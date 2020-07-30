Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов

Все последние годы линейка наушников Beats постепенно переходила на новую платформу с обновленным дизайном и процессором Apple H1. Завершавшим же этапом в этой истории стал выход спортивных наушников Beats Powerbeats, получившие ту же стилистику, что и в Powerbeats Pro, качественный звук, серьезный запас автономности в 15 часов и влагозащищенный корпус. В этом обзоре мы выясним стоят ли они того, чтобы отдавать за них 10 990 рублей.

Комплектация

Beats Powerbeats поставляются в привычной стильной упаковке из переработанного картона. Внутри нее имеются четыре сменные насадки, короткий кабель Lightning для зарядки, простенький нейлоновый чехол, фирменная наклейка и вся необходимая документация.

Внешний вид

Beats Powerbeats выполнены в том же дизайне и изготовлены из тех же материалов, что и Powerbeats Pro, на которые мы до этого делали обзор

Сейчас наушники можно приобрести в трех вариантах: черный, белый и красный. Зная же Beats и их большую любовь к большому разнообразию цветов, в дальнейшем стоит ожидать серьёзное пополнение.

Зарядка осуществляется через разъем Lightning, находящийся на нижней грани правого наушника. Пользователи iPhone от этого факта будут в восторге, а вот некоторые обладатели Android смартфонов могут немного напрячься.

Хоть и у Powerbeats есть длинный провод, но по факту они являются компактнее, чем Powerbeats Pro, с которыми приходится носить с собой громоздкий кейс.

Корпус наушников полностью защищен от попадания влаги по стандарту IPX7, а значит в них можно спокойно бегать во время дождя.

Управление

Элементы управления расположились на обеих наушниках. На левом имеется клавиша включения и аккуратный индикатор работы.

На правом же находится качелька громкости и многофункциональная клавиша «b». При одиночном нажатии происходит пауза/старт, двойном — переключение трека, тройном — вызов предыдущей песни. Если же зажать данную кнопку, то в зависимости от вашей ОС запустится умный помощник Google Assistant или Siri.

Из неприятного стоит отметить, что в наушниках нет датчика, как в Powerbeats Pro, отвечающий за приостановку музыку в тот момент, когда вы сняли один из наушников.

Как сидят на голове?

Первое время надо будет приноровиться надевать Powerbeats, но впрочем как и любые другие спортивные наушники. Далее же их можно будет надевать не глядя. На голове наушники сидят уверенно в любом положении тела за счет силиконовой душки и правильно продуманного строения внутриканальной части, которая не раздражает ухо. Для максимального удобства самое главное выбрать подходящие сменные насадки.

Первое подключение

Так как наушники работают на том же процессоре Apple H1, что и AirPods, то процесс сопряжения происходит ровно тем же образом с красиво всплывающей анимацией.

Владельцев Android смартфонов не обделили и снабдили их приложением Beats, благодаря которому при успешном подключении всплывает ровно та же анимация. Первичное же сопряжение необходимо будет совершить по старинке, выбрав в настройках Bluetooth устройство Powerbeats. Касательно возможностей приложения Beats , то оно позволяет посмотреть оставшийся уровень зарядки, выполнить минорное обновление ПО и сменить название наушников.

Как звучат?

Со звуком в Powerbeats ровно та же ситуация, что и в Powerbeats Pro. Здесь установлены те же 12-миллиметровые динамиками и процессор Apple H1, в тандеме создающие глубокий бас, неплохую среднюю сцену и достойные высокие частоты. Стихией наушников однозначно можно считать электронную музыку и RAP, но и с более спокойными жанрами Powerbeats справляется вполне достойно.Понятно, что Powerbeats это в первую очередь спортивные наушники, где акцент сделан больше на удобство, нежели на звук, поэтому аудиофилов он не впечатлит, хотя и вряд ли найдутся те, кого он откровенно разочарует.

Время работы

Сильнейшей стороной Powerbeats является их автономность, которая составляет до 15 часов работы. Нам же хватило заряда наушников на неделю использования, при этом мы прослушивали музыку и смотрели видео со всех устройств только с них.Наушники поддерживают, и после 5 минут зарядки их можно будет использовать целый час. Для полного же цикла зарядки понадобится чуть меньше часа.

Итоги

Powerbeats — это отличные наушники c достойным звучанием, которые можно спокойно использовать не только для занятия спортом, но и в повседневной жизни. К остальным их плюсам мы отнесли: красивый дизайн, интуитивное понятное управление, время работы до 15 часов, быструю зарядку и надёжное Bluetooth-соединение. Из минусов стоит только отметить отсутствие датчика движения на корпусе. Да, модель не самая дешевая, но это и дает гарантию того, что вряд ли у кого-то зале будет подобная пара.