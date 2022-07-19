Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress

Как пример, новая COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced обойдется в 74000 рублей с доставкой из Китая (+ пошлина 2500 рублей) или б/у за 53000, а в российских магазинах за нее же просят 87000 рублей за версию с объемом памяти 12 Гбайт уже с доставкой от Яндекса. Пример по ценам актуален на момент выхода обзора в середине июля.
Комплект ее включает отвертку, перчатки, руководство пользователя и гарантийный талон.
Центральный вентилятор с рамкой радиальной формы. Во время работы она подсвечивается.
Есть еще одна подсвечиваемая зона на боковой грани радиатора. Эффектами и цветами можно управлять, используя программное обеспечение.
Поддерживается режим полной остановки при отсутствии нагрузки. В обычной работе будет обеспечен полностью бесшумный режим работы.
Обратную сторону печатной платы занимает цельная металлическая пластина. Здесь нет распространённого технического решения с организацией сквозного движения воздуха от одного из вентиляторов. Нанесен схематичный рисунок.
Дополнительное питание COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced получает через три 8-пиновых разъема. Для нее рекомендован источник питания мощностью от 750 Вт.
На обратной стороне видеокарты выведены три DisplayPort и один HDMI. Выведена кнопка, отвечающая за активацию режима разгона.
Держится система охлаждения несколькими винтами. Обслуживание в дальнейшем с заменой термопасты не затруднено.
Состоит она из двух массивных радиаторов с ребрами и контактными площадками. Никелированные медные трубки соединяют их между собой.
На борту 10 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Ядро работает на частоте 1785 МГц.
Выводится набор эффектов с выбором из каталога, корректировкой скорости и яркости.
Мониторинг в динамике за интервал времени.
Проведение разгона ядра и графической памяти. Лимит питания, управление работой вентиляторов.
Тестирование видеокарты велось на платформе с процессором Intel Core i5-12600K. Мы приведем сводные скриншоты по результатам, полученным в ходе синтетических тестов на двух режимах работы. Напомним, режим Turbo включается простым нажатием на кнопку, расположенную на задней панели видеокарты.
Проблем с нагревом замечено не было. В условиях закрытого корпуса температура не поднималась выше 68 градусов.