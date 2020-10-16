Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC

Тестируемый сегодня BQ 5045L Wallet не может похвастать высоким уровнем быстродействия и большим объемом памяти, но при рекомендованной стоимости в 4890 рублей он оснащен модулем NFC. Это один из самых доступных смартфонов с системой бесконтактных платежей из представленных на момент осени 2020 года.

BQ 5045L Wallet обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Владелец смартфона может выбрать между тремя вариантами расцветки корпуса: черной, зеленой и синей.

Порадовало отсутствие стекла на задней крышке, как результат телефоном можно пользоваться и без установки чехла, не рискуя уронить его и не решая постоянную проблему со следами пальцев.

Нанесен рисунок, визуально похожий на джинсовую ткань. Выглядит аккуратно и привлекательно.

В верхней части находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Рядом с ней отверстие микрофона.

Еще одной особенностью BQ 5045L Wallet стали компактные габариты, на фоне общего тренда с увеличением диагонали дисплея.

Корпус разборный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Аккумулятор съемный. Два отдельных слота под SIM и карту памяти.

На верхнем торце аудиоразъем. Снизу microUSB, используемый для зарядки и передачи данных.

Экран переходит в боковую грань без выступа. На экран нанесена защитная пленка.

Экран

Рамки вокруг дисплея широкие. На верхней выведены фронтальная камера и разговорная решетка динамика.Установлена TN-матрица с разрешением 960 на 480 пикселей. Углы обзора ограничены. К недостаткам отнесем невысокий уровень яркости и контрастности. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

На борту платформа MediaTek MT8765 с четырьмя ядрами Cortex-A53. Графика PowerVR GE8100. Располагает BQ 5045L Wallet одним гигабайтом оперативной и шестнадцатью внутренней памяти. Это чисто рабочий телефон под браузер, мессенджеры и программы.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются разные платежные системы. Проблем с российскими терминалами в ходе тестов во время оплаты покупок замечены не были. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.1 с базовым набором кодеков.Емкость батарейки в 2000 мАч не сможет обеспечить длительное время автономной работы. В режиме с постоянно работающим экраном проработает около 4.5 часов. При редком обращении к телефону проработает весь рабочий день.

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп. В приложении доступны дополнительные режимы. Снимает хорошо только при наличии достаточного уровня освещения.

Софт

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Подойдет для видеозвонков в мессенджерах.Установлена операционная система Android 10 Go Edition. Упрощенный вариант, ориентированный на недорогие устройства с ограниченным уровнем быстродействия.

В память добавлен ряд дополнительных приложений.

Итоги по BQ 5045L Wallet

BQ 5045L Wallet станет хорошим выбором первого телефона для школьника, с добавлением платежной карты с лимитом на траты в течение дня, позволяя оплачивать обеды, перекусы и мелкие покупки. Также можно рассматривать в качестве дополнительного телефона под проведение платежей и общение в мессенджерах. Как и у любой недорогой модели, тут есть свои компромиссы, заключающиеся в TN-дисплее и малой емкости аккумулятора.