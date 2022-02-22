Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11

Продолжая изучать смартфоны «сезона-2022» в центре внимания будет один из самых доступных вариантов с полной версией Adnroid 11. Это BQ CLEVER 5765L, работающий на базе платформы Unisoc Tiger T310. Из его особенностей отмечаются 3/16 Гбайт памяти и IPS-дисплей с диагональю 5.7 дюймов.

BQ CLEVER 5765L

Стартовал он со стоимостью в 6990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Собрано все в коробке с аккуратным оформлением.

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L обзор

Внешний вид

Выполнен в формате моноблока. Его корпус разборный. Съем крышки дает доступ к отсеку с аккумулятором, двум слотам SIM и разъему под карту памяти.

BQ CLEVER 5765L

Прилегает она к корпусу плотно. Нужно приложить небольшое усилие. При надавливании не прогибается.

BQ CLEVER 5765L

Доступен хороший выбор по цветовому исполнению корпуса: черный, золотистый, серый, синий и красный.

BQ CLEVER 5765L

Ключевым материалом корпуса выступает пластика. Внешние поверхности у него не маркие. Его можно безопасно и комфортно эксплуатировать без обязательной установки чехла.

BQ CLEVER 5765L

Это связано и с матовой текстурой, и с исполнением блока основной камеры. Он не выступает за пределы крышки.

BQ CLEVER 5765L

В нижней части крышки решетка динамика. Громкость у него умеренная, вполне позволяет смотреть ролики с социальных сетей.

BQ CLEVER 5765L

На верхнем торце microUSB и аудиоразъем.

BQ CLEVER 5765L

Лицевая сторона BQ CLEVER 5765L с защитным стеклом. В боковые грани оно переходит без закругления. Верхние и нижние рамки, по современным меркам, широкие.

BQ CLEVER 5765L

В верхнем элементе объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика. Есть датчики приближения и освещения.

BQ CLEVER 5765L

На левой грани кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки окрашены в цвет корпуса.

Экран

BQ CLEVER 5765L

Установлена матрица IPS с диагональю 5.7 дюймов. Разрешение ее составляет 1440х720 пикселей. Углы обзора у нее широкие. Цветовой баланс визуально смещен в холодные оттенки. ШИМ-модуляция не выражена.

BQ CLEVER 5765L

Оснащение

Работает смартфон на базе Unisoc Tiger T310. Этот чипсет выполнен по 12 нм техпроцессу. Состоит из двух кластеров и графики Mali-G71 MP2.

BQ CLEVER 5765L

Увеличен объем оперативной памяти, с характерной для этой ценовой категории 1/2 Гбайт до 3 Гбайт. Это позволит запускать ресурсоемкие приложения. Под хранение выделено 16 Гбайт и еще 128 Гбайт можно будет добавить с помощью карты памяти. Набор модулей связи традиционный. GPS/ГЛОНАСС. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с двумя диапазонами.

Аккумулятор

Установленный тут аккумулятор с емкостью 2700 мАч с максимальной яркостью экрана и в режиме нагрузки дает около 4 часов работы. В типовом сценарии с мессенджерами, браузером, роликами и простыми играми хватит на рабочий день.

BQ CLEVER 5765L

Камера

BQ CLEVER 5765L

Главный модуль в BQ CLEVER 5765L с разрешением 5 Мп. С примерами его работы можно ознакомиться ниже.

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

BQ CLEVER 5765L

BQ CLEVER 5765L

Видео с разрешением Full HD.

Тест камеры BQ CLEVER 5765L

Софт

BQ CLEVER 5765L

Установлена полная версия Android 11 с набором приложений Google и партнеров.

BQ CLEVER 5765L

Итоги

BQ CLEVER 5765L – актуальный смартфон с невысокой стоимостью, решающий базовые задачи, среди которых доступ к браузеру, мессенджеру, типовым приложениям и играм с простой графикой. 3 Гбайт оперативной памяти, съемный аккумулятор, поддержка емких карт памяти, Wi-Fi с двумя диапазонами.
Комментарии и отзывы BQ CLEVER 5765L
Флагман Realme GT2 Pro появился в продаже…
Флагман Realme GT2 Pro появился в продажеКомпания Realme дала старт китайским продажам смартфонов Realme GT2 и GT2 Pro, которые были представлены …
Poco F4 GT получит 120-Гц OLED-экран…
Poco F4 GT получит 120-Гц OLED-экранВ базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Poco F4 GT, который еще не б…
Смартфон Vivo S12 Pro появился в продаже…
Смартфон Vivo S12 Pro появился в продажеКомпания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Vivo S12 Pro, который оценен в 530 и 580 долларов за…
Xiaomi 12 Ultra может доминировать в рейтинге камер…
Xiaomi 12 Ultra может доминировать в рейтинге камерВан Тэн, генеральный менеджер Xiaomi China, поделился интересной информацией во время виртуальной конфере…
Линейка устройств Redmi Note 11 запускается 26 января…
Линейка устройств Redmi Note 11 запускается 26 январяКомпания Xiaomi подтвердила, что серия смартфонов Redmi Note 11 будет запущена во всем мире 26 января. В …
Смартфон Coolpad Cool 20 Pro оценен в $280…
Смартфон Coolpad Cool 20 Pro оценен в $280Компания Coolpad объявила, что представленный пару дней назад смартфон Cool 20 Pro будет стоить 280 долла…
Новый смартфон Vivo Y7x с дисплеем 120 Гц…
Новый смартфон Vivo Y7x с дисплеем 120 ГцVivo недавно выпустила в Индии несколько смартфонов серии Y, такие как Vivo Y21T , Vivo Y33T , Vivo Y21e …
Huawei P50 Pocket появился на фотографиях журнала Harper's B…
Huawei P50 Pocket появился на фотографиях журнала Harper's BHuawei P50 Pocket будет представлен 23 декабря, компания уже подтвердила, что это будет складной смартфон…
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor