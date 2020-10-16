Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC

К моменту публикации его продажи уже стартовали.
BQ 5045L Wallet обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВладелец смартфона может выбрать между тремя вариантами расцветки корпуса: черной, зеленой и синей.
Порадовало отсутствие стекла на задней крышке, как результат телефоном можно пользоваться и без установки чехла, не рискуя уронить его и не решая постоянную проблему со следами пальцев.
Нанесен рисунок, визуально похожий на джинсовую ткань. Выглядит аккуратно и привлекательно.
В верхней части находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Рядом с ней отверстие микрофона.
Еще одной особенностью BQ 5045L Wallet стали компактные габариты, на фоне общего тренда с увеличением диагонали дисплея.
Корпус разборный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Аккумулятор съемный. Два отдельных слота под SIM и карту памяти.
На верхнем торце аудиоразъем. Снизу microUSB, используемый для зарядки и передачи данных.
Экран переходит в боковую грань без выступа. На экран нанесена защитная пленка.
Рамки вокруг дисплея широкие. На верхней выведены фронтальная камера и разговорная решетка динамика.
ЭкранУстановлена TN-матрица с разрешением 960 на 480 пикселей. Углы обзора ограничены. К недостаткам отнесем невысокий уровень яркости и контрастности. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаНа борту платформа MediaTek MT8765 с четырьмя ядрами Cortex-A53. Графика PowerVR GE8100. Располагает BQ 5045L Wallet одним гигабайтом оперативной и шестнадцатью внутренней памяти. Это чисто рабочий телефон под браузер, мессенджеры и программы.
СвязьПоддерживаются разные платежные системы. Проблем с российскими терминалами в ходе тестов во время оплаты покупок замечены не были. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.1 с базовым набором кодеков.
АккумуляторЕмкость батарейки в 2000 мАч не сможет обеспечить длительное время автономной работы. В режиме с постоянно работающим экраном проработает около 4.5 часов. При редком обращении к телефону проработает весь рабочий день.
КамераОсновная камера с разрешением 5 Мп. В приложении доступны дополнительные режимы. Снимает хорошо только при наличии достаточного уровня освещения.
Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Подойдет для видеозвонков в мессенджерах.
СофтУстановлена операционная система Android 10 Go Edition. Упрощенный вариант, ориентированный на недорогие устройства с ограниченным уровнем быстродействия.
В память добавлен ряд дополнительных приложений.