал голос собеседнику без искажений.BASEUS Bowie H1 Pro – беспроводные наушники с двойным динамиком и активным шумоподавлением. Складываемая конструкция, управление через приложение, длительное время автономной работы, низкие задержки звука, высокое качество звука.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".