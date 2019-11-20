Обзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спорта

Важнейшим фактором для проведения эффективной тренировки является настрой, и ничто его так не улучшает, как прослушивание соответствующей музыки. Для этого как нельзя лучше подойдут специальные полностью беспроводные наушники, которые будут надежно сидеть на ушах движения, не сковывать движения и выдавать отличное звучание. Компания Beats заявляет, что у них есть модель, подходящая по всем всем этим параметрам — Powerbeats Pro. В этом обзоре мы выяснили все ее особенности и стоит ли за них отдавать около 13 990 рублей.

Комплектация

Уж чего у Beats не отнять, так это умение красиво упаковывать свою продукцию. Powerbeats Pro поставляются в матовой квадратной черной коробке из переработанного картона. В ее комплект входит кейс с наушниками, черный lightning для зарядки, три дополнительные пары сменных амбушюр, различные инструкции, и самое главное, фирменная наклейка Beats.

Впечатляющий дизайн и внушительный кейс

При первом же взгляде на Powerbeats Pro сразу заметна их связь с предыдущей моделью Powerbeats3 Wireless. Теперь же наушники стали полностью беспроводными (TWS).Хоть и наушники полностью заточены под спорт, их внешний вид выглядит более чем привлекательным и спокойной подойдет для повседневного использования.

Сами наушники выполнены из матового бархатистого на ощупь пластика, на котором не остаются следы от пальцев. Их корпус защищен от брызг воды по стандарту IPX4. В бассейне в них не поплаваешь, но интенсивные тренировки переживут на ура.

Как вы уже заметили, у нас на тесте версия наушников в белой расцветке. Помимо нее доступен традиционный черный, тёмно-синий и тёмно-оливковый цвет.

Зарядный кейс достаточно большой и носить их в кармане будет не очень удобно. Все же модель заточена под спорт и предполагается, что переносить вы их будете в сумке или рюкзаке.Кейс имеет магнитную крышку, которая закрывается с характерным звуком. На его лицевой части находится индикатор, а сзади расположен разъем для зарядки Lightning.

Они вам не AirPods'ы

Самая большая проблема AirPods в том, что они хотят выпасть из ваших ушей. Уже весь Avito усыпан объявлениями о продаже найденных левых и правых пар наушников. Если уж они в обычной жизни частенько выпадают, то что уж говорить про как они себя ведут во время занятия спортом.

Powerbeats Pro — это внутриканальные наушники, которые крепятся на уши при помощи мягких силиконовых душек. Самое приятное, что они никак не давят уши и на голове просто не ощущаются. Даже после трех часов носки в них все еще комфортно. Но для правильной посадки важно подобрать подходящие амбушюры из комплекта.И еще отвечаем на вопрос, который может у некоторых всплыть. Носить данные очки с большинством пар очков будет тоже достаточно носить. Главное, чтобы душки были не слишком объемными.

Только физические клавиши, никакого сенсора

Физически клавиши это действительно большой плюс. Благодаря этому можно нажать на любую влажными руками, да и через шапку можно нащупать любую кнопку.Все элементы управления продублированы на обеих наушниках, поэтому изначально запоминать на какой стороне что находится не придется. Все управление состоит из многофункциональной кнопки «Beats»: одно нажатие — пауза, два — следующий трек, три — предыдущий, долгое зажатие — вызывает умного помощника.Также на каждом наушнике расположена качелька громкости с хорошим откликом и плавной регулировкой.

Как себя ведут с iPhone и Android-устройствами

Powerbeats Pro работают на том же процессоре Apple H1, что и AirPods второго поколения. Это значит, что он унаследовал те же функции. Например, на обеих чашках есть датчикики, которые приостанавливают музыку в тот момент, когда вы сняли один из наушников.Подключение к iPhone происходит максимально просто. Для этого достаточно открыть крышку кейса, зажать единственную клавишу и, вуаля, все сопряжено.

Звук: глубокий бас и хорошая детализация

Зарядки хватит на десятки тренировок

Само тестирование наушников на 90% проходило на Google Pixel XL, поэтому мы авторитетно заявляем, что Beats не ущемила пользователей Android-смартфонов в количестве функций. Единственное, что для получения всех возможностей необходимо скачать приложение Beats из Play Market.Отдельно хочется сказать, про качество соединения, которое за все время ни разу не оборвалось.Непосредственно перед самим тестированием у нас был негативный прогноз касательно, качества звучания наушников, ведь обычно в наушниках Beats делается упор на визуальную составляющую. Теперь же можно точно сказать, что те кто в Beats отвечают за разработку звука не зря едят свой хлеб. Бас стал не гулким, а более глубоким и многообразным. Да и в целом, общая детализация и объемность звучания стала намного интереснее. Также свою роль сыграла внутриканальная конструкция наушников, которая выступает в качестве пассивной шумоизоляции и изолирует от внешних шумов. Запас громкости тоже впечатляет и свыше 80% он уже начинает чуть ли не оглушать. Когда дело доходит до самой тренировки, сразу приходит понимание того, как грамотно сделаны Powerbeats Pro. Внутриканальная посадка вместе с качественным звучанием позволяет погрузиться в себя и настроиться на нужную волну.Из больших размеров кейса вытекает один довольно внушительный плюс в виде запаса автономной работы на 33 часа (9 часов от самих наушников + 24 часа от кейса), и если считать, что одна тренировка в среднем идет 1,5 часа, то от одного заряда их хватит на проведение 22 занятий спортом. На практике эти цифры близки к правде. Наушники также поддерживают технологию быстрой зарядки и после 5 минут времени они способны проработать 1,5 часа.

Наш вердикт

Beats Powerbeats Pro — это максимально подходящие беспроводные наушники для занятия спортом. Они предательски не выпадут во время тренировку, а соединение с телефоном не прервется в самый неподходящий момент. Что с iPhone, что с Android-смартфонами наушники ведут себя более чем адекватно. Единственное, что может смутить так это размеры кейса, но они с головой компенсируются большим запасом автономности в 33 часа работы. Хоть модель и подешевела до 14 000 рублей., все равно цена не маленькая. Здесь важно понимать, что за такие деньги, вы получаете устройство которое раз и навсегда закроют вопрос в выборе подходящих наушников для спорта и дадут должный комфорт в использовании.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".