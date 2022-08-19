Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022

Версия с объемом 4/64 Гбайт доступна за 8490 рублей. Также есть вариант с 3/32 Гбайт за 7990 рублей. При такой разнице в стоимости оптимально обратить внимание на старшее решение, обеспечив запас на будущее.
Комплект его включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением смартфона и данными по его характеристикам.
Вместе с этой же процедурой проводится установка двух SIM и карты памяти. Отдельные слоты с возможностью горячей замены.
Представлен смартфон в четырех расцветках корпуса: черной, красной, графитовой и голубой. Во всех вариантах исполнения сочетаются два рисунка на задней крышке.
Большая часть площадь — это расположенные под углом линии, переливающиеся под лучами счета. И с краю матовая текстура, общий внешний вид у него привлекательный.
В центральной части зона сканера отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Проблем со скоростью и точностью срабатывания замечено не было.
Слева блок с расположенными в ряд тремя объективами и светодиодной вспышкой. Не выступают за пределы основной плоскости, эксплуатировать можно будет и без установки защитного чехла.
Справа раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Зафиксированы плотно, заметно не люфтят.
На верхнем торце у BQ 6868L Wide аудиоразъем для наушников. Зарядка проводится через разъем microUSB, по краям от него решетка динамика и микрофона.
Голос телефон передает без искажения. Разговорный динамик позволял проводить голосовые вызовы на улице.
Большую часть площади лицевой стороны занимает активная зона дисплея, боковые рамки узкие. Фронтальная камера выведена в островке, ограниченном по площади.
Используется матрица с диагональю 6.8-дюймов и разрешением 720х1600 пикселей. Это S-IPS с соотношением сторон 20:9. Такой экран отлично себя показал в рабочих сценариях, позволяя читать, просматривать графики и смотреть видеоролики. Подсветка яркая, хватает для использования на улице.
Телефон в течение нескольких недель эксплуатировал ребенок возраста 10 лет, по итогам остался довольным.
Для своего ценового сегмента демонстрирует хороший уровень быстродействия. Помимо работы с распространёнными программами, но и поиграть в 3D-игры с низкими настройками графики.
На борту модуль LTE с диапазоном частот российских операторов. Wi-Fi только с диапазоном 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками.