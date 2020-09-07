Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка

Не дак давно мы проводили тестирование мышки Cougar Surpassion ST , примерно в то же время производитель обновил и еще одну серию, выпустив COUGAR REVENGER ST. Новинка получила оптический сенсор PixArt PMW3325 с чувствительностью до 5000 DPI, многоцветная управляемая подсветка и поддержка программного обеспечения UIX.

COUGAR REVENGER ST обзор

Ее продажа уже стартовала. Средняя стоимость составляет 3190 рублей.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с общей информацией по характеристикам. Комплект включает наклейки с логотипом, сменные ножки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе эргономичной формы, рассчитанном на правшей. Основная площадь внешней поверхности с немарким матовым покрытием.

Основные клавиши с ресурсом в 20 миллионов кликов. Ход четкий, движение стабилизированное.

Колесико между кнопками размещено в подвешенном состоянии. Поверхность его с прорезиненной накладкой. Периметр подсвечивается.

Позади него расположена кнопка, отвечающая за переключение уровня чувствительности сенсора. Клавиши отделены от спинки видимой границей.

На корпусе COUGAR REVENGER ST несколько зон с многоцветной подсветкой. Это логотип на спинке и периметр вдоль всей площади основания.

Цвет подсветки можно будет привязать к активному профилю настроек или синхронизировать с остальной периферией этого производителя.

Справа и слева резиновые накладки с текстурным рисунком, улучшающим хват. Две дополнительные клавиши под большой палец правой руки.

На основании три тефлоновые ножки. Каждая из них сопровождается углублением, упрощающим дальнейшую замену. В центре окошко сенсора.

Место выхода кабеля усилено. Оно смещено относительно центра влево. Длина 1.8 метра. Достаточно для подключения к тыльной стороне корпуса.

Софт

С официального сайта для COUGAR REVENGER ST можно загрузить программное обеспечение. Несколько профилей настроек. Выставляются параметры чувствительности сенсора. До четырех уровней. Частота опроса сенсора. Сглаживание.

Поведение подсветки. Для каждого из уровней чувствительности можно задать свой цвет для периметра колесика.

Выставляются действия для шести кнопок. Готовый пресет или выбор записанного пользовательского макроса.

Тесты

Макросы можно редактировать.Мы проводили тестирование на коврике COUGAR с мягким типом покрытия. Установленный тут сенсор PixArt PMW3325 продемонстрировал высокую точность. Частоту его опроса можно повысить до 2000 Гц получив задержки ниже 0.5 мс. Мышка подойдет для онлайн шутеров, обеспечивая высокую точность стрельбы и хороший уровень контроля.

Поддерживаются все основные типы хвата. Внешние поверхности не маркие, приятны тактильно. Дополнительные клавиши с традиционным расположением. Колесико с отсечками во время прокручивания.

Итоги по COUGAR REVENGER ST

Есть возможность настройки подсветки и распределения быстрых действий в играх. Для хранения настроек выделен внутренний накопитель объемом 512 Мбайт.COUGAR REVENGER ST – недорогая игровая мышка с эргономичным корпусом и возможностями детальных настроек. Многозонная RGB-подсветка, дополнительные клавиши, прорезиненные боковины корпуса, высокий ресурс службы, поддержка основных типов хвата, высокое качество исполнения, сменные ножки скольжения в комплекте. К минусам отнесем шумное колесико.