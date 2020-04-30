Обзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британски

Чаще всего наушники с превосходным звуком крайне громоздки и выглядят так, что в них абсолютно нет желания выходить на улицу. Благо прогресс не стоит на месте, и компания Bowers & Wilkins выпустила свежую линейку PX, в которую вошли две симпатичные модели с активным шумоподавлением. Мы решили протестировать модель PX5, которая относится к накладному типу и способная играть до 25 часов.

Комплектация

Bowers & Wilkins PX5 поставляется в большой белой коробке. Внутри нее находятся сами наушники, чехол из ткани, кабель USB Type-C, кабель для проводного соединения 3.5 mm jack и руководство пользователя.

Дизайн

B&W — это компания с богатым прошлым, и не смотря на это их продукция не выглядит консервативно, а даже наоборот. Bowers & Wilkins PX5 не стали исключением, и первое что бросается в глаза при виде них так это душка, которая выполнена из углеродистого волокна, которая по своему плетению напоминает дерево редкого сорта.

Такое решение более гибкое и легкое, по сравнению с алюминием, раннее использовавшемся в прошлой модели B&W PX. Как следствие, в этих наушниках удалось добиться веса всего в 241 грамм, от чего голова при длительной носки не так быстро устает.

Амбушюры наушников обладают эффектом памяти, и за счет этого отлично сидят на голове.

На правой чашке находятся клавиши управления громкостью, кнопка пауза/старт/следующий трек, переключатель питания, светодиодный индикатор и разъем для наушников.

На левой же чашке мы имеем кнопку, отвечающую за переключение режимов шумоподавления.

Внутри обеих чашек крупно написано, где какая сторона, так что неправильно надеть наушники будет сложно. Также в чашках спрятаны сенсоры, позволяющие ставить музыку на паузу в тот момент, когда вы их сняли. Очень практично.

Касательно вариантов расцветок, то Bowers & Wilkins PX5 доступна в двух вариантах: серый, как у нас и синий.

По качеству сборки вопросов нет. Все выглядит дорого, но не вычурно и ни один элемент в конструкции не раздражает.

По-настоящему полезное приложение

Для PX5 было создано новое приложение Bowers & Wilkins Headpones, которе доступно для Android и iOS. С помощью него можно выставить уровень шумоподавления (низкий, авто, высокий), настроить степень пропускания звуков окружающей среды, что позволяет слышать все происходящее вокруг вас, не снимая наушники.

К PX5 можно подключить одновременно до двух устройств, и при этом выбрать к какому из них будет осуществляться соединение по умолчанию. Функция полезная и крайне очевидная, но почему-то из других производителей никто не догадался сделать что-то подобное.

Далее в приложении есть вкладка из 6 композиций со звуками природы с таймеров до одного часа. По факту это оказалось очень полезной фичей. К примеру, после напряженного рабочего дня во время дороги в метро можно включить шум моря и внутренне полностью перезарядиться.

В последней вкладке находятся настройки. Из самого интересного здесь можно изменить уровень чувствительности датчика ношения наушников, сменить таймер ожидания от 5 до 60 минут, произвести обновление ПО и сделать полный сброс системы.

Образцовое активное шумоподавление

В Bowers & Wilkins PX5 система шумоподавления действителньо хороша. Она состоит из четырех крупных микрофонов, которые улавливают посторонние звуки со всех сторон и гасят его, издавая звуковые волны той же амплитуды. Как мы говорили до этого, в наушниках имеются три уровня шумоподавления: низкий, авто и высокий. По ощущениям разница между режимами не какая-то еле уловимая, а достаточно конкретная. К примеру при низком не будут слышны шум от клавиатуры или чье-то шуршание.

При высоком же система оставляет вас с музыкой один на один, отсекая практически любые звуки, будь то шум от двигателя самолета, плач ребенка или гул от перфоратора. Мы по большей части использовали режим Авто, который сам отслеживает шум окружающей среды и гасит его до оптимального уровня.

Как звучат?

Над звуком в Bowers & Wilkins PX5 работали те же инженеры, что разрабатывали топовую акустическую систему серии 800 Diamond, поэтому мы изначально рассчитывали услышать из данных наушников удивительное качество звучания. Наши ожидания оправдались, и это оказался ровно тот случай, когда хочется переслушать весь свой плейлист, чтобы услышать новые детали в каждой композиции. Все звучит естественно, динамический диапазон нигде не задран, звуковая сцена ощущается крайне живой, буквально чувствуется каждый элемент.Если говорить конкретно, то в PX5 за звук отвечают динамики диаметром в 35 мм, сделанные специально под данную модель. Также в наушниках звук проходит через цифровую обработку, который в зависимости от трека подкручивает частоты. В системе поддерживается новый кодек aptX Adaptive.

Запас автономности

Bowers & Wilkins PX5 способны проработать до 25 часов в случае, если отключить шумоподавление. Естественно, фактическое время работы зависит от стиля использования. Мы во время тестирования наушники не щадили, постоянно включали шумоподавление и слушали музыку на уровне громкости свыше 70%. В таком режиме они у нас проработали около 18 часов, что очень внушительно. Приятно, что в наушниках поддерживается система быстрой зарядка, способная за 15 минут обеспечить 5 часов прослушивания музыки.

Итоги

Bowers & Wilkins PX5, в первую очередь, нас впечатлили своим качеством исполнения. Они ощущаются как законченный продукт с привлекательным дизайном, выполненным из приятных и практичных материалов. Качество звука здесь оказалось отличным, ровно как и исполнение системы активного шумоподавления. К остальным плюсам мы отнесли удобное мобильное приложение и большой запас автономности до 25 часов. От себя можем строго рекомендовать эту модель к рассмотрению в покупке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».