Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка

Не дак давно мы проводили тестирование мышки Cougar Surpassion ST, примерно в то же время производитель обновил и еще одну серию, выпустив COUGAR REVENGER ST. Новинка получила оптический сенсор PixArt PMW3325 с чувствительностью до 5000 DPI, многоцветная управляемая подсветка и поддержка программного обеспечения UIX.

COUGAR REVENGER ST

Ее продажа уже стартовала. Средняя стоимость составляет 3190 рублей.

COUGAR REVENGER ST обзор

Комплектация

Упакована в компактную коробку с общей информацией по характеристикам. Комплект включает наклейки с логотипом, сменные ножки, руководство пользователя и гарантийный талон.

COUGAR REVENGER ST

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе эргономичной формы, рассчитанном на правшей. Основная площадь внешней поверхности с немарким матовым покрытием.

COUGAR REVENGER ST

Основные клавиши с ресурсом в 20 миллионов кликов. Ход четкий, движение стабилизированное.

COUGAR REVENGER ST

Колесико между кнопками размещено в подвешенном состоянии. Поверхность его с прорезиненной накладкой. Периметр подсвечивается.

COUGAR REVENGER ST

Позади него расположена кнопка, отвечающая за переключение уровня чувствительности сенсора. Клавиши отделены от спинки видимой границей.

COUGAR REVENGER ST

На корпусе COUGAR REVENGER ST несколько зон с многоцветной подсветкой. Это логотип на спинке и периметр вдоль всей площади основания.

COUGAR REVENGER ST

Цвет подсветки можно будет привязать к активному профилю настроек или синхронизировать с остальной периферией этого производителя.

COUGAR REVENGER ST

Справа и слева резиновые накладки с текстурным рисунком, улучшающим хват. Две дополнительные клавиши под большой палец правой руки.

COUGAR REVENGER ST

На основании три тефлоновые ножки. Каждая из них сопровождается углублением, упрощающим дальнейшую замену. В центре окошко сенсора.

COUGAR REVENGER ST

Место выхода кабеля усилено. Оно смещено относительно центра влево. Длина 1.8 метра. Достаточно для подключения к тыльной стороне корпуса.

COUGAR REVENGER ST

Софт

С официального сайта для COUGAR REVENGER ST можно загрузить программное обеспечение. Несколько профилей настроек. Выставляются параметры чувствительности сенсора. До четырех уровней. Частота опроса сенсора. Сглаживание.

COUGAR REVENGER ST

Поведение подсветки. Для каждого из уровней чувствительности можно задать свой цвет для периметра колесика.

COUGAR REVENGER ST

Выставляются действия для шести кнопок. Готовый пресет или выбор записанного пользовательского макроса.

COUGAR REVENGER ST

Макросы можно редактировать.

Тесты

Мы проводили тестирование на коврике COUGAR с мягким типом покрытия. Установленный тут сенсор PixArt PMW3325 продемонстрировал высокую точность. Частоту его опроса можно повысить до 2000 Гц получив задержки ниже 0.5 мс. Мышка подойдет для онлайн шутеров, обеспечивая высокую точность стрельбы и хороший уровень контроля.

COUGAR REVENGER ST

Поддерживаются все основные типы хвата. Внешние поверхности не маркие, приятны тактильно. Дополнительные клавиши с традиционным расположением. Колесико с отсечками во время прокручивания.

COUGAR REVENGER ST

Есть возможность настройки подсветки и распределения быстрых действий в играх. Для хранения настроек выделен внутренний накопитель объемом 512 Мбайт.

Итоги по COUGAR REVENGER ST

COUGAR REVENGER ST – недорогая игровая мышка с эргономичным корпусом и возможностями детальных настроек. Многозонная RGB-подсветка, дополнительные клавиши, прорезиненные боковины корпуса, высокий ресурс службы, поддержка основных типов хвата, высокое качество исполнения, сменные ножки скольжения в комплекте. К минусам отнесем шумное колесико.
Комментарии и отзывы COUGAR REVENGER ST
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