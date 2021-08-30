Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника

Уже через несколько дней стартует новый учебный год и сложно представить современного школьника без смартфона. Они не только отвлекают играми и используются для связи с родителями, но и помогают в учебе, открывая доступ к образовательному контенту. Вышедший не так давно смартфон BQ 6645L Element, как показала практика нескольких недель эксплуатации нами в качестве основного телефона, вполне можно рекомендовать для школьников.

Комплектация

Стоимость его составляет 8790 рублей. Продажи уже стартовали.Упакован в коробку из плотного картона с изображением телефона и данными по его характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус у него разборный. Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектную батарею.

Под крышкой также скрываются два слота под SIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители. Они будут защищены от случайного извлечения в ходе эксплуатации.

Прилегает к корпусу она плотно. Боковые грани закруглены. Толщина составляет 10 мм. Весит 200 граммов.

В верхней зоне помимо блока камеры со светодиодной вспышкой, выведен сканер отпечатка пальца. На касания реагирует точно, в памяти можно хранить несколько пальцев.

Камера не выступает за пределы плоскости крышки. Этот телефон можно использовать без установки защитного чехла. Покрытие крышки немаркое.

BQ 6645L Element получил дополнительную клавишу на левой грани. По умолчанию она активирует голосовой помощник.

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, нажимаются с небольшим усилием.

На верхнем торце аудиоразъем под наушники и microUSB. Правильнее была бы установка USB-C.

Лицевая сторона с защитным стеклом. В верхней зоне каплевидный вырез с фронтальной камерой. Здесь же решетка динамика.

Слышно собеседников во время разговоров хорошо. Есть дополнительный динамик на крышке для просмотра видео и прослушивания музыки. Он не перекрывается ладонью.

Экран

Вышел смартфон в нескольких расцветках корпуса. Интересный визуальный эффект дает градиент, он “играет” при попадании лучей света.Для вывода изображения в BQ 6645L Element используется 6.52 дисплей S-IPS. Разрешение 540х1200 пикселей. Углы обзора широкие.

Придраться можно к уровню его максимальной яркости. Под солнечными лучами разобрать изображение проблематично. В помещении все отлично.

Начинка

Установлена 8-ядерная платформа UNISOC SC9863A с тактовой частотой 1.6 ГГц. Доступны 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.

Помимо работы с традиционными приложениями, браузером и образовательным софтом, можно будет поиграть в игры, как пример, на низких настройках графики работала Genshin Impact. Крышка при продолжительной игре заметно не нагревалась.

Связь

Корректно работали SIM-карты российских операторов. Уверенный прием в городе и за его пределами. Поддерживает 4G. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков.

Аккумулятор

Установлена съемная батарея с емкостью 4000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном работает около 6 часов. На восстановление заряда комплектный адаптер потребует 2.5 часа.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп. Она дополнена 0.8 Мп сенсором глубины. Есть двойная вспышка и автофокус. В приложении доступны дополнительные режимы съемки и обработки.

Тест камеры BQ 6645L Element

Софт

Фронтальная камера 5 Мп. Немного, но вполне позволяет участвовать в видеозвонках.Видео пишет в разрешении Full HD.Установлена операционная система Android 11 без дополнительной оболочки. В память добавлены приложения, требуемые в рамках российского законодательства.

Итоги

Все необходимое можно будет поставить с Play Market.BQ 6645L Element станет хорошим выбором при поиске смартфона для школьника или просто как недорогое решение с хорошим техническим оснащением для стабильной работы приложений. Хорошее качество съемки, S-IPS дисплей, разборный корпус, сканер пальца, каплевидный вырез и узкие боковые рамки, дополнительная клавиша для голосового помощника. К минусам отнесем microUSB.