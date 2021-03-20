Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации недорогих умных часов Blulory BW11 поддерживающие ключевые платформы с выводом уведомлений, измерением пульса, давления и степени насыщения крови кислородом, а также целом рядом других функций.

Blulory BW11 обзор

Ключевой платформой для них выступает Aliexpress. Рекомендованная стоимость на момент выхода материала 39 долларов - https://clck.ru/Tpc7c

Комплектация

Упакованы в коробку черного цвета. стартовый комплект помимо часов включает зарядный кабель, дополнительный ремешок и различную документацию.

Внешний вид

Это классические часы с круглым дисплеем. Доступны несколько расцветок исполнения.

Помимо этого изменить внешний вид можно с помощью комплектного ремешка. В целом же пользователь не ограничен в выборе

Используется распространённый типоразмер и способ крепления. Подойдут решения от обычных механических часов. Снимается и ставится сдвигом фиксатора.

Предусмотрена возможность степени обхвата запястья. Комплектные из гипоаллергенной резины. При длительном ношении кожа без раздражений.

Диаметр корпуса 3.2 сантиметра. Края у Blulory BW11 закруглены. Установлено защитное стекло.

Основное управление сенсорное. За время тестирования не было выявлено проблем со срабатыванием. Дополнено оно единственной механической кнопкой на правой грани, стилизованной под автоподзавод.

Есть традиционная для этого типа устройств защита от попадания воды и влаги. Соответствует она стандарту IP68.

На внутренней стороне расположены группа датчиков и контактная группа. Комплектный кабель питания с магнитным креплением.

Оснащение

Корпус выполнен из алюминия с запасом по прочности. Общий вес легкийРаботают часы на базе платформы Realtek 8762CK. Выделены 160 Кб оперативной и 128 Мбайт внутренней памяти. Для соединения используется Bluetooth 5.0.

Разрешение дисплея 240х240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Софт

Из датчиков помимо обычного набора есть функция измерения кровеносного давления и пульсоксиметр.На телефон ставится приложение. После успешной авторизации можно приступать к поиску Blulory BW11 в списке доступных устройств.

В разделе настроек доступны корректировки всех ключевых параметров. Выводится статус подключения и заряд аккумулятора.

Хороший выбор циферблатов. Различная стилистика и набор данных.

Домашний экран содержит данные по активности за день. Это шаги, пульс, время сна, вес тела, окситурация и давления.

Каждые из них можно посмотреть более детально за выбранные интервалы времени.

Выбираются приложения для вывода уведомлений.

Интерфейс

Blulory BW11 предлагают собственный интерфейс на русском языке. Работает плавно, без видимых зависаний.

Интерфейс в виде карусели иконок. Здесь есть ключевые приложения.

С экрана часов можно запустить проведение замера уровня окситурации. Измерить давление и пульс.

Вывод уведомлений, но без возможности ответить на них.

Автономность

Итоги по Blulory BW11

Есть учет разных типов спортивных активностей. Шаги, бег, тренажеры, велоспорт, плавание и другие.С активными измерениями давления, окситурации и учетом спортивных занятий заряда хватает примерно на неделю. Без частого замера параметров организма до 2 недель. Зарядка проходит с помощью кабеля с магнитным креплением.Blulory BW11 – недорогие смарт-часы с поддержкой разных типов активностей, хорошим набором датчиков, аккуратным внешним видом, приложением на русском языке, простой заменой ремешков.