Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress

Обвал криптовалюты спровоцировал ожидаемо закрытие ферм крупных майнеров, на этом же фоне снизился спрос на сами видеокарты, используемые для добычи «эфира» и других типов монет. Ценники в российских магазинах начали приближаться к рекомендованным на старте, но на этом же фоне возрос интерес к Aliexpress с большим количеством предложений на видеокарты разных уровней, этому способствует увеличенный беспошлинный лимит до 1000 долларов.

Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Как пример, новая COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced обойдется в 74000 рублей с доставкой из Китая (+ пошлина 2500 рублей) или б/у за 53000, а в российских магазинах за нее же просят 87000 рублей за версию с объемом памяти 12 Гбайт уже с доставкой от Яндекса. Пример по ценам актуален на момент выхода обзора в середине июля.
Лучшая цена COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced на Ali

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в характерной стилистике. На обратной стороне приведены ее особенности и технические характеристики.

Комплектация COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Комплект ее включает отвертку, перчатки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Комплектация COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced тесты

Внешний вид

Массивная система охлаждения с тремя вентиляторами. Длина ее составляет 316 мм.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Центральный вентилятор с рамкой радиальной формы. Во время работы она подсвечивается.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Есть еще одна подсвечиваемая зона на боковой грани радиатора. Эффектами и цветами можно управлять, используя программное обеспечение.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Поддерживается режим полной остановки при отсутствии нагрузки. В обычной работе будет обеспечен полностью бесшумный режим работы.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Обратную сторону печатной платы занимает цельная металлическая пластина. Здесь нет распространённого технического решения с организацией сквозного движения воздуха от одного из вентиляторов. Нанесен схематичный рисунок.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Дополнительное питание COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced получает через три 8-пиновых разъема. Для нее рекомендован источник питания мощностью от 750 Вт.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

На обратной стороне видеокарты выведены три DisplayPort и один HDMI. Выведена кнопка, отвечающая за активацию режима разгона.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Держится система охлаждения несколькими винтами. Обслуживание в дальнейшем с заменой термопасты не затруднено.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Состоит она из двух массивных радиаторов с ребрами и контактными площадками. Никелированные медные трубки соединяют их между собой.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

На борту 10 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Ядро работает на частоте 1785 МГц.

Внешний вид COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Софт

Для нее доступна фирменная утилита, используемая для управления COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. В главном ее окне проводится мониторинг работы системных компонентов одним окном.

Софт COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Выводится набор эффектов с выбором из каталога, корректировкой скорости и яркости.

Софт COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Мониторинг в динамике за интервал времени.

Софт COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Проведение разгона ядра и графической памяти. Лимит питания, управление работой вентиляторов.

Софт COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Тесты

Тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Тестирование видеокарты велось на платформе с процессором Intel Core i5-12600K. Мы приведем сводные скриншоты по результатам, полученным в ходе синтетических тестов на двух режимах работы. Напомним, режим Turbo включается простым нажатием на кнопку, расположенную на задней панели видеокарты.

Тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Проблем с нагревом замечено не было. В условиях закрытого корпуса температура не поднималась выше 68 градусов.

Тесты COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Тесты в играх

В играх мы устанавливали максимальные настройки графики в разрешении Full HD и Quad HD. Тесты велись с выключенным режимом Turbo.

Far Cry 6: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Cyberpunk 2077: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Rainbow Six: Siege: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Итоги

COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced – видеокарта с эффективной системой охлаждения и усиленной подсистемой питания. Фирменная утилита для детальных настроек, мониторинга и разгона. Зоны с управляемой подсветкой, быстрая и простая активация режима Turbo. К недостаткам отнесем отсутствие гарантийного сопровождения, этот бренд в России не представлен официально.
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