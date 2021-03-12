Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке

Летом мы проводили тестирование портативного бумбокса BBK BTA7001 с подсветкой, приложением для смартфона и выбором разных источников сигнала. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет BBK BTA8001 с комплектным микрофоном и функцией караоке и высокой мощностью.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 000 рублей.

Комплект включает микрофон, питающий кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонки и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Она заметно больше, чем типовой размер портативных колонок. Вес в районе 6 килограммов. И здесь эти габариты интересно обыграли конструктивно.

На основании есть две группы колесиков и ножка для упора. Дополнено телескопической ручкой. Напоминает, сумку-тележку или дорожный чемодан.

За счет этого заметно упрощается переноска акустической системы с места на место. При парковке эти элементы прячутся внутри корпуса и не привлекают к себе внимание.

На верхней части есть дополнительная зафиксированная ручка для переноски на короткие расстояния.

Основным материалом выступает ударопрочный пластик черного цвета. внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

Большая часть площади фронтальной стороны с металлической сеткой защищающей динамик с мощностью 50 Вт. Его диаметр 8 дюймов.

Как и у рассмотренной ранее системы, BBK BTA8001 идет с подсветкой в районе излучателя. Поддерживается пять разных режимов подсветки.

На панели разъемов доступны пара разъемов под подключение микрофона. Один уже идет в комплекте. Для них можно регулировать мощность усиления.

Качество комплектного микрофона хорошее. Ниже в разделе тестов мы представили ролики с примером передачи голоса через него.

Отдельный барабан регулировки громкости самой системы с широкими диапазоном регулировки под тонкую настройку. Есть эквалайзер с несколькими пресетами.

Кнопка для управления подсветкой с последовательным переключением эффектов. Клавиши для управления воспроизведением и переключения источников сигнала.

Под дополнительные источники звука выделены AUX-вход и USB разъем под флешки и жесткие диски.

Тесты

На боковой грани гнездо под питающий кабель. Блок питания встроенный. Подключается к евророзетке.Система BBK BTA8001 оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим в районе 12 часов автономной работы. На время зарядки можно не прерывать воспроизведение контента.

Предлагается сразу несколько источников воспроизведения. Это USB для подключения внешнего накопителя с записанными аудиотреками. Встроенный плеер распознает популярные форматы. Считываются корректно файлы вложенные в папки.

Есть вход с традиционным аудиоразъемом под плееры. Все режимы воспроизведения в ней можно совмещать с работающим микрофоном. При пении или разговоре громкость воспроизведения не снижается. Уровни микрофона и динамика корректируются отдельными регуляторами.

Возможность подключения микрофона у нее можно использовать в разных сценариях. Это караоке во время вечеринок с друзьями или поездок на природу, режим громкоговорителя на мероприятиях.

Для беспроводного соединения со смартфоном используется Bluetooth. Соединение стабильное. Базовый набор кодеков.

Управлять воспроизведением можно с экрана смартфона или источника сигнала, а также с помощью набора встроенных кнопок. Есть дисплей для контроля текущих статусов.

Тест звука и микрофона BBK BTA8001

Звуковая сцена у нее насыщенная. Звук живой с эффектом объемной сценой. Запас громкости очень высокий. Шумов и артефактов при выходе на верхние уровни громкости замечены не были.

Итоги по BBK BTA8001

BBK BTA8001 будет интересна для тех кто находится в поисках акустической системы для частой эксплуатации вне дома или в качестве недорого решения для организации мероприятий или праздников. Удобная система переноски, элементы управления, дисплей, комплектный микрофон, вывод голоса без снижения громкости воспроизведения, USB, аудиоразъем, хорошие показатели автономной работы, высокая громкость.