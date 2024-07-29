Аркадный шутер в духе Painkiller и Serious Sam. Обзор игры Bloodhound

Не так давно издатель Kruger&Flint портировали аркадный шутер Bloodhound на консоли текущего и прошлого поколений. Данный проект играет на чувстве ностальгии и занимает нишу тех самых шутеров, которые вызывали целую гамму эмоций. Времена Doom, Quake, Painkiller, Duke Nukem, Serious Sam, тем самых, когда их еще не успели отправить в архивы или испортить большие корпорации. Данный проект создавала небольшая команда, изначально он вышел в Steam и получил хорошие отзывы, спустя год расширили аудиторию своего проекта выходом на другие платформы.

Сюжет тут незамысловатый, игроку предстоит разрушить культ Астарота и сократить популяцию исчадий ада, заставив вернуться туда откуда они явились. Но все это вторично, здесь нет затянутых диалогов или проработанных кат-сцен, взяли в руки оружие и вперед заниматься уничтожением разнообразных врагов.

Сражения здесь реализованы в виде небольших арен и коридоров, попав в которые на время зачистки ограничивается дальнейшее прохождение. Сами враги нападают с различных направлений. При этом места для того, чтобы увернуться или найти оптимальну позицию для контроля происходящего тут будет достаточно.

Всего будет доступно пять уровней в конце которых игрока ждет сражение с боссами. Исполнены они карикатурно с отсылками на популярных злодеев. Паттерны их запоминаются быстро, особой сложности не вызывает. Хотя сам игрок может повысить порог выбрав между несколькими уровнями, от легкого до тяжелого. Отметим, что на момент прохождения не было ограничений по возможности смены сложности прямо во время сражений, слишком сложно, поставили на паузу и снизили сложность, а на финальных ударах вернули высокую.

В Bloodhound игрок встретит шестнадцать различных противников. Нападать они будут в различных комбинациях. Есть шагающие, ползающие и летающие. Те, что специализируются на ближних и дальних атаках. Самыми раздражающими и эффективными будут летающая мелочь, их много, и они всегда преследуют главного героя. Общий задавай темп не дает скучать, отстреливать эту орду азартно и затягивает. При этом за счет общей продолжительности в пять уровней надоедать не успевает.

В качестве арсенала предлагаются гранатомёт, плазменная винтовка, револьвер, арбалет и оружие ближнего контакта, а отдельные ценители могут воспользоваться бензопилой или огнеметом. Ограничивать может только количество патронов, которое здесь потребует смены оружия и тактик. Это также еще один плюс в пользу того, чтобы игра не успела надоедать.По душе пришлось музыкальное сопровождение. Оно задает необходимый темп и драйв происходящему. За него здесь отвечала отдельная группа «Сыны Амона» и им удалось создать добротный саундтрек. В итоге за доступный прайс получаем отличный аркадный шутер, позволяющий поностальгировать и получить удовольствие от происходящего на экране. Bloodhound предлагает разнообразие оружия и врагов, геймплей в духе старых и добрых шутеров, качественный саунд, незатянутое прохождение на пять уровней с боссами.