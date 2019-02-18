Обзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкой

2019-02-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 5514L Strike Power 4G; [477]
Не так давно компания BQ представила сразу два новых смартфона BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Оснащены они емким аккумулятором с емкостью 5000 мАч. Установлены 5.45-дюймовый дисплей InCell, 13Мп основная камера, 1 и 8 Гбайт памяти. Различия между ними, как можно догадаться по названию, заключаются в наличии поддержки 4G. Рекомендованная стоимость составляет 6990 и 6490 рублей соответственно.

BQ 5514L Strike Power 4G

В рамках этого обзора мы рассмотрим оба смартфона. Ниже представлена таблица с доступным предложениями в российских магазинах, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Отличием младшего BQ 5514G Strike Power также является процессор, MediaTek MT6580P и MediaTek MT6739ww, поддержка сетей 4G есть только у последнего. Для пользователей это возможность самостоятельно решить готовы ли они переплачивать за сети высокие скорости доступа в сеть.

BQ 5514L Strike Power 4G обзор

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с традиционным ярко-красным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя, промокод на аксессуары и гарантийный талон.

BQ 5514L Strike Power 4G

Внешний вид

Смартфоны доступны в нескольких цветовых расцветках. BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power доступны в золотистом, серебристом, красном и черном.

BQ 5514L Strike Power 4G

Большая часть площади задней крышки выполнена из металла. Сверху и снизу пластиковые вставки, обеспечивающие корректную работу модулей связи.

BQ 5514L Strike Power 4G

По центру расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Она определяется слепым методом. Проблем с работой и скоростью срабатывания за время тестов замечено не было.

BQ 5514L Strike Power 4G

Выше объектив основной камеры с хромированной окантовкой, выступающий за пределы корпуса. Рядом светодиодная вспышка.

BQ 5514L Strike Power 4G

Корпус у смартфона не разборный. На боковой грани скрывается выдвижной лоток под две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Выбирать не нужно, три отдельных слота.

BQ 5514L Strike Power 4G

С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход кнопок коротки, нажимаются с небольшим усилием.

BQ 5514L Strike Power 4G

На нижнем торце microUSB разъем с поддержкой OTG, здесь же отверстие основного микрофона. Микрофон чувствительный, голос передает без искажений.

BQ 5514L Strike Power 4G

Сверху аудиоразъем под проводное подключение наушников. Боковые грани корпуса закруглены.

BQ 5514L Strike Power 4G

Выглядят хорошо. Классический внешний вид с традиционным расположением элементов.

Экран

BQ 5514L Strike Power 4G

Изображение выводится на 5.45 дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Это S-IPS матрица, выполненная по технологии InCell. Между матрицей и защитным стеклом отсутствует воздушная прослойка, углы обзора широкие. Подсветка адаптивная. Зон с засветами замечено не было. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

BQ 5514L Strike Power 4G

Начинка

В BQ 5514L Strike Power 4G установлен процессор MediaTek MT6739WW. Четыре ядра Cortex A53 с тактовой частотой 1.3 ГГц, графика Power VR GE8100. Младший построен на базе MediaTek MT6580 с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-400 MP2.

BQ 5514L Strike Power 4GBQ 5514L Strike Power 4G

На борту 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Не разгуляешься, но и сам смартфон относится к недорогому сегменту.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мб/с. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.0 с A2DP.

Аккумулятор

На борту батарейка с емкостью 5000 мАч. С постоянно работающим экраном её хватает на 11 часов беспрерывной работы. В реальной эксплуатации это до двух дней работы в обычной нагрузке с запуском приложений. Быстрая зарядка не поддерживается.

BQ 5514L Strike Power 4G

Камера

Разрешение основной камеры 8 Мп, она интерполирована до 13 Мп. Фронтальная камера с реальным разрешением 5 Мп. В дневное время демонстрируется хорошее качество съемки. BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power имеют схожий набор настроек и режимов съемки.

BQ 5514L Strike Power 4G

BQ 5514L Strike Power 4G

BQ 5514L Strike Power 4G

BQ 5514L Strike Power 4G

BQ 5514L Strike Power 4G

Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

BQ 5514L Strike Power 4G

Операционная система Android 8.1 Go Edition. В память добавлено несколько приложений партнеров. Смартфон получает беспроводные обновления. Работает интерфейс стабильно, окна переключаются без задержек.

BQ 5514L Strike Power 4G

Итоги по BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power

BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power – станут хорошим выбором при поиске недорогого смартфона с базовым набором характеристик под мессенджеры, браузер, социальные сети и телефонные разговоры. Длительное время автономной работы, хорошее качество снимков, металлическая крышка, сканер отпечатка пальцев, S-IPS дисплей. Не устроить может объем памяти.

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