Обзор BQ 5530L Intense. Брутальный смартфон с NFC за 7490 рублей

Не так давно была обновлена линейка недорогих смартфонов Intense выпуском новой модели BQ 5530L Intense, получившей поддержку бесконтактных платежей и сканер отпечатка пальца. Помимо этого его отличает емкий аккумулятор с длительным временем автономной работы, 3 и 32 Гбайт памяти и 5.45-дюймовый дисплей. При этом рекомендованная его стоимость составляет 7490 рублей. Долгое время такие характеристики были недоступны в этом ценовом сегменте.

BQ 5530L Intense обзор

У нас появилась в числе первых изучить эту новинку и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется смартфон в коробке из плотного картона с подробной информацией по его спецификациям. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Аккумулятор с емкостью в 8000 мАч ожидаемо отразились на габаритах смартфона. Толщина корпуса составляет 16.5 мм. Брутальный смартфон.

BQ 5530L Intense поддерживает функцию PowerBank, позволяющую провести сеанс зарядки другого смартфона или аксессуаров.

Основным материалом выступает пластик. Задняя крышка с двумя типами покрытия, большая часть площади с текстурным рисунком.

Помимо черной, есть коричневая и темно-синяя версии исполнения. Конструкция разборная. Под крышкой скрываются два отдельных отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

На верхнем торце находится microUSB и аудиоразъем. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом с закругленными углами. Нижний ряд кнопок реализован программно. Сверху объектив фронтальной камеры и решетка динамика.

Сканер отпечатка пальца выведен на задней крышке. Его границы хорошо определяются слепым методом. Срабатывает точно и быстро.

В углу объектив фронтальной камеры и светодиодная вспышка. Они не выступают за пределы основной плоскости, исключая риск появления царапин.

Экран

На борту 5.45-дюймовый IPS-дисплей. Матрицу TN с ограниченными углами обзора, характерную для этого ценового сегмента тут устанавливать не стали в целях экономии, правильный подход. Разрешение экрана составляет 720 на 1440 пикселей. Экран BQ 5530L Intense позволит комфортно работать с интерфейсом, просматривать фильмы, играть и читать. Придраться можно к невысокому уровню яркости.

Начинка

Доступны 3 и 32 Гбайт памяти. Расширить место можно с помощью карты памяти формата microSD объемом до 64 Гбайт. Сердцем стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6739WA с ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8100.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE, проблем с российскими операторами замечено не было. Wi-Fi работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.2. Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Оплата в терминалах проводится корректно, без видимых проблем.Установлен аккумулятор с емкостью 8000 мАч. Его хватает на 2-3 дня работы в смешанном сценарии. В максимально нагрузке около 5.5 часов с экраном на максимальном уровне яркости. График разрядки равномерный. 11 часов беспрерывного воспроизведения фильмов в высоком разрешении. Для зарядки используется адаптер 5V2A.

Камера

Основная камера в смартфоне с разрешением 8 Мп. Приложение с дополнительными режимами съемки и ручными настройками. В условиях дневного освещения снимает четко. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Тест камеры BQ 5530L Intense

Видео смартфон пишет в HD-разрешении.

Софт

Установлена операционная система Android 9. В память добавлены дополнительные приложения и надстройки. Поддерживается облачное обновление.

Итоги по BQ 5530L Intense

BQ 5530L Intense при стоимости в 7.5 тысяч рублей предлагает поддержку бесконтактных платежей, большой объем внутренней памяти, хорошую автономность, сканер отпечатка пальца и двухдиапазонный Wi-Fi. К плюсам отнесем IPS-дисплей, камеру и аккуратный внешний вид. Не устроить могут габариты и большой вес.