Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Беспроводные наушники Baseus Bowie M2s Pro поддерживают фирменную технологию активного шумоподавления до 52 дБ. Гарнитура воспроизводит звук в Hi-Res разрешении, а поддержка кодека LHDC позволяет воспроизводить музыку без потери исходного качества. К особенностям также можно отнести технологию пространственной акустики, создающую эффект присутствия на сцене. Качественное соединение обеспечивает Bluetooth 5.4.

Обзор и тесты Baseus Bowie M2s Pro

Комплектация

Поставляются в коробке ярко-желтого цвета. Откидная крышка имеет магнитное крепление. На внутренней стороне описаны главные характеристики гарнитуры. Комплект включает документацию, стикеры, зарядный кейс, дополнительные пары сменных амбушюр, зарядный кабель.

Комплектация Baseus Bowie M2s Pro

Внешний вид

Bowie M2s Pro представлены в черной и белой расцветке. Внешнее исполнение аккуратное. Зарядный кейс выполнен из матового пластика с глянцевыми деталями, боковые грани кейса закругленные.

Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Интересно реализованы крепления под наушники: их держат магниты, а сама ниша полностью открытая. Благодаря этому извлекать наушники очень удобно.

Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Крышка кейса закрывается надежно, предотвращая потерю наушников. На лицевой стороне чехла нанесен логотип бренда, расположена кнопка для синхронизации и зарядный разъем USB-C.

Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Наушники также сочетают матовое и глянцевое покрытие, выглядят аккуратно. У них длинная ножка с плоской гранью и хромированной окантовкой. Сенсорная зона расположена в верхней части. Можно переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, ответить на звонок, активировать голосового помощника.

Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Микрофоны защищает металлическая сетка. Часть микрофонов используется для передачи голоса при разговоре, другие для анализа окружающего шума при работе ANC.

Обзор Baseus Bowie M2s Pro

В комплекте у Baseus Bowie M2s Pro три пары силиконовых амбушюр разных размеров. В ухе наушники фиксируются надежно: не выпадают при беге, прыжках и активной ходьбе. Дискомфорта не доставляют.

Обзор Baseus Bowie M2s Pro

Софт

Гарнитура подключается к фирменному приложению Baseus. В нем отображается информация об уровне заряда кейса и наушников. Расположены кнопка включения шумоподавления и режима пространственной акустики, а также настройки эквалайзера.

Софт Baseus Bowie M2s Pro

В эквалайзере представлены пресеты под определенные жанры музыки, настроения и тип воспроизводимого контента.

Софт Baseus Bowie M2s Pro

Также доступны ручные настройки эквалайзера. Можно на свой вкус усилить или прижать нижние и верхние частоты.

Софт Baseus Bowie M2s Pro

Изменение схемы для сенсорного управления.

Софт Baseus Bowie M2s Pro

Также в приложении можно определить последнее местоположение наушника в случае потери. На карте отображается точка и время последнего включения.

Софт Baseus Bowie M2s Pro

Тесты

Для Baseus Bowie M2s Pro заявлено разрешение звука Hi-Res. Басы глубокие и насыщенные, но не перебивают основное звучание. Высокие частоты звонкие, без постороннего шума. Середина детализированная. Общее качество звука у гарнитуры хорошее, справляется со сложными композициями. При просмотре фильмов или в играх можно включить пространственную акустику. Также во время игры можно снизить задержку звука, но придется пожертвовать детализацией.

Тесты Baseus Bowie M2s Pro

Для соединения используется Bluetooth 5.4 с поддержкой High-Resolution Audio Wireless 5.0. Выдает битрейт до 900 кбит/с. Важно чтобы аналогичная поддержка была и у смартфона, но сейчас этот кодек есть во многих устройствах. Гарнитура поддерживает одновременное подключение к двум устройствам.

Тесты Baseus Bowie M2s Pro

Система активного шумоподавления ANC работает качественно. Тест провели в общественном транспорте и тренажерном зале. Полностью отсекает фоновый шум, не отвлекает от музыки и подкастов. Режим прозрачности легко включить в любой момент.

Тесты Baseus Bowie M2s Pro

Аккумулятора в гарнитуре хватало на 5 часов с работающим ANC и 6 часов без шумоподавления. Емкости аккумулятора кейса хватает на две полные зарядки наушников.

Тесты Baseus Bowie M2s Pro

Итоги

Baseus Bowie M2s Pro – достойные наушники в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Hi-Res звук, кодек LHDC, качественный ANC с режимом прозрачности, аккуратное внешнее исполнение, функциональное приложение для смартфона.
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