Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке

Летом мы проводили тестирование портативного бумбокса BBK BTA7001 с подсветкой, приложением для смартфона и выбором разных источников сигнала. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет BBK BTA8001 с комплектным микрофоном и функцией караоке и высокой мощностью.

BBK BTA8001

Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 000 рублей.

Комплектация

BBK BTA8001

Комплект включает микрофон, питающий кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонки и данными по ее характеристикам.

BBK BTA8001

Внешний вид

Она заметно больше, чем типовой размер портативных колонок. Вес в районе 6 килограммов. И здесь эти габариты интересно обыграли конструктивно.

BBK BTA8001

На основании есть две группы колесиков и ножка для упора. Дополнено телескопической ручкой. Напоминает, сумку-тележку или дорожный чемодан.

BBK BTA8001

За счет этого заметно упрощается переноска акустической системы с места на место. При парковке эти элементы прячутся внутри корпуса и не привлекают к себе внимание.

BBK BTA8001

На верхней части есть дополнительная зафиксированная ручка для переноски на короткие расстояния.

BBK BTA8001

Основным материалом выступает ударопрочный пластик черного цвета. внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

BBK BTA8001

Большая часть площади фронтальной стороны с металлической сеткой защищающей динамик с мощностью 50 Вт. Его диаметр 8 дюймов.

BBK BTA8001

Как и у рассмотренной ранее системы, BBK BTA8001 идет с подсветкой в районе излучателя. Поддерживается пять разных режимов подсветки.

BBK BTA8001

На панели разъемов доступны пара разъемов под подключение микрофона. Один уже идет в комплекте. Для них можно регулировать мощность усиления.

BBK BTA8001

Качество комплектного микрофона хорошее. Ниже в разделе тестов мы представили ролики с примером передачи голоса через него.

BBK BTA8001

Отдельный барабан регулировки громкости самой системы с широкими диапазоном регулировки под тонкую настройку. Есть эквалайзер с несколькими пресетами.

BBK BTA8001

Кнопка для управления подсветкой с последовательным переключением эффектов. Клавиши для управления воспроизведением и переключения источников сигнала.

BBK BTA8001

Под дополнительные источники звука выделены AUX-вход и USB разъем под флешки и жесткие диски.

BBK BTA8001

На боковой грани гнездо под питающий кабель. Блок питания встроенный. Подключается к евророзетке.

Тесты

Система BBK BTA8001 оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим в районе 12 часов автономной работы. На время зарядки можно не прерывать воспроизведение контента.

BBK BTA8001

Предлагается сразу несколько источников воспроизведения. Это USB для подключения внешнего накопителя с записанными аудиотреками. Встроенный плеер распознает популярные форматы. Считываются корректно файлы вложенные в папки.

BBK BTA8001

Есть вход с традиционным аудиоразъемом под плееры. Все режимы воспроизведения в ней можно совмещать с работающим микрофоном. При пении или разговоре громкость воспроизведения не снижается. Уровни микрофона и динамика корректируются отдельными регуляторами.

BBK BTA8001

Возможность подключения микрофона у нее можно использовать в разных сценариях. Это караоке во время вечеринок с друзьями или поездок на природу, режим громкоговорителя на мероприятиях.

BBK BTA8001

Для беспроводного соединения со смартфоном используется Bluetooth. Соединение стабильное. Базовый набор кодеков.

BBK BTA8001

Управлять воспроизведением можно с экрана смартфона или источника сигнала, а также с помощью набора встроенных кнопок. Есть дисплей для контроля текущих статусов.

BBK BTA8001

Звуковая сцена у нее насыщенная. Звук живой с эффектом объемной сценой. Запас громкости очень высокий. Шумов и артефактов при выходе на верхние уровни громкости замечены не были.

Тест звука и микрофона BBK BTA8001

Итоги по BBK BTA8001

BBK BTA8001 будет интересна для тех кто находится в поисках акустической системы для частой эксплуатации вне дома или в качестве недорого решения для организации мероприятий или праздников. Удобная система переноски, элементы управления, дисплей, комплектный микрофон, вывод голоса без снижения громкости воспроизведения, USB, аудиоразъем, хорошие показатели автономной работы, высокая громкость.
Комментарии и отзывы BBK BTA8001
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