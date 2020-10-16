Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC

Тестируемый сегодня BQ 5045L Wallet не может похвастать высоким уровнем быстродействия и большим объемом памяти, но при рекомендованной стоимости в 4890 рублей он оснащен модулем NFC. Это один из самых доступных смартфонов с системой бесконтактных платежей из представленных на момент осени 2020 года.

BQ 5045L Wallet

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

BQ 5045L Wallet обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ 5045L Wallet

Внешний вид

Владелец смартфона может выбрать между тремя вариантами расцветки корпуса: черной, зеленой и синей.

BQ 5045L Wallet

Порадовало отсутствие стекла на задней крышке, как результат телефоном можно пользоваться и без установки чехла, не рискуя уронить его и не решая постоянную проблему со следами пальцев.

BQ 5045L Wallet

Нанесен рисунок, визуально похожий на джинсовую ткань. Выглядит аккуратно и привлекательно.

BQ 5045L Wallet

В верхней части находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Рядом с ней отверстие микрофона.

BQ 5045L Wallet

Еще одной особенностью BQ 5045L Wallet стали компактные габариты, на фоне общего тренда с увеличением диагонали дисплея.

BQ 5045L Wallet

Корпус разборный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Аккумулятор съемный. Два отдельных слота под SIM и карту памяти.

BQ 5045L Wallet

На верхнем торце аудиоразъем. Снизу microUSB, используемый для зарядки и передачи данных.

BQ 5045L Wallet

Экран переходит в боковую грань без выступа. На экран нанесена защитная пленка.

BQ 5045L Wallet

Рамки вокруг дисплея широкие. На верхней выведены фронтальная камера и разговорная решетка динамика.

Экран

Установлена TN-матрица с разрешением 960 на 480 пикселей. Углы обзора ограничены. К недостаткам отнесем невысокий уровень яркости и контрастности. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

BQ 5045L Wallet

Начинка

На борту платформа MediaTek MT8765 с четырьмя ядрами Cortex-A53. Графика PowerVR GE8100. Располагает BQ 5045L Wallet одним гигабайтом оперативной и шестнадцатью внутренней памяти. Это чисто рабочий телефон под браузер, мессенджеры и программы.

BQ 5045L Wallet

Связь

Поддерживаются разные платежные системы. Проблем с российскими терминалами в ходе тестов во время оплаты покупок замечены не были. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.1 с базовым набором кодеков.

Аккумулятор

Емкость батарейки в 2000 мАч не сможет обеспечить длительное время автономной работы. В режиме с постоянно работающим экраном проработает около 4.5 часов. При редком обращении к телефону проработает весь рабочий день.

BQ 5045L Wallet

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп. В приложении доступны дополнительные режимы. Снимает хорошо только при наличии достаточного уровня освещения.

BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Подойдет для видеозвонков в мессенджерах.

Софт

Установлена операционная система Android 10 Go Edition. Упрощенный вариант, ориентированный на недорогие устройства с ограниченным уровнем быстродействия.

BQ 5045L Wallet

В память добавлен ряд дополнительных приложений.

BQ 5045L Wallet

Итоги по BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet станет хорошим выбором первого телефона для школьника, с добавлением платежной карты с лимитом на траты в течение дня, позволяя оплачивать обеды, перекусы и мелкие покупки. Также можно рассматривать в качестве дополнительного телефона под проведение платежей и общение в мессенджерах. Как и у любой недорогой модели, тут есть свои компромиссы, заключающиеся в TN-дисплее и малой емкости аккумулятора.
Комментарии и отзывы BQ 5045L Wallet
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