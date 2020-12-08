Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей

Beats Flex пришил на смену беспроводным наушникам BeatsХ, полностью повторяющие их форм-фактор. Если прошлая модель на старте стоила 9 990 рублей, то новинка обойдется всего 4 990 рублей, при этом все характеристики, на первый взгляд, остались на прежнем уровне. Так есть ли какой-то подвох в таком существенном демпинге? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Обычно Beats упаковывает свои продукты в большие нарядные коробки. В данном случае от такой традиции пришлось отказаться. Beats Flex идет в небольшой матовой коробке внутри, которой находятся сами наушники, кабель USB Type-C, сменные вкладыши, фирменная наклейка и прочая документация. Для полного счастья не хватает только чехла.

Внешний вид

По сравнению с BeatsХ, модель Beats Flex по своим форма стала более округлой. Такой редизайн выглядит куда аккуратнее и вписывается в актуальную линейку Beats.

Сейчас Beats Flex можно приобрести только в чёрном или зеленом расцветках, но скоро должны появиться варианты в синем и белом исполнении.

Ободок наушников жесткий и за счет этого при ношении они не пытаются перевесить в левую или правую сторону. Самая приятная особенность подобных наушников заключается в том, что если они выпадут из уха, то не улетят на грязных пол, а просто повиснут на шее.

Если наушники снять, то они сами примагнитятся друг к другу с соответствующим щелком. При этом они автоматически поставят воспроизводимую музыку на паузу.

Управление

Если у BeatsХ органы управления были выведены в отдельный пульт на кабеле, то теперь они сосредоточены прямо на правом аккумуляторном блоке. Так конструкции ощущаются более цельной и симметричной, да и вероятность того что что-то поломается ниже.

Качелька переключения громкости находится слева. Ее ход хоть и тугой, но точный, так что ложных нажатий быть не должно. Тут же есть микрофон для входящих звонков и клавиша переключения треков. (При длительном нажатии запускается голосовой помощник Google Assistant или Siri)

Справа находится единственная клавиша включения. Для первичного соединения ее необходимо зажать ровно до того момента, пока встроенный индикатор не начнет мигать.

Приложение

В Beats Flex стоит тот же процессор Apple W1, что и в AirPods 1, а значит они обладают всеми фишками беспородных наушников Apple: при подключении всплывает фирменное окошко, корректно отображаются в источниках звука и легко переключаются с одного Apple устройства на другой (iPhone, iPad, MacBook).Для владельцев Android-устройств предусмотрено специальное приложение Beats. Через него можно осуществить первичное подключение, сменить название наушников, а также отключить функцию приостановления музыки при прикосновении правого и левого наушника. Но самое приятное, что при наличии данного приложения у вас появится та самая заветная анимация подключения со всплывающей карточкой, как на iPhone, правда срабатывает она через раз.

Как звучат?

Beats Flex — это в первую очередь массовый продукт. Они вряд ли они покорят кого-то своим звучанием, но это не значит, что с ними все так плохо. Если брать конкретный пример, то их можно поставить ровно посередине между AirPods и AirPods Pro.В целом, звук ощущается сбалансированным с небольшим акцентом на низкие частоты. Мы воспроизводили в наушниками треки в таких жанрах как Jazz, Pop, Blues, Hip-Hop, Rap, House и Hardstyle. Ни с одним из них у наушников не было каких-либо проблем. В модели заложен приличный запас громкости, причем при воспроизведении музыки на его максимальных значениях звук не превращается в кашу.Плюс на звук положительно сказывается пассивное шумоподавление, которое отсеивает мелкие шумы. Для этого главное подобрать подходящие размеры насадок для ваших ушей.За соединение отвечает Bluetooth 5.0. Он надежен и обладает приличным радиусом работы. У нас лично при использовании наушников не возникало проблем с качеством соединения и на морозе в том числе. Ничего внезапно не отваливалось, не было посторонних хрипов и задержек.

Время работы

Запас автономности внушительный в особенности с учетом габаритов наушников. От одного заряда они способны проработать до 12 часов. Быстрая зарядка тоже имеется. После 10 минут они способны проиграть еще полтора часа. Для полного же цикла понадобится около двух часов. При желании Beats Flex можно зарядить напрямую от смартфона.

Итоги

У нас нет точного ответа на вопрос, почему Beats Flex стоят в два раза дешевле своего предшественника. Мы может только догадываться, что такой шаг был сделан ради того, чтобы сделать максимально доступный продукт, на продвижение которого не пришлось бы тратить астрономические суммы.Данные наушники можно советовать как для владельцев Android-смартфонов, так и iPhone, желающие за недорого получить модель, обладающая всеми фишками AirPods. К их плюсам можно отнести неплохое качество звучания, наличие чипсета Apple W1, запас автономности до 12 часов и поддержка быстрой зарядки. Из же недостатков мы выделили скудное количество доступных расцветок на старте продаж.