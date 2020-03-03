Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники

COUGAR не так давно обновила серию игровых наушников IMMERSA выпуском старшей модели COUGAR IMMERSA PRO TI. Новинка предлагает объемный звук формата 7.1, шумоподавление, надежную и эргономичную конструкцию, программное обеспечение, кардиоидный микрофон и кабель в тканевой оплетке.

COUGAR IMMERSA PRO TI обзор

Рекомендованная стоимость составляет 7 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте покупатель получает звуковую карту, аудиокабель переходник, наклейки и документацию. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внутри они зафиксированы и защищены от тряски при транспортировке.

Внешний вид

На момент выхода теста серия включает три модели: IMMERSA, IMMERSA PRO и IMMERSA PRO TI. Все они выполнены в схожей стилистике. Тестируемая сегодня гарнитура самая массивная из них.

Как и ранее в используется удачное сочетание сочно оранжевого и черного. Оголовье из двух стальных проволок с резиновой оплеткой.

Использование таких материалов повышает общую надежность конструкции. Она устойчива к скручиванию и деформации.

Еще один плюс COUGAR IMMERSA PRO TI это отсутствие необходимости вручную подбирать оптимальную длину оголовья. Внутренняя часть на проволочных подвесах с мягкой подкладкой, сама прижимается к голове без излишнего давления.

Пометки по левой и правой стороне расположены на фиксаторах подвесов. Огрехов в качестве сборки и используемых материалов не наблюдается.

Массивные амбушюры круглой формы. Эффект шумоизоляции, диаметр 100 мм и толщина 35 мм. Выполнены из кожзама.

Решетка динамика защищена ярко-оранжевой сеткой. На внешней стороне по центру хромированный логотип производителя.

Эту наушники оснащены с кольцевой зоной со светодиодной подсветкой. Она управляемая, 16.8 миллионов цветов.

Выглядит аккуратно и привлекательно. При желании её можно будет отключить. Остальная часть площади с декоративной сеткой.

Выдвижной микрофон с капсюлем. Ветрозащита. Ножки гибкая, позволяя подбирать оптимальное положение.

Кабель подключения несъемный. Он идет с нейлоновой защитой. Место выхода защищено от перегибов, устойчив к запутыванию.

На конце проприетарный разъем. Использовать наушники можно в двух вариантах подключения. Один с переходником на классический аудиоразъем.

Второй подразумевает подключение к USB-звуковой карте. Этот способ позволит получить максимум возможностей и весь спектр опций управления.

Выполнена звуковая карта в виде компактного блока с логотипом на крышке.

Софт

Наушники COUGAR IMMERSA PRO TI используют общий центр управления, объединяющий периферию и компоненты этого производителя.

В основном окне проводится настройка эквалайзера. Включается технология Xear Surround. Есть настройки под музыкальные жанры и игры. Усиление микрофона и функция его мониторинга.

Тесты

Выбирает цвет и эффект подсветки. Доступно пять разных эффектов с тонкими настройками.Эта модель предлагает универсальность. Совместима с разными типами устройств, от настольных ПК до носимой консоли Nintendo и даже смартфонов. При USB подключении доступно управление с помощью программного обеспечения.

За воспроизведение в COUGAR IMMERSA PRO TI отвечают 50 мм динамики с частотным диапазоном от 10 до 20 000 Гц. На звуковую сцену заметно влияет выбранный эквалайзер и активация опции Xear Surrond.

Предлагается качественный объемный звук, позволяющий точно позиционировать противников на карте в шутерах. Мощные и насыщенные басы. Огрехов в качестве звучания замечено не было. В деталях передаются выстрелы и взрывы.

Массивные и глубокие амбушюры обхватывают уши полностью. Обеспечивается качественная звукоизоляция. Внешние шумы не отвлекают во время игры или просмотра фильмов, окружающих не раздражает звук с ПК.

Есть кардиоидный микрофон, эффектно отсекающий окружающий шум. Наушники можно будет использовать в онлайн играх, мессенджерах и даже для трансляций.

Итоги по COUGAR IMMERSA PRO TI

COUGAR IMMERSA PRO TI – добротная игровая гарнитура с насыщенным звучанием, кардиоидным микрофоном, подсветкой, программным обеспечением, универсальным подключением, привлекательным внешним видом и эргономичной конструкцией. Проблем и огрехов в качестве исполнения и сборки за время длительных тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".