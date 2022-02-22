Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11

Продолжая изучать смартфоны «сезона-2022» в центре внимания будет один из самых доступных вариантов с полной версией Adnroid 11. Это BQ CLEVER 5765L, работающий на базе платформы Unisoc Tiger T310. Из его особенностей отмечаются 3/16 Гбайт памяти и IPS-дисплей с диагональю 5.7 дюймов.

Комплектация

Стартовал он со стоимостью в 6990 рублей. Продажи уже стартовали.Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Собрано все в коробке с аккуратным оформлением.

BQ CLEVER 5765L обзор

Внешний вид

Выполнен в формате моноблока. Его корпус разборный. Съем крышки дает доступ к отсеку с аккумулятором, двум слотам SIM и разъему под карту памяти.

Прилегает она к корпусу плотно. Нужно приложить небольшое усилие. При надавливании не прогибается.

Доступен хороший выбор по цветовому исполнению корпуса: черный, золотистый, серый, синий и красный.

Ключевым материалом корпуса выступает пластика. Внешние поверхности у него не маркие. Его можно безопасно и комфортно эксплуатировать без обязательной установки чехла.

Это связано и с матовой текстурой, и с исполнением блока основной камеры. Он не выступает за пределы крышки.

В нижней части крышки решетка динамика. Громкость у него умеренная, вполне позволяет смотреть ролики с социальных сетей.

На верхнем торце microUSB и аудиоразъем.

Лицевая сторона BQ CLEVER 5765L с защитным стеклом. В боковые грани оно переходит без закругления. Верхние и нижние рамки, по современным меркам, широкие.

В верхнем элементе объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика. Есть датчики приближения и освещения.

Экран

На левой грани кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки окрашены в цвет корпуса.

Установлена матрица IPS с диагональю 5.7 дюймов. Разрешение ее составляет 1440х720 пикселей. Углы обзора у нее широкие. Цветовой баланс визуально смещен в холодные оттенки. ШИМ-модуляция не выражена.

Оснащение

Работает смартфон на базе Unisoc Tiger T310. Этот чипсет выполнен по 12 нм техпроцессу. Состоит из двух кластеров и графики Mali-G71 MP2.

Аккумулятор

Увеличен объем оперативной памяти, с характерной для этой ценовой категории 1/2 Гбайт до 3 Гбайт. Это позволит запускать ресурсоемкие приложения. Под хранение выделено 16 Гбайт и еще 128 Гбайт можно будет добавить с помощью карты памяти. Набор модулей связи традиционный. GPS/ГЛОНАСС. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с двумя диапазонами.Установленный тут аккумулятор с емкостью 2700 мАч с максимальной яркостью экрана и в режиме нагрузки дает около 4 часов работы. В типовом сценарии с мессенджерами, браузером, роликами и простыми играми хватит на рабочий день.

Камера

Главный модуль в BQ CLEVER 5765L с разрешением 5 Мп. С примерами его работы можно ознакомиться ниже.

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

Тест камеры BQ CLEVER 5765L

Софт

Видео с разрешением Full HD.

Установлена полная версия Android 11 с набором приложений Google и партнеров.

Итоги

BQ CLEVER 5765L – актуальный смартфон с невысокой стоимостью, решающий базовые задачи, среди которых доступ к браузеру, мессенджеру, типовым приложениям и играм с простой графикой. 3 Гбайт оперативной памяти, съемный аккумулятор, поддержка емких карт памяти, Wi-Fi с двумя диапазонами.