Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022

При выборе смартфона для школьника несмотря на ограниченный бюджет на покупку, важно чтобы он был надежным, прочным и не создавал проблем не только при работе с браузером и мессенджерами, но и даже давать возможность поиграть в свободное время. Всем эти требованиям соответствует новинка - BQ 6868L Wide, оснащенная 6.8-дюймовым дисплеем, камерой с 13Мп матрицей и 4-ядерным процессором.

Комплектация

Версия с объемом 4/64 Гбайт доступна за 8490 рублей. Также есть вариант с 3/32 Гбайт за 7990 рублей. При такой разнице в стоимости оптимально обратить внимание на старшее решение, обеспечив запас на будущее.

Комплект его включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением смартфона и данными по его характеристикам.

BQ 6868L Wide обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить аккумулятор. Для этого потребуется съем задней крышки.

Вместе с этой же процедурой проводится установка двух SIM и карты памяти. Отдельные слоты с возможностью горячей замены.

Представлен смартфон в четырех расцветках корпуса: черной, красной, графитовой и голубой. Во всех вариантах исполнения сочетаются два рисунка на задней крышке.

Большая часть площадь — это расположенные под углом линии, переливающиеся под лучами счета. И с краю матовая текстура, общий внешний вид у него привлекательный.

В центральной части зона сканера отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Проблем со скоростью и точностью срабатывания замечено не было.

Слева блок с расположенными в ряд тремя объективами и светодиодной вспышкой. Не выступают за пределы основной плоскости, эксплуатировать можно будет и без установки защитного чехла.

Справа раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Зафиксированы плотно, заметно не люфтят.

На верхнем торце у BQ 6868L Wide аудиоразъем для наушников. Зарядка проводится через разъем microUSB, по краям от него решетка динамика и микрофона.

Голос телефон передает без искажения. Разговорный динамик позволял проводить голосовые вызовы на улице.

Экран

Большую часть площади лицевой стороны занимает активная зона дисплея, боковые рамки узкие. Фронтальная камера выведена в островке, ограниченном по площади.

Используется матрица с диагональю 6.8-дюймов и разрешением 720х1600 пикселей. Это S-IPS с соотношением сторон 20:9. Такой экран отлично себя показал в рабочих сценариях, позволяя читать, просматривать графики и смотреть видеоролики. Подсветка яркая, хватает для использования на улице.

Телефон в течение нескольких недель эксплуатировал ребенок возраста 10 лет, по итогам остался довольным.

Платформа

Установлен процессор Unisoc Tiger T310, построенный по 12нм техпроцессу. Состоит он из одного ядра Cortex-A75, трех Cortex A-55 и графики PowerVR GT7200. Мы проводили тестирование BQ 6868L Wide с 4/64 ГБ памяти.

Для своего ценового сегмента демонстрирует хороший уровень быстродействия. Помимо работы с распространёнными программами, но и поиграть в 3D-игры с низкими настройками графики.

На борту модуль LTE с диапазоном частот российских операторов. Wi-Fi только с диапазоном 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками.

Аккумулятор

BQ 6868L Wide оснащен батарейкой с емкостью 4000 мАч. С учетом габаритов экрана и ее яркости она давала около 5.5 часов беспрерывной работы. Цикл восстановления займет 2 часа.

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 13 Мп поддерживает режимы улучшения изображения, распознавания сцены и HDR. Фокусировка цепкая.

Тест камеры BQ 6868L Wide

При хорошем уровне освещения кадры получаются резкими. Видеовозможности ограничены Full HD разрешением.Фронтальная камера на 8 Мп. У нее есть украшение лица с регулируемой степенью сглаживания кожи и других параметров.

Софт

В отличие от многих других недорогих смартфонов, тут установлена Android 11 с полноразмерными приложениями. Есть Play Market со свободной установкой софта и игр. Сам же стартовый набор можно скорректировать при начальной настройке, пользователь сам выбирает программы, которые будут предустановлены в память.

Итоги

На выходе получаем отличный вариант при поиске смартфона для школьников, оснащенный ярким дисплеем с диагональю 6.8-дюймов, располагающий достаточным объемом оперативной и встроенной памяти, позволяющий делать фотоснимки в хорошем качестве. Как и у любого решения в недорогом ценовом сегменте у него есть минусы, отнесем к ним microUSB.