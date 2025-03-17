Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Беспроводные наушники Baseus Bowie M2s Pro поддерживают фирменную технологию активного шумоподавления до 52 дБ. Гарнитура воспроизводит звук в Hi-Res разрешении, а поддержка кодека LHDC позволяет воспроизводить музыку без потери исходного качества. К особенностям также можно отнести технологию пространственной акустики, создающую эффект присутствия на сцене. Качественное соединение обеспечивает Bluetooth 5.4.

Комплектация

Поставляются в коробке ярко-желтого цвета. Откидная крышка имеет магнитное крепление. На внутренней стороне описаны главные характеристики гарнитуры. Комплект включает документацию, стикеры, зарядный кейс, дополнительные пары сменных амбушюр, зарядный кабель.

Внешний вид

Bowie M2s Pro представлены в черной и белой расцветке. Внешнее исполнение аккуратное. Зарядный кейс выполнен из матового пластика с глянцевыми деталями, боковые грани кейса закругленные.

Интересно реализованы крепления под наушники: их держат магниты, а сама ниша полностью открытая. Благодаря этому извлекать наушники очень удобно.

Крышка кейса закрывается надежно, предотвращая потерю наушников. На лицевой стороне чехла нанесен логотип бренда, расположена кнопка для синхронизации и зарядный разъем USB-C.

Наушники также сочетают матовое и глянцевое покрытие, выглядят аккуратно. У них длинная ножка с плоской гранью и хромированной окантовкой. Сенсорная зона расположена в верхней части. Можно переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, ответить на звонок, активировать голосового помощника.

Микрофоны защищает металлическая сетка. Часть микрофонов используется для передачи голоса при разговоре, другие для анализа окружающего шума при работе ANC.

В комплекте у Baseus Bowie M2s Pro три пары силиконовых амбушюр разных размеров. В ухе наушники фиксируются надежно: не выпадают при беге, прыжках и активной ходьбе. Дискомфорта не доставляют.

Софт

Гарнитура подключается к фирменному приложению Baseus. В нем отображается информация об уровне заряда кейса и наушников. Расположены кнопка включения шумоподавления и режима пространственной акустики, а также настройки эквалайзера.

В эквалайзере представлены пресеты под определенные жанры музыки, настроения и тип воспроизводимого контента.

Также доступны ручные настройки эквалайзера. Можно на свой вкус усилить или прижать нижние и верхние частоты.

Изменение схемы для сенсорного управления.

Также в приложении можно определить последнее местоположение наушника в случае потери. На карте отображается точка и время последнего включения.

Тесты

Для Baseus Bowie M2s Pro заявлено разрешение звука Hi-Res. Басы глубокие и насыщенные, но не перебивают основное звучание. Высокие частоты звонкие, без постороннего шума. Середина детализированная. Общее качество звука у гарнитуры хорошее, справляется со сложными композициями. При просмотре фильмов или в играх можно включить пространственную акустику. Также во время игры можно снизить задержку звука, но придется пожертвовать детализацией.

Для соединения используется Bluetooth 5.4 с поддержкой High-Resolution Audio Wireless 5.0. Выдает битрейт до 900 кбит/с. Важно чтобы аналогичная поддержка была и у смартфона, но сейчас этот кодек есть во многих устройствах. Гарнитура поддерживает одновременное подключение к двум устройствам.

Система активного шумоподавления ANC работает качественно. Тест провели в общественном транспорте и тренажерном зале. Полностью отсекает фоновый шум, не отвлекает от музыки и подкастов. Режим прозрачности легко включить в любой момент.

Аккумулятора в гарнитуре хватало на 5 часов с работающим ANC и 6 часов без шумоподавления. Емкости аккумулятора кейса хватает на две полные зарядки наушников.

Итоги

Baseus Bowie M2s Pro – достойные наушники в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Hi-Res звук, кодек LHDC, качественный ANC с режимом прозрачности, аккуратное внешнее исполнение, функциональное приложение для смартфона.