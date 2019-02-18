Обзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкой

Не так давно компания BQ представила сразу два новых смартфона BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Оснащены они емким аккумулятором с емкостью 5000 мАч. Установлены 5.45-дюймовый дисплей InCell, 13Мп основная камера, 1 и 8 Гбайт памяти. Различия между ними, как можно догадаться по названию, заключаются в наличии поддержки 4G. Рекомендованная стоимость составляет 6990 и 6490 рублей соответственно.
В рамках этого обзора мы рассмотрим оба смартфона. Ниже представлена таблица с доступным предложениями в российских магазинах, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Отличием младшего BQ 5514G Strike Power также является процессор, MediaTek MT6580P и MediaTek MT6739ww, поддержка сетей 4G есть только у последнего. Для пользователей это возможность самостоятельно решить готовы ли они переплачивать за сети высокие скорости доступа в сеть.
BQ 5514L Strike Power 4G обзор
КомплектацияПоставляются в компактной коробке с традиционным ярко-красным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя, промокод на аксессуары и гарантийный талон.
Внешний видСмартфоны доступны в нескольких цветовых расцветках. BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power доступны в золотистом, серебристом, красном и черном.
Большая часть площади задней крышки выполнена из металла. Сверху и снизу пластиковые вставки, обеспечивающие корректную работу модулей связи.
По центру расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Она определяется слепым методом. Проблем с работой и скоростью срабатывания за время тестов замечено не было.
Выше объектив основной камеры с хромированной окантовкой, выступающий за пределы корпуса. Рядом светодиодная вспышка.
Корпус у смартфона не разборный. На боковой грани скрывается выдвижной лоток под две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Выбирать не нужно, три отдельных слота.
С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход кнопок коротки, нажимаются с небольшим усилием.
На нижнем торце microUSB разъем с поддержкой OTG, здесь же отверстие основного микрофона. Микрофон чувствительный, голос передает без искажений.
Сверху аудиоразъем под проводное подключение наушников. Боковые грани корпуса закруглены.
Выглядят хорошо. Классический внешний вид с традиционным расположением элементов.
Экран
Изображение выводится на 5.45 дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Это S-IPS матрица, выполненная по технологии InCell. Между матрицей и защитным стеклом отсутствует воздушная прослойка, углы обзора широкие. Подсветка адаптивная. Зон с засветами замечено не было. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаВ BQ 5514L Strike Power 4G установлен процессор MediaTek MT6739WW. Четыре ядра Cortex A53 с тактовой частотой 1.3 ГГц, графика Power VR GE8100. Младший построен на базе MediaTek MT6580 с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-400 MP2.
На борту 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Не разгуляешься, но и сам смартфон относится к недорогому сегменту.
СвязьПоддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мб/с. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.0 с A2DP.
АккумуляторНа борту батарейка с емкостью 5000 мАч. С постоянно работающим экраном её хватает на 11 часов беспрерывной работы. В реальной эксплуатации это до двух дней работы в обычной нагрузке с запуском приложений. Быстрая зарядка не поддерживается.
КамераРазрешение основной камеры 8 Мп, она интерполирована до 13 Мп. Фронтальная камера с реальным разрешением 5 Мп. В дневное время демонстрируется хорошее качество съемки. BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power имеют схожий набор настроек и режимов съемки.
Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Софт
Операционная система Android 8.1 Go Edition. В память добавлено несколько приложений партнеров. Смартфон получает беспроводные обновления. Работает интерфейс стабильно, окна переключаются без задержек.