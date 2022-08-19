Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022

При выборе смартфона для школьника несмотря на ограниченный бюджет на покупку, важно чтобы он был надежным, прочным и не создавал проблем не только при работе с браузером и мессенджерами, но и даже давать возможность поиграть в свободное время. Всем эти требованиям соответствует новинка - BQ 6868L Wide, оснащенная 6.8-дюймовым дисплеем, камерой с 13Мп матрицей и 4-ядерным процессором.

BQ 6868L Wide

Версия с объемом 4/64 Гбайт доступна за 8490 рублей. Также есть вариант с 3/32 Гбайт за 7990 рублей. При такой разнице в стоимости оптимально обратить внимание на старшее решение, обеспечив запас на будущее.

Комплектация

BQ 6868L Wide

Комплект его включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением смартфона и данными по его характеристикам.

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить аккумулятор. Для этого потребуется съем задней крышки.

BQ 6868L Wide

Вместе с этой же процедурой проводится установка двух SIM и карты памяти. Отдельные слоты с возможностью горячей замены.

BQ 6868L Wide

Представлен смартфон в четырех расцветках корпуса: черной, красной, графитовой и голубой. Во всех вариантах исполнения сочетаются два рисунка на задней крышке.

BQ 6868L Wide

Большая часть площадь — это расположенные под углом линии, переливающиеся под лучами счета. И с краю матовая текстура, общий внешний вид у него привлекательный.

BQ 6868L Wide

В центральной части зона сканера отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Проблем со скоростью и точностью срабатывания замечено не было.

BQ 6868L Wide

Слева блок с расположенными в ряд тремя объективами и светодиодной вспышкой. Не выступают за пределы основной плоскости, эксплуатировать можно будет и без установки защитного чехла.

BQ 6868L Wide

Справа раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Зафиксированы плотно, заметно не люфтят.

BQ 6868L Wide

На верхнем торце у BQ 6868L Wide аудиоразъем для наушников. Зарядка проводится через разъем microUSB, по краям от него решетка динамика и микрофона.

BQ 6868L Wide

Голос телефон передает без искажения. Разговорный динамик позволял проводить голосовые вызовы на улице.

BQ 6868L Wide

Большую часть площади лицевой стороны занимает активная зона дисплея, боковые рамки узкие. Фронтальная камера выведена в островке, ограниченном по площади.

Экран

BQ 6868L Wide

Используется матрица с диагональю 6.8-дюймов и разрешением 720х1600 пикселей. Это S-IPS с соотношением сторон 20:9. Такой экран отлично себя показал в рабочих сценариях, позволяя читать, просматривать графики и смотреть видеоролики. Подсветка яркая, хватает для использования на улице.

BQ 6868L Wide

Телефон в течение нескольких недель эксплуатировал ребенок возраста 10 лет, по итогам остался довольным.

BQ 6868L Wide

Платформа

Установлен процессор Unisoc Tiger T310, построенный по 12нм техпроцессу. Состоит он из одного ядра Cortex-A75, трех Cortex A-55 и графики PowerVR GT7200. Мы проводили тестирование BQ 6868L Wide с 4/64 ГБ памяти.

BQ 6868L Wide

Для своего ценового сегмента демонстрирует хороший уровень быстродействия. Помимо работы с распространёнными программами, но и поиграть в 3D-игры с низкими настройками графики.

BQ 6868L Wide

На борту модуль LTE с диапазоном частот российских операторов. Wi-Fi только с диапазоном 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками.

BQ 6868L Wide

Аккумулятор

BQ 6868L Wide оснащен батарейкой с емкостью 4000 мАч. С учетом габаритов экрана и ее яркости она давала около 5.5 часов беспрерывной работы. Цикл восстановления займет 2 часа.

BQ 6868L Wide

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 13 Мп поддерживает режимы улучшения изображения, распознавания сцены и HDR. Фокусировка цепкая.

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

При хорошем уровне освещения кадры получаются резкими. Видеовозможности ограничены Full HD разрешением.

Тест камеры BQ 6868L Wide

Фронтальная камера на 8 Мп. У нее есть украшение лица с регулируемой степенью сглаживания кожи и других параметров.

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide

Софт

В отличие от многих других недорогих смартфонов, тут установлена Android 11 с полноразмерными приложениями. Есть Play Market со свободной установкой софта и игр. Сам же стартовый набор можно скорректировать при начальной настройке, пользователь сам выбирает программы, которые будут предустановлены в память.

BQ 6868L Wide

Итоги

На выходе получаем отличный вариант при поиске смартфона для школьников, оснащенный ярким дисплеем с диагональю 6.8-дюймов, располагающий достаточным объемом оперативной и встроенной памяти, позволяющий делать фотоснимки в хорошем качестве. Как и у любого решения в недорогом ценовом сегменте у него есть минусы, отнесем к ним microUSB.
Официальный сайт BQ 6868L Wide
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