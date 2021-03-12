Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке

Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 000 рублей.
Комплектация
Комплект включает микрофон, питающий кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонки и данными по ее характеристикам.
Внешний видОна заметно больше, чем типовой размер портативных колонок. Вес в районе 6 килограммов. И здесь эти габариты интересно обыграли конструктивно.
На основании есть две группы колесиков и ножка для упора. Дополнено телескопической ручкой. Напоминает, сумку-тележку или дорожный чемодан.
За счет этого заметно упрощается переноска акустической системы с места на место. При парковке эти элементы прячутся внутри корпуса и не привлекают к себе внимание.
На верхней части есть дополнительная зафиксированная ручка для переноски на короткие расстояния.
Основным материалом выступает ударопрочный пластик черного цвета. внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.
Большая часть площади фронтальной стороны с металлической сеткой защищающей динамик с мощностью 50 Вт. Его диаметр 8 дюймов.
Как и у рассмотренной ранее системы, BBK BTA8001 идет с подсветкой в районе излучателя. Поддерживается пять разных режимов подсветки.
На панели разъемов доступны пара разъемов под подключение микрофона. Один уже идет в комплекте. Для них можно регулировать мощность усиления.
Качество комплектного микрофона хорошее. Ниже в разделе тестов мы представили ролики с примером передачи голоса через него.
Отдельный барабан регулировки громкости самой системы с широкими диапазоном регулировки под тонкую настройку. Есть эквалайзер с несколькими пресетами.
Кнопка для управления подсветкой с последовательным переключением эффектов. Клавиши для управления воспроизведением и переключения источников сигнала.
Под дополнительные источники звука выделены AUX-вход и USB разъем под флешки и жесткие диски.
На боковой грани гнездо под питающий кабель. Блок питания встроенный. Подключается к евророзетке.
ТестыСистема BBK BTA8001 оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим в районе 12 часов автономной работы. На время зарядки можно не прерывать воспроизведение контента.
Предлагается сразу несколько источников воспроизведения. Это USB для подключения внешнего накопителя с записанными аудиотреками. Встроенный плеер распознает популярные форматы. Считываются корректно файлы вложенные в папки.
Есть вход с традиционным аудиоразъемом под плееры. Все режимы воспроизведения в ней можно совмещать с работающим микрофоном. При пении или разговоре громкость воспроизведения не снижается. Уровни микрофона и динамика корректируются отдельными регуляторами.
Возможность подключения микрофона у нее можно использовать в разных сценариях. Это караоке во время вечеринок с друзьями или поездок на природу, режим громкоговорителя на мероприятиях.
Для беспроводного соединения со смартфоном используется Bluetooth. Соединение стабильное. Базовый набор кодеков.
Управлять воспроизведением можно с экрана смартфона или источника сигнала, а также с помощью набора встроенных кнопок. Есть дисплей для контроля текущих статусов.
Звуковая сцена у нее насыщенная. Звук живой с эффектом объемной сценой. Запас громкости очень высокий. Шумов и артефактов при выходе на верхние уровни громкости замечены не были.