Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации недорогих умных часов Blulory BW11 поддерживающие ключевые платформы с выводом уведомлений, измерением пульса, давления и степени насыщения крови кислородом, а также целом рядом других функций.

Blulory BW11

Ключевой платформой для них выступает Aliexpress. Рекомендованная стоимость на момент выхода материала 39 долларов - https://clck.ru/Tpc7c.

Blulory BW11 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку черного цвета. стартовый комплект помимо часов включает зарядный кабель, дополнительный ремешок и различную документацию.

Blulory BW11

Внешний вид

Это классические часы с круглым дисплеем. Доступны несколько расцветок исполнения.

Blulory BW11

Помимо этого изменить внешний вид можно с помощью комплектного ремешка. В целом же пользователь не ограничен в выборе

Blulory BW11

Используется распространённый типоразмер и способ крепления. Подойдут решения от обычных механических часов. Снимается и ставится сдвигом фиксатора.

Blulory BW11

Предусмотрена возможность степени обхвата запястья. Комплектные из гипоаллергенной резины. При длительном ношении кожа без раздражений.

Blulory BW11

Диаметр корпуса 3.2 сантиметра. Края у Blulory BW11 закруглены. Установлено защитное стекло.

Blulory BW11

Основное управление сенсорное. За время тестирования не было выявлено проблем со срабатыванием. Дополнено оно единственной механической кнопкой на правой грани, стилизованной под автоподзавод.

Blulory BW11

Есть традиционная для этого типа устройств защита от попадания воды и влаги. Соответствует она стандарту IP68.

Blulory BW11

На внутренней стороне расположены группа датчиков и контактная группа. Комплектный кабель питания с магнитным креплением.

Blulory BW11

Корпус выполнен из алюминия с запасом по прочности. Общий вес легкий

Оснащение

Работают часы на базе платформы Realtek 8762CK. Выделены 160 Кб оперативной и 128 Мбайт внутренней памяти. Для соединения используется Bluetooth 5.0.

Blulory BW11

Разрешение дисплея 240х240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Blulory BW11

Из датчиков помимо обычного набора есть функция измерения кровеносного давления и пульсоксиметр.

Софт

На телефон ставится приложение. После успешной авторизации можно приступать к поиску Blulory BW11 в списке доступных устройств.

Blulory BW11

В разделе настроек доступны корректировки всех ключевых параметров. Выводится статус подключения и заряд аккумулятора.

Blulory BW11

Хороший выбор циферблатов. Различная стилистика и набор данных.

Blulory BW11

Домашний экран содержит данные по активности за день. Это шаги, пульс, время сна, вес тела, окситурация и давления.

Blulory BW11

Blulory BW11

Каждые из них можно посмотреть более детально за выбранные интервалы времени.

Blulory BW11

Выбираются приложения для вывода уведомлений.

Blulory BW11

Интерфейс

Blulory BW11

Blulory BW11 предлагают собственный интерфейс на русском языке. Работает плавно, без видимых зависаний.

Blulory BW11

Интерфейс в виде карусели иконок. Здесь есть ключевые приложения.

Blulory BW11

С экрана часов можно запустить проведение замера уровня окситурации. Измерить давление и пульс.

Blulory BW11

Вывод уведомлений, но без возможности ответить на них.

Blulory BW11

Есть учет разных типов спортивных активностей. Шаги, бег, тренажеры, велоспорт, плавание и другие.

Автономность

С активными измерениями давления, окситурации и учетом спортивных занятий заряда хватает примерно на неделю. Без частого замера параметров организма до 2 недель. Зарядка проходит с помощью кабеля с магнитным креплением.

Итоги по Blulory BW11

Blulory BW11 – недорогие смарт-часы с поддержкой разных типов активностей, хорошим набором датчиков, аккуратным внешним видом, приложением на русском языке, простой заменой ремешков.
Комментарии и отзывы Blulory BW11
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