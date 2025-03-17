Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Интересно реализованы крепления под наушники: их держат магниты, а сама ниша полностью открытая. Благодаря этому извлекать наушники очень удобно.
Крышка кейса закрывается надежно, предотвращая потерю наушников. На лицевой стороне чехла нанесен логотип бренда, расположена кнопка для синхронизации и зарядный разъем USB-C.
Наушники также сочетают матовое и глянцевое покрытие, выглядят аккуратно. У них длинная ножка с плоской гранью и хромированной окантовкой. Сенсорная зона расположена в верхней части. Можно переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, ответить на звонок, активировать голосового помощника.
Микрофоны защищает металлическая сетка. Часть микрофонов используется для передачи голоса при разговоре, другие для анализа окружающего шума при работе ANC.
В комплекте у Baseus Bowie M2s Pro три пары силиконовых амбушюр разных размеров. В ухе наушники фиксируются надежно: не выпадают при беге, прыжках и активной ходьбе. Дискомфорта не доставляют.
В эквалайзере представлены пресеты под определенные жанры музыки, настроения и тип воспроизводимого контента.
Также доступны ручные настройки эквалайзера. Можно на свой вкус усилить или прижать нижние и верхние частоты.
Изменение схемы для сенсорного управления.
Также в приложении можно определить последнее местоположение наушника в случае потери. На карте отображается точка и время последнего включения.
Для соединения используется Bluetooth 5.4 с поддержкой High-Resolution Audio Wireless 5.0. Выдает битрейт до 900 кбит/с. Важно чтобы аналогичная поддержка была и у смартфона, но сейчас этот кодек есть во многих устройствах. Гарнитура поддерживает одновременное подключение к двум устройствам.
Система активного шумоподавления ANC работает качественно. Тест провели в общественном транспорте и тренажерном зале. Полностью отсекает фоновый шум, не отвлекает от музыки и подкастов. Режим прозрачности легко включить в любой момент.
Аккумулятора в гарнитуре хватало на 5 часов с работающим ANC и 6 часов без шумоподавления. Емкости аккумулятора кейса хватает на две полные зарядки наушников.