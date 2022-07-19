Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress

Обвал криптовалюты спровоцировал ожидаемо закрытие ферм крупных майнеров, на этом же фоне снизился спрос на сами видеокарты, используемые для добычи «эфира» и других типов монет. Ценники в российских магазинах начали приближаться к рекомендованным на старте, но на этом же фоне возрос интерес к Aliexpress с большим количеством предложений на видеокарты разных уровней, этому способствует увеличенный беспошлинный лимит до 1000 долларов.

Комплектация

Как пример, новая COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced обойдется в 74000 рублей с доставкой из Китая (+ пошлина 2500 рублей) или б/у за 53000, а в российских магазинах за нее же просят 87000 рублей за версию с объемом памяти 12 Гбайт уже с доставкой от Яндекса. Пример по ценам актуален на момент выхода обзора в середине июля.Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в характерной стилистике. На обратной стороне приведены ее особенности и технические характеристики.

Комплект ее включает отвертку, перчатки, руководство пользователя и гарантийный талон.

COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced тесты

Внешний вид

Массивная система охлаждения с тремя вентиляторами. Длина ее составляет 316 мм.

Центральный вентилятор с рамкой радиальной формы. Во время работы она подсвечивается.

Есть еще одна подсвечиваемая зона на боковой грани радиатора. Эффектами и цветами можно управлять, используя программное обеспечение.

Поддерживается режим полной остановки при отсутствии нагрузки. В обычной работе будет обеспечен полностью бесшумный режим работы.

Обратную сторону печатной платы занимает цельная металлическая пластина. Здесь нет распространённого технического решения с организацией сквозного движения воздуха от одного из вентиляторов. Нанесен схематичный рисунок.

Дополнительное питание COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced получает через три 8-пиновых разъема. Для нее рекомендован источник питания мощностью от 750 Вт.

На обратной стороне видеокарты выведены три DisplayPort и один HDMI. Выведена кнопка, отвечающая за активацию режима разгона.

Держится система охлаждения несколькими винтами. Обслуживание в дальнейшем с заменой термопасты не затруднено.

Состоит она из двух массивных радиаторов с ребрами и контактными площадками. Никелированные медные трубки соединяют их между собой.

На борту 10 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Ядро работает на частоте 1785 МГц.

Софт

Для нее доступна фирменная утилита, используемая для управления COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. В главном ее окне проводится мониторинг работы системных компонентов одним окном.

Выводится набор эффектов с выбором из каталога, корректировкой скорости и яркости.

Мониторинг в динамике за интервал времени.

Проведение разгона ядра и графической памяти. Лимит питания, управление работой вентиляторов.

Тесты

Тестирование видеокарты велось на платформе с процессором Intel Core i5-12600K. Мы приведем сводные скриншоты по результатам, полученным в ходе синтетических тестов на двух режимах работы. Напомним, режим Turbo включается простым нажатием на кнопку, расположенную на задней панели видеокарты.

Проблем с нагревом замечено не было. В условиях закрытого корпуса температура не поднималась выше 68 градусов.

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Cyberpunk 2077: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Rainbow Six: Siege: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced

Итоги

В играх мы устанавливали максимальные настройки графики в разрешении Full HD и Quad HD. Тесты велись с выключенным режимом Turbo.COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced – видеокарта с эффективной системой охлаждения и усиленной подсистемой питания. Фирменная утилита для детальных настроек, мониторинга и разгона. Зоны с управляемой подсветкой, быстрая и простая активация режима Turbo. К недостаткам отнесем отсутствие гарантийного сопровождения, этот бренд в России не представлен официально.