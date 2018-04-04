Обзор BQ-5507L Iron Max. Стильный смартфон с металлическим корпусом

В начале марта был анонсирован старт продаж нового смартфона BQ-5507L Iron Max. Особенностью новинки стали 5.5-дюймовый экран, 2 и 16 Гбайт памяти, поддержка LTE. Из полезных опций также стоит отметить наличие сканера отпечатка пальца. Долгое время эта функция была доступна только во флагманских моделях. Тестируемый сегодня телефон относится к недорогому сегменту.

BQ-5507L Iron Max обзор

Его продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте со смартфоном идут USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Собрано все в аккуратной коробке из плотного картона с данными по техническим характеристикам и изображением в нескольких ракурсах.BQ-5507L Iron Max выполнен из металла. Качество сборки корпуса и его жесткость высокие. Аккуратный и сдержанный дизайн.

Вышел в трех расцветках корпуса: черной, синей и кофейной. Общие габариты составляют 76x152x8.70 мм при весе в 170 грамм.

По центру крышки выведен сканер отпечатка пальца с небольшим бортиком по периметру. Зона хорошо определяется слепым методом.

Над блоком сканера блок основной камеры с хромированной окантовкой и светодиодная вспышка.

На правой грани кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. С завода на экран нанесена защитная пленка.

Сверху над экраном разговорная решетка динамика, фронтальная камера со вспышкой, а также датчики освещения и приближения. Снизу три сенсорные кнопки без подсветки.

Оба разъема у BQ-5507L Iron Max на верхнем торце. Тут аудиоразъем и порт microUSB. Нижний занимают аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон.

Корпус разборный. Под крышкой расположены два слота под SIM-карты и слот для карты памяти microSD.

Крышка плотно прилегает к корпусу, под давлением пальцев не продавливается. В руке смартфон лежит удобно, не выскальзывает. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Экран

Используется 5.5-дюймовая IPS-матрица с широкими углами обзора. Разрешение HD. Хорошо настроена цветопередача. Яркость и контрастность достаточно хорошие. BQ-5507L Iron Max подходит для чтения, просмотра фильмов и игр. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

За быстродействие отвечает четырехъядерный чип MediaTeK MT6737 с ядрами Cortex A53. Пользователю доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Смартфон не ставит рекорды в синтетических тестах, но его производительность достаточно для выполнения повседневных задач. Помимо мессенджеров, браузера можно будет скоротать свободное время в играх.

Связь

Камера

Поддерживаются сети LTE, в ходе тестов мы не наблюдали проблем с работой SIM-карт российских операторов. Скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth и Wi-Fi работают стабильно. На старт навигационного модуля уходит около 40 секунд, точность позиционирования высокая.Основная камера у BQ-5507L Iron Max с разрешением 8 Мп, фронтальная 2 Мп. Для получения хороших снимков требуется достаточный уровень освещения. Используются приложение из стандартного пакета Google с набором эффектов и настройками. Фронтальная камера поддерживает режим украшения лица.

Софт

Аккумулятор

Установлена операционная система Android 7.0. В настройки добавлена возможность разделения экрана и поддержка жестов. Поддерживаются беспроводные обновления.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2800 мАч, которой хватает на целый день работы в классических сценариях. При максимальной нагрузке в играх разрядка происходит уже через три часа. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит 2 часа.

Итоги по BQ-5507L Iron Max

BQ-5507L Iron Max звезд с небес не хватает, но свою стоимость отрабатывает полностью. Смартфон предлагает сбалансированные характеристики, стильный дизайн, защиту данных сканером отпечатка пальца и поддержку сетей LTE. Придраться можно к предустановленным программам от партнеров и недостаточно хорошему качеству получаемых снимков.