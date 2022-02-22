Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11

Стартовал он со стоимостью в 6990 рублей. Продажи уже стартовали.
Прилегает она к корпусу плотно. Нужно приложить небольшое усилие. При надавливании не прогибается.
Доступен хороший выбор по цветовому исполнению корпуса: черный, золотистый, серый, синий и красный.
Ключевым материалом корпуса выступает пластика. Внешние поверхности у него не маркие. Его можно безопасно и комфортно эксплуатировать без обязательной установки чехла.
Это связано и с матовой текстурой, и с исполнением блока основной камеры. Он не выступает за пределы крышки.
В нижней части крышки решетка динамика. Громкость у него умеренная, вполне позволяет смотреть ролики с социальных сетей.
На верхнем торце microUSB и аудиоразъем.
Лицевая сторона BQ CLEVER 5765L с защитным стеклом. В боковые грани оно переходит без закругления. Верхние и нижние рамки, по современным меркам, широкие.
В верхнем элементе объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика. Есть датчики приближения и освещения.
На левой грани кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки окрашены в цвет корпуса.
Установлена матрица IPS с диагональю 5.7 дюймов. Разрешение ее составляет 1440х720 пикселей. Углы обзора у нее широкие. Цветовой баланс визуально смещен в холодные оттенки. ШИМ-модуляция не выражена.
Увеличен объем оперативной памяти, с характерной для этой ценовой категории 1/2 Гбайт до 3 Гбайт. Это позволит запускать ресурсоемкие приложения. Под хранение выделено 16 Гбайт и еще 128 Гбайт можно будет добавить с помощью карты памяти. Набор модулей связи традиционный. GPS/ГЛОНАСС. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с двумя диапазонами.
Главный модуль в BQ CLEVER 5765L с разрешением 5 Мп. С примерами его работы можно ознакомиться ниже.
Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.
Видео с разрешением Full HD.
Установлена полная версия Android 11 с набором приложений Google и партнеров.