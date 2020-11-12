Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни

Еще весной этого года мы проводили тестирование Bowers & Wilkins PX5. В этот раз мы наконец добрались до флагманской модели PX7, которая отличаются чистейшим звуком, качественной системой шумоподавления и запасом автономности в 30 часов. Какие у нее еще преимущества и недостатки, выясним в этом обзоре.

Комплектация

Bowers & Wilkins PX7 поставляется во внушительной белой коробке. Внутри имеются сами наушники, плотный чехол, кабель для зарядки, кабель для проводного подключения и небольшая документация.

Внешний вид

В дизайне Bowers & Wilkins PX7 четко прослеживается преемственность с моделью прошлого поколения PX. Они по-прежнему такие же сдержанные и не стараются всем своим видом кому-то что-то доказать.

Главное их различие с предыдущими PX кроется в изголовье наушников. Теперь оно выполнено не из алюминия, а легкого и прочного карбона с крайне необычным рисунком плетения.

Bowers & Wilkins PX7 доступны в трех цветах: серебристый, космический серый и черный (Carbon Edition), который вышел совсем недавно.

PX7 относятся к наушникам полноразмерного типа, а значит уши в чашечках помещаются полностью. Сами амбушюры мягкие и имеют эффект памяти, оттого совсем не давят на голову. По-хорошему для того, чтобы понять подходят ли для вас те или иные наушники, то перед покупкой, необходимо в них посидеть минимум час. Только после этого станет ясно, не будут ли они давить на вашу голову. В случае с PX7 этого делать необязательно благодаря их продуманной конструкции с крайне удобным оголовьем.

На обоих чашках есть сенсоры, которые автоматически поставят музыку в тот момент, когда вы решите снять наушники.

Управление наушников состоит исключительно из физических кнопок, которые долговечнее и быстрее сенсора. На правой чашке расположились клавиши регулировки громкости, пауза/следующий трек, тумблер включения, а также разъем USB Type-C и 3,5 мм mini-Jack.

Слева есть только одна единственная клавиша. Она отвечает за переключение режимов шумоподавления: выключить, авто, высокая и низкая степень. Если ее зажать, то активируется режим прозрачности, позволяющий слышать окружающих вас людей, не снимая наушников.

Комплектный чехол довольно жесткий и внутри имеет специальный кармашек под кабеля. Правда материал данного кейса сильно выбивается из общего дизайна наушников. От этого создается впечатление будто вы потеряли оригинальный чехол и вынужденно докупили новый от стороннего производителя. Но это все больше наши придирки. Самое главное, что со своей задачей транспортировки он отлично справляется.

Приложение

Для PX7 есть специальное приложение Bowers & Wilkins Headphones, которое доступно как на Android, так и iOS. С помощью него можно также регулировать степень шумоподавления, отключить сенсоры движения и запускать один из шести звуков природы для быстрого расслабления. Также все последующие обновления ПО наушников будут происходить через данную программу.

Система активного шумоподавления

В Bowers & Wilkins PX7 система шумоподавления состоит из четырех микрофонов, половина из которых улавливают звуки снаружи чашек, а другие внутри. Как мы уже говорили, ее можно регулировать в трех значениях: низкая, высокая и авто. При первом вам не будут слышны только мелкие шорохи, при втором вы окажетесь полностью наедине со своей музыкой, а при третьем наушники сами будут подстраиваться под окружающие шумы. Чаще всего, в авто PX7 недостаточно сильно гасили шумы, поэтому мы предпочитали их использовать только при максимальной шумоподавлении.

Подобные наушники это настоящее спасение не только во время многочасовых перелетов на самолете, но и для тех, кто недавно перешел на удаленку и хочет хоть как-то абстрагироваться от домашней обстановки. Такой способ крайне действенный, особенно если выделить под работу отдельный уголок в квартире, где вас никто не побеспокоит.

Пассивная шумоизоляция в PX7 на достойном уровне. Чтобы отчётливо слушать музыку нет необходимости выкручивать громкость на максимум, при это все окружающие вас люди не будут слышать, что именно у вас играет.

Как звучат?

PX7 оснащены парой динамиков диаметром 43,6 мм, которые были разработаны специально под эту модель. По своей форме они чуть наклонены, чтобы звук шел прямо в ухо без каких-либо потерь. Диапазон частот здесь с запасом — 10 Гц - 30 000 Гц. Модель поддерживает все самые популярные кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX HD и aptX Adaptive.

Звук наушников правдивый. Он не старается привнести в треки обилие басов или высоких частот, а просто воспроспроизводит музыкальную сцену ровно так, как она и была задумана автором. PX7 всеядны и в них можно слушать композиции любого жанра. При первых часах прослушивания вы будете особенно удивлены тем, как живо и детализировано играет та музыка, которую вы слушали годами прежде, ощутите их объем и то как одни ритмы переходят в другие.

Если подключить наушники по кабелю к домашнему усилителю, то звук станет еще чище и реалистичнее и во время прослушивания будут даже слышны некие изъяны песен.

Время работы

Запаса автономности у Bowers & Wilkins PX7 впечатляющий. От одного заряда они способны проработать до 30 часов и это со включенным шумоподавлением и Bluetooth соединением. Таких цифр будет более чем достаточно практически для любого длительного перелета. Если требуется быстро подзарядить наушники, то после 15 минут они смогут проработать целых 5 часов. Для полного цикла зарядки им понадобится чуть больше часа.

Итоги

Bowers & Wilkins PX7 — это те беспроводные наушники, которые можно строго рекомендовать к покупке. Они удобны как при длительных перелетах, так и в повседневном использовании. К их плюсам мы отнесли: сдержанный дизайн, отличный чистый звук, поддержка всевозможных кодеков, наличие проводного подключения, полезное приложение, качественное шумоподавление и большой запас автономности. К минусам наушников можно отнести разве, что не самый симпатичный чехол.
Комментарии и отзывы Bowers & Wilkins PX7
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