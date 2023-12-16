Механическая клавиатура со сменными переключателями. Обзор A4Tech Bloody S87

Изучаемая механическая клавиатура A4Tech Bloody S87 выполнена в компактном корпусе в котором упрощена замена механических переключателей. Из особенностей отмечаются настройка макропрофилей, ресурс службы переключателей в 50 миллионов кликов, подсветка и Anti-Ghosting.

Комплектация

На обратной стороне приведены описания работы типов переключателей, схемы исполнения и техническим характеристикам. В пластиковой подложке зафиксировано сразу 12 сменных переключателей, колпачки для восьми кнопок, двухсторонний ключ для извлечения переключателей и колпачков, руководство пользователя, интерфейсный кабель.

A4Tech Bloody S87 обзор

Внешний вид

Выполнена клавиатура в дизайне скелетом. С учетом, что она механическая у нее очень компактные габариты. Здесь традиционный набор без цифрового блока.

Доступно несколько вариантов окраски, в которых меняется как цвет корпуса, так и переключателей. В линейке представлены довольно смелые и эффектные варианты.

Во всех них идет сочетание переключателей с разными цветами. В нашем это серые, черные и красные. Нанесены тематические схематичные изображения. В комплекте есть дополнительный набор чтобы заменить BACKSPACE, ENTER и ПРОБЕЛ, а также стрелки. Из необычного, срезанные углы у колпачков, придающие клавиатуре футуристичности. Латинские и кириллические символы нанесены на одном уровне, подсвечиваются равномерно. Хорошо читаются при разном уровне освещения.

У A4Tech Bloody S87 съемные переключатели по умолчанию это линейные и плавные BLMS RED. Точка срабатывания находится на отметке 2.0 мм, полным в 4 мм. У них двойные позолоченные крестообразные контакты с торсионной пружиной.

С помощью комплектного ключа корпус переключателя извлекается и вместо него можно поставить 12 комплектных BLMS BROWN, их отличает уменьшенная сила нажатия. Можно использовать на кнопках, которые часто используются для движения, стрельбы или переключения оружия. Совместимо и со сторонними решениями с 3- и 4-пиновым подключением.

Внутри корпуса многослойный пирог. Есть силиконовая прослойка, которая снижает уровень шума при наборе текста, а также накладки для снижения шума при соприкосновении деталей.

Здесь съемный интерфейсный кабель, в комплекте идет с защитной нейлоновой оплеткой. На основании под него реализован паз с помощью которого его можно будет вывести по центру, справа или слева.

Две откидные ножки с которыми получаем три варианта угла наклона рабочей плоскости. Есть прорезиненные накладки, предотвращающие смещение.

Софт

A4Tech Bloody S87 сопровождается поддержкой управления с помощью программного обеспечения. В главном окне доступна настройки семи разных игровых профилей, между которыми потом можно быстро переключаться.

Есть подробный редактор макрокоманд. В котором можно помимо действий кнопок на клавиатуре, записывать кнопки с мышки и менять задержку между нажатиями.

Окно для изменения горячих команд с выбором предлагаемых вариантов с эффектами подсветки.

Общие настройки с выгрузкой профиля настроек, уведомлений об обновлении.

Тесты

Это клавиатура с проводным подключением, определяется сразу после соединения, для этого не требуется установка драйвера и программного обеспечения. Использовалась во время игр, набора текста и обычной работы. Проблем за 2 недели выявлено не было.

Тест шума A4Tech Bloody S87

Итоги

Отметим меньший уровень шума, который сопровождает механические клавиатуры. Тут это достигнуто как используемыми переключателями, так и шумоизоляцией корпуса. Но при этом полностью бесшумной работы как у мембраны тоже не, есть слегка слышимый щелчок в точке срабатывания. Сама же идея замены части переключателей позволит кастомизировать решение, уменьшив требуемую силу нажатия на часто используемых кнопках в играх.A4Tech Bloody S87 – игровая механическая клавиатура, выполненная в компактном корпусе со съемными переключателями. Привлекательное внешнее исполнение, съемный интерфейсный кабель, три рабочие плоскости наклона, расширенная комплектация.